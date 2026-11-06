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സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ
തീയതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടൈംടേബിൾ സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ cbse.gov.in-ൽ ലഭ്യമാകും.
Published : November 6, 2026 at 8:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ 2027 ഫെബ്രുവരി 16-ന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷാ തീയതികൾ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 101 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ സിബിഎസ്ഇ കേന്ദ്ര ഓഫീസ് പരീക്ഷ തീയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് ഒൻപതിനും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനും പൂർത്തിയാകും.
പത്താം ക്ലാസിൽ 83 വിഷയങ്ങളിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ 121 വിഷയങ്ങളിലുമാണ് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെന്ന് സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ സന്യം ഭരദ്വാജ് അറിയിച്ചു. തീയതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടൈംടേബിൾ സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ cbse.gov.in-ൽ ലഭ്യമാകും.
അതേസമയം, വിന്റർ ബൗണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ, പ്രോജക്ട് അസസ്മെന്റുകൾ, ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റുകൾ എന്നിവ 2026 നവംബർ 9 മുതൽ ഡിസംബർ 19 വരെ നടക്കും. ബോർഡ് പരീക്ഷകൾക്കായി വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള എൽഒസി (List of Candidates) കറക്ഷൻ വിൻഡോ സിബിഎസ്ഇ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
CBSE releases date sheet for Class X and Class XII board examinations 2027. Examinations for both classes will commence on February 16, 2027 (Tuesday), with all examination sessions scheduled to begin at 10:30 am (IST). https://t.co/ldasmisoKp— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
സ്കൂളുകൾക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങളിൽ നവംബർ 7 വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. രാജ്യത്തിനകത്തും വിദേശത്തുമുള്ള വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി എഴുത്തുപരീക്ഷാ രീതിയിലാണ് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ രീതിയും മാർക്കിംഗ് രീതിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സിബിഎസ്ഇ അക്കാദമിക് പോർട്ടലിൽ നിന്ന് മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ, പ്രൊജക്ട് മൂല്യനിർണയം, ഇൻ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്നിവയുടെ തീയതികൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശൈത്യകാല മേഖലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ 2026 നവംബർ ഒൻപത് മുതൽ ഡിസംബർ ആറ് വരെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലും വിദേശത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലും 2027 ജനുവരി ഒന്ന് മുതലായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സിബിഎസ്ഇ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനായി കർശനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക കൗൺസലിങ് ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബോർഡ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.