സിബിഎസ്‌ഇ പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷ; എല്‍ഒസി സമര്‍പ്പണം ഇന്ന് മുതല്‍

പത്താം ക്ലാസിലെ രണ്ടാം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വ്യക്തിഗതമായി സമര്‍പ്പണം സാധ്യമല്ല. യോഗ്യരായവരുടെ എല്‍ഒസി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് സിബിഎസ്‌ഇയുടെ നിര്‍ദേശം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 8:35 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: സിബിഎസ്‌ഇ പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസിലെ ആദ്യം രണ്ടാം പരീക്ഷയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ബോര്‍ഡ്. രണ്ടാം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയുടെ ഷെഡ്യൂളും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും അടക്കമാണ് സിബിഎസ്‌ഇ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതില്‍ പരീക്ഷാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക സമര്‍പ്പണവും സമയക്രമവും ഫീസ് അടക്കേണ്ട രീതികളും പരീക്ഷയുടെ സമയവുമെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്‌ക്കുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക (LOC (List of candidate) സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മുഴുവന്‍ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്‌കൂളുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ട് സിബിഎസ്‌ഇ. ഇന്ന് മുതലാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കുക. 2026 മെയ്‌യിലാണ് സിബിഎസ്‌ഇ പുതിയ നയപ്രകാരം നടത്തുന്ന രണ്ടാം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ നടക്കുക. പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിള്‍ വരും ദിവസങ്ങളിലായി പുറത്ത് വിടും. മൂന്ന് വിഷയത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് നേടാനാകും വിധമാണ് രണ്ടാം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷ. ശാസ്‌ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്‌ത്രം, കണക്ക്, ഭാഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് നേടാനാകുക.

എന്നാല്‍ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒന്നാം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷ എഴുതല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് നേരത്തെ സിബിഎസ്‌ഇ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യ പരീക്ഷയില്‍ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതാത്തവരെ എസന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പീറ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് നേരത്തെ അധികൃതര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളും ഒന്നാം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. അതില്‍ വിജയിച്ച മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ശാസ്‌ത്രം, ഗണിതം, സാമൂഹിക ശാസ്‌ത്രം, ഭാഷ എന്നിവയില്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്‍റ് അനുമതി ലഭിക്കും. എല്‍ഒസി സമര്‍പ്പണം, ഫീസ് അടക്കല്‍ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഷെഡ്യൂളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഘട്ടമായാണ് ഇവ രണ്ടും നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

  • 2026 മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ എല്‍ഒസി സമര്‍പ്പിക്കാം.
  • ഫീസ് അടക്കേണ്ടത് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ്.
  • ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള എല്‍ഒസി സമര്‍പ്പിക്കാം.
  • രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി ഫീസ് അടക്കാന്‍ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളില്‍ സാധ്യമാകും.
  • മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള എല്‍ഒസി സമര്‍പ്പണം ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലാകണം.
  • ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരാഴ്‌ച പിന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള ഫീസ് അടക്കാം.

മേല്‍പറഞ്ഞ സമയ പരിധി കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. കാരണം നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ഇവയൊന്നും സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. യോഗ്യരായ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും എല്‍ഒസി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബോര്‍ഡ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

