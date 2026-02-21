ETV Bharat / education-and-career
സിബിഎസ്ഇ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ; വിദ്യാര്ഥികളെ "ആഴത്തില് ചിന്തിപ്പിച്ച്" ചോദ്യങ്ങള്
സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. കടുപ്പമേറിയതല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധര്. സിലബസിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയാണെന്ന് അഭിപ്രായം.
Published : February 21, 2026 at 5:19 PM IST
സിബിഎസ്ഇ (സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ) പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച് വിദ്യാര്ഥികള്. പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാര്ഥികളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ ചില ചോദ്യങ്ങളില് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുവെന്ന് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാര്ഥികള് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം ചോദ്യങ്ങള് കടുപ്പമേറിയതല്ലായിരുന്നുവെന്നും ലളിതമായിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടരും പ്രതികരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാഥമിക വിശകലനം അനുസരിച്ച്, ചോദ്യങ്ങള് അധികം കടുപ്പമേറിയതല്ലെന്നും സിലബസില് ഉള്ളവയാണെന്നും അധ്യാപകര് പറഞ്ഞു. മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും പരിചിതമായ മേഖലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു, അതിനാൽ കൃത്യമായി തയ്യാറെടുത്തവര്ക്ക് സിമ്പിളായി എഴുതാന് കഴിയുമെന്നും അധ്യാപകര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പരീക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റ് പിന്തുടർന്നുവെന്നും സമീപനത്തിൽ സന്തുലനം പുലർത്തിയെന്നുമാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പറിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർഥികൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നത് അറിയാം.
"പേപ്പര് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും സംന്തുലിതത്വം പുലര്ത്തി"
ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് പേപ്പറിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എ വിഭാഗം വായനാ വൈദഗ്ധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ബി, സി, ഡി വിഭാഗങ്ങൾ യഥാക്രമം എഴുത്ത് വൈദഗ്ധ്യം, വ്യാകരണം, സാഹിത്യം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സന്തുലിതമായി ചോദ്യങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികളെയും ലളിതമായി സമീപിക്കും വിധമായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളെന്നും അഭിപ്രായം.
എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും നാല് വിഭാഗത്തിലും എളുപ്പത്തില് സ്കോര് ലഭിക്കാന് വിധമായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങള്. മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചോദിച്ചവയായിരുന്നു. മൊത്തം ചോദ്യങ്ങളും ആശയ വ്യക്തത നല്കുന്നവയും വിദ്യാര്ഥികളെ കുഴപ്പിക്കാത്തവയുമാണെന്നും അവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശകലനപരമായ ചിന്ത ആവശ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ഒന്നും സിലബസിന് പുറത്തല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പേപ്പർ നന്നായി സന്തുലിതവും, കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതും മികച്ച സ്കോറിങ് നടത്തുന്നതുമായിരുന്നുവെന്ന് അവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ചോദ്യങ്ങള് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കാന് കഴിയുന്നവ"
"ചോദ്യ പേപ്പർ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റ് പിന്തുടർന്നുവെന്ന്" നോയിഡയിലെ ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ ടിജിടി ഇംഗ്ലീഷിലെ സുനിത വിർമാനി പറഞ്ഞു. എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കാന് പറ്റുന്ന പരീക്ഷ ആയിരുന്നുവെന്നും അവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പത്താം ക്ലാസ് സിബിഎസ്ഇ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഗുരുഗ്രാമിലെ സത്യ സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക ശിൽപ സൂട്ട പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങള് എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാന് കഴിയുന്നവയായിരുന്നു, ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചോദ്യങ്ങളെ സമീപിക്കാന് സഹായിച്ചു." ശിൽപ സൂട്ട കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ വർഷത്തെ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോർഡ് പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പവും ആത്മവശ്വയത്തോടെ നേരിടാന് കഴിയുന്നവയാണെന്നും" രോഹിണിയിലെ സെൻ്റ് ഏഞ്ചൽസ് സ്കൂളിലെ ടിജിടി ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായ സൊണാലി നിഗം പറഞ്ഞു. മൊത്തത്തില് പേപ്പർ ലളിതമായിരുന്നുവെന്ന് അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പര് നിർദ്ദിഷ്ട സിലബസിന് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയെന്ന്" ബെംഗളൂരുവിലെ പിജിടി ഇംഗ്ലീഷ് ജെയ്ൻ ഇൻ്റ നാഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ (ജെഐആർഎസ്) മഹിമ ദുദേജ പറയുന്നു. നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലന ശേഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നവയായിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read:എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ നൂറിൽ നൂറാണോ ലക്ഷ്യം; പരീക്ഷാ പേടിയില്ലാതെ ഉത്തരങ്ങളെഴുതാനിതാ ചില വിദ്യകള്