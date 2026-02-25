ETV Bharat / education-and-career
CBSE പത്താം ക്ലാസ് സയൻസ് പരീക്ഷ; ചോദ്യങ്ങള് വിദ്യാർഥികളെ വലച്ചോ? പ്രതികരണമിങ്ങനെ...
സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് സയൻസ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. കടുപ്പമേറിയതല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അധ്യാപകർ.
Published : February 25, 2026 at 4:27 PM IST
ഇന്ന് നടന്ന സിബിഎസ്ഇ (സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ) പത്താം ക്ലാസ് സയൻസ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച് അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും. ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 25) നടന്ന പത്താം ക്ലാസ് സയൻസ് പരീക്ഷ. മുന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരീക്ഷ രാവിലെ 10:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 വരെ നടന്നു.
കണക്കുകൾ, ഡയഗ്രമുകൾ, ആശയാധിഷ്ഠിത ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയോടെയുള്ളതായിരുന്നു പരീക്ഷ. സെക്ഷൻ സി, വിശകലനപരവും സമയമെടുത്ത് എഴുതേണ്ടതുമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. അതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സി പാർട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചു. കെമിസ്ട്രി (രസതന്ത്രം), ബയോളജി (ജീവശാസ്ത്രം) പ്രധാനമായും എൻസിഇആർടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഫിസിക്സ് (ഭൗതികശാസ്ത്രം) വളരെ ആലോചിച്ച് എഴുതേണ്ടതായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. വേഗതയും കൃത്യതയും പരീക്ഷക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പരീക്ഷ കൂടുതൽ വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് സയൻസ് പരീക്ഷ പേപ്പർ പരിശോധിക്കാം.
പരീക്ഷ പ്രതികരണവുമായി വിദ്യാര്ഥികളും അധ്യാപകരും
സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് സയൻസ് പേപ്പർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വിദ്യാർഥികൾ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. പലരും പരീക്ഷ 'എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു' എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റു ചിലക്ക് പരീക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു, എന്ന് വിദ്യാഥികൾ പ്രതികരിച്ചു.
"ബയോളജി പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതവും നന്നായി എഴുതാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നു. പ്രധാനമായും എൻസിആർടി ഉള്ളടക്കത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയായിരുന്നു. കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ കെമിസ്ട്രി പേപ്പറും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു," വിദ്യാർഥികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം സമയമെടുക്കുന്ന കണക്കുകളും സങ്കീർണമായ ഡയഗ്രമുകളും കാരണം ഫിസിക്സ് പേപ്പർ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ചോദ്യപേപ്പറിലെ സി പാർട്ട് കുറച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു. വിശകലന വിഭാഗമായതിനാൽ വളരെയേറെ എഴുതേണ്ടതായി വന്നു. സമഗ്രമായ തയ്യാറെടുപ്പും ശ്രദ്ധയും പേപ്പർ വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2025–26 ലെ 10-ാം ക്ലാസ് സിബിഎസ്ഇ സയൻസ് പേപ്പർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാത്തതായിരുന്നെന്ന് പൂനെയിലെ സംസ്കൃതി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "എ, ബി, സി എന്നീ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുള്ള സയൻസ് പേപ്പർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗഹൃദപരമായിരുന്നു. മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും നേരിട്ടുള്ളതും പരിചിതവും ക്ലാസ് റൂം പരിശീലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായിരുന്നു. വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും സമയം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിച്ചു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൊത്തത്തിൽ, പേപ്പർ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രകടനം നടത്താനും മികച്ച സ്കോർ നേടാനും അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ പറഞ്ഞു. സയൻസ് പരീക്ഷയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വിദ്യാർഥികൾ നേരിടേണ്ടതായ സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ലാൻസേഴ്സ് ആർമി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക വിനീത കട്വാനെ പേപ്പർ അവലോകനത്തിനു ശേഷം പറഞ്ഞു.
"ഫിസിക്സ് പേപ്പറിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ ആവശ്യമായിരുന്നു. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും, പതിവായി പരിശീലിക്കുകയും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെ്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് പേപ്പർ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും" അധ്യാപിക പറഞ്ഞു.
കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ സമഗ്രവും ന്യായയുക്തവുമായിരുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠവും വിവരണാത്മകവുമായവയായിരുന്നു. സിലബസിലെ എല്ലാ പ്രധാന മേഖലകളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബയോളജി പേപ്പർ താരതമ്യേന നേരിട്ടുള്ളതും വിദ്യാർഥികൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളതുമായിരുന്നു. ഡയഗ്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും കേസ് പഠനവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായി തയ്യാറായിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
