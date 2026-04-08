ETV Bharat / education-and-career
വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അറിയാൻ; സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷ രീതിയും പാഠ്യപദ്ധതിയും അടിമുടി മാറുന്നു
പത്താം ക്ലാസിന് ഇനി മുതൽ രണ്ട് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂല്യനിർണയം പൂർണമായും ഡിജിറ്റലാകും. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധമാക്കി.
Published : April 8, 2026 at 11:43 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരീക്ഷ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറമുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരീക്ഷ രീതികൾക്കപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനത്തെ തന്നെ ഉടച്ചുവാർക്കുന്നതാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. വിദ്യാർഥികളുടെ സമഗ്ര വികസനം, നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത പഠനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടികൾ.
പത്താം ക്ലാസിന് രണ്ട് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ
അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ 10-ാം ക്ലാസിന് രണ്ട് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ നടത്തും. ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ മാർച്ച് ആറുവരെയും രണ്ടാം ഘട്ടം മെയ് അഞ്ചുമുതൽ 20 വരെയുമാണ്. രണ്ടാം പരീക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല. മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
രണ്ട് പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്കുള്ളത് അന്തിമ ഫലത്തിനായി പരിഗണിക്കും. ഒന്നാം പരീക്ഷയിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഹാജരാകാത്തവർക്ക് രണ്ടാം പരീക്ഷ എഴുതാനാകില്ല. 12-ാം ക്ലാസിന് ഒറ്റ പരീക്ഷാ രീതി തുടരും. ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 80 മാർക്കിൻ്റെ പൊതുപരീക്ഷയുണ്ടാകും. കൂടുതൽ അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 25 മാർക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ പരീക്ഷയുമുണ്ട്. ഇതിൽ 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടുന്നവരുടെ യോഗ്യത മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തും.
ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയവും പുതിയ സംവിധാനങ്ങളും
അടുത്ത വർഷം മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയം പൂർണമായും ഓൺ-സ്ക്രീൻ രീതിയിലേക്ക് മാറും. മൂല്യനിർണയം ഡിജിറ്റലാകുന്നതോടെ പരീക്ഷ ഫലം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാകും. വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് വിവരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ അപാർ (APAAR) ഐഡി, ഡിജിലോക്കർ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ വിപുലമാക്കി.
ഒൻപത്, 11 ക്ലാസുകളിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പരീക്ഷ സംഗം പോർട്ടൽ വഴിയാക്കി. സ്കൂളുകളുടെ അഫിലിയേഷൻ നടപടികൾ സരസ് പോർട്ടൽ വഴി പുതുക്കുകയും ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് നിർബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന്, അഞ്ച്, എട്ട് ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി തുടങ്ങിയ സഫൽ പ്രോഗ്രാം കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു.
പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കാരം
സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ബഹുഭാഷ പഠനം നിർബന്ധമാക്കി. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ വിദ്യാർഥികൾ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം. വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതിൽ ഇളവുണ്ട്. ഈ മാറ്റം 2031ഓടെ 10-ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമാകും. തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം, കല, കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയും നിർബന്ധമാക്കി.
മൂന്നുമുതൽ എട്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്കായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിങ്കിങ് എന്നിവ ഉടൻ നിർബന്ധിത വിഷയങ്ങളാകും. ആറുമുതൽ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകളിൽ നൈപുണ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കി സ്കൂളുകളിൽ കോമ്പോസിറ്റ് സ്കിൽ ലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കും. 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ പ്രായോഗിക ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചു.
അധ്യാപക പരിശീലനവും കൗൺസിലിങ്ങും
വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകാനും പരീക്ഷാ പേടി കുറയ്ക്കാനും ബോർഡ് തലത്തിൽ സൈക്കോ-സോഷ്യൽ കൗൺസിലിങ് ആരംഭിച്ചു. അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അനുസൃതമായി പരിഷ്കരിച്ചു. നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും സെൻട്രൽ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോഗ്രസ് കാർഡുകൾക്ക് പകരം വിദ്യാർഥികളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് കൊണ്ടുവന്നു. നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന്, ആറ് ക്ലാസുകൾക്ക് പുതിയ എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. മറ്റ് ക്ലാസുകളിൽ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തുടരും. കൊവിഡ് കാലത്തെ രണ്ട് ടേം പരീക്ഷ രീതി അവസാനിപ്പിച്ചാണ് സിബിഎസ്ഇ പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത്.
