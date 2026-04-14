ETV Bharat / education-and-career
സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന്? ഡിജിലോക്കറിൽ എങ്ങനെ ഫലം അറിയാം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
Published : April 14, 2026 at 1:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഈ വർഷത്തെ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ ഫലം സിബിഎസ്ഇ (സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ) ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിജിലോക്കറിൽ നേരിട്ട് ഫലങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്.
എപിഎഎആർ ഐഡി (ഓട്ടോമേറ്റഡ് പെർമനൻ്റ് അക്കാദമിക് അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രി) ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിജിലോക്കറിൽ 'ഡോക്യുമെൻ്റ്സ്' വിഭാഗത്തിൽ നേരിട്ട് ഫലങ്ങൾ കാണാമെന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ ഫലങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഡിജിലോക്കറിൽ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഡിജിലോക്കറിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും വിദ്യാർഥികൾ മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഡിജിലോക്കർ
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് നൽകുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ സേവനമാണ് ഡിജിലോക്കർ. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ, മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
Don’t wait till result day-set up your DigiLocker account now and stay ready.— DigiLocker (@digilocker_ind) April 13, 2026
🔗https://t.co/pSvg3mGnPS
📌 Note:
Students without an APAAR ID need to create their account.
Students with an APAAR ID linked to CBSE will receive their mark sheets in DigiLocker’s Issued Documents… pic.twitter.com/f42lxNlGVF
പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസം, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ ഒരേസമയം വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു. ഇത് സൈറ്റ് മന്ദഗതിയിലാവാനും ക്രാഷ് ആവാനും കാരണമാവുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഡിജിലോക്കർ സൗകര്യപ്രദവും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു ബദലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ തടസങ്ങളില്ലാതെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഡിജിലോക്കറിൽ എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാം
വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് പിന്തുടരാവുന്ന ലളിതമായ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപടിക്രമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം
1. ആക്സസ് കോഡ് നൽകുക: ആദ്യം, ഡിജിലോക്കറിൽ വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ സ്കൂൾ നൽകുന്ന 6 അക്ക ആക്സസ് കോഡ് നൽകണം. ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ആക്സസ് കോഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് ലഭിക്കാൻ അവൻ തൻ്റെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെടണം. കോഡിൽ 5 അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, അതിന് മുമ്പ് ഒരു '0' ചേർക്കണം.
2. വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക: അടുത്തതായി, വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുകയും വേണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിക്കുന്ന OTP (വൺ-ടൈം പാസ്വേഡ്) ഉപയോഗിച്ചാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്.
3. അക്കൗണ്ട് : എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഫലങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ അവരുടെ മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും.
ഡിജിറ്റൽ മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ സാധുതയുള്ളതാണോ?
ഡിജിലോക്കറിൽ ലഭ്യമായ മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും സാധുതയുള്ളതും അംഗീകൃതവുമാണ്. കോളജ് പ്രവേശനത്തിനും സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും ഇവ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ രേഖകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
APAAR ഐഡി എന്താണ്?
APAAR ഐഡി എന്നത് അക്കാദമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റുമായി (ABC) ബന്ധിപ്പിച്ച 12 അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു നമ്പറാണ്. ഇതിലൂടെ എല്ലാ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡുകളും രേഖകളും എളുപ്പത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നു. ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടേയും APAAR ഐഡി നമ്പർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
APAAR ഐഡിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽവത്കൃതമാക്കുകയുമാണ്.
സിബിഎസ്ഇ രേഖകളുമായി എപിഎഎആർ ഐഡി ഇതിനകം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിലോക്കറിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും " ഡോക്യുമെൻ്റ് " വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാർക്ക്ഷീറ്റ് കാണാനും കഴിയും.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പരീക്ഷാ ഫലം അറിയാൻ സാധിക്കും
- cbse.gov.in,
- results.cbse.nic.in,
- DigiLocker
- UMANG ആപ്പ്
ALSO READ: ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ പി.ജി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി; പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മെയ് നാലിന്