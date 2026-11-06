ETV Bharat / education-and-career
സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ ഉടൻ; 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങും
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി 45 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതുക
Published : November 6, 2026 at 11:40 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ്റെ (സിബിഎസ്ഇ) 2027ലെ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ ടൈംടേബിൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വിദ്യാർഥികൾക്ക് തീയതികൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാകും പരീക്ഷകൾ നടക്കുക.
2026-27 അധ്യയന വർഷത്തെ പരീക്ഷാ തീയതികൾ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ബോർഡ് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, മുൻ വർഷങ്ങളിലെ രീതികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത.
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി 45 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതുക. ഓഫ്ലൈൻ രീതിയിൽ പേനയും പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും സമയം അനുവദിക്കുക. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ടൈംടേബിളിനൊപ്പം സിബിഎസ്ഇ പുറത്തിറക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൃത്യമായ പഠന പദ്ധതികൾ തയാറാക്കാൻ ടൈംടേബിൾ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സഹായകമാകും.
പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ തീയതികൾ
സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ, പ്രൊജക്ട് മൂല്യനിർണയം, ഇൻ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്നിവയുടെ തീയതികൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശൈത്യകാല മേഖലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ 2026 നവംബർ ഒൻപത് മുതൽ ഡിസംബർ ആറ് വരെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലും വിദേശത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലും 2027 ജനുവരി ഒന്ന് മുതലായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
പഠന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ
പരീക്ഷാ തീയതികൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിശീലിക്കുന്നതും മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതും മികച്ച വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കും. ഓരോ വിഷയത്തിനും കൃത്യമായ സമയം മാറ്റിവെച്ചുള്ള പഠനരീതിയാണ് അധ്യാപകർ നിർദേശിക്കുന്നത്.
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സിബിഎസ്ഇ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനായി കർശനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക കൗൺസലിങ് ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബോർഡ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ടൈംടേബിൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം
ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് പിഡിഎഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറന്ന ശേഷം ഹോംപേജിൽ കാണുന്ന സിബിഎസ്ഇ 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ക്ലാസ് ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് 2027 എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന പിഡിഎഫ് ഫയലിൽ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷാ തീയതികളും സമയവും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാം. ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വിശ്വസിക്കാവൂ എന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
Also Read: കളിസ്ഥലങ്ങൾ വിജനം, സ്ക്രീനുകളിൽ കുടുങ്ങി കൗമാരം; ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തിനും ഭീഷണി