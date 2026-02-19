ETV Bharat / education-and-career
സിബിഎസ്ഇ 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുകയാണോ..? മികച്ച വിജയത്തിന് ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക
2026 ഫെബ്രുവരി 21 ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാൻ ഈ വഴികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കൂ, വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ.
Published : February 19, 2026 at 3:39 PM IST
സിബിഎസ്ഇ (സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ) എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ... ഇനിയുള്ളത് 2026 ഫെബ്രുവരി 21 ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ (കോഡ് നമ്പർ 184) പരീക്ഷയാണ്. രാവിലെ 10.30 മുതൽ 1.30 വരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള 80 മാർക്കിൻ്റെ പേപ്പറാണിത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 25 ലക്ഷത്തിലധികം സിബിഎസ്ഇ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ പോകുന്നത്.
പരീക്ഷാ ചൂടിൽ വിദ്യാർഥികൾ പലതരം മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പരീക്ഷക്ക് തയാറാകാതെ വയ്യ. പരീക്ഷക്ക് ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും സമയം വൈകിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
ഈ അവസരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഘുബർ ദയാൽ ജൻ കല്യാൺ ഗവൺമെൻ്റെ കോ-എഡ്യൂക്കേഷൻ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ സുനിൽ കുമാറിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി കേൾക്കൂ. ഇതൊരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സഹായകമായേക്കാം. ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ചില വഴികളിതാ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
സെക്ഷൻ എ: വായനാ വൈദഗ്ധ്യം (20 മാർക്ക്)
സെക്ഷൻ എ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്കഴ്സീവ് പാസേജ്, കേസ് അധിഷ്ഠിത പാസേജ് എന്നിങ്ങനെ 10 മാർക്ക് വീതം. വിദ്യാർഥികൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് തെറ്റുവരുത്തുന്നതെന്നാണ് സുനിൽ കുമാർ പറയുന്നത്. ആ തെറ്റാണ് ചോദ്യപേപ്പറിലുള്ള വാചകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉത്തരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
"തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ നിന്ന് പകർത്തി ഉത്തരമാക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പരീക്ഷകൻ കാണുമ്പോൾ വാചകം പകർത്തിയെഴുതിയതാണെന്നും മനഃപാഠമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ നിന്നും ആശയം മനസിലാക്കിയതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടേതായ വാക്കുകളിൽ എഴുതണം. തന്നെയുമല്ല ഒരു ക്രമത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ പകർത്തരുത്. ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കേസ് അധിഷ്ഠിത പാസേജുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കണം", എന്ന് സുനിൽ കുമാർ നിർദേശിക്കുന്നു.
കേസ് അധിഷ്ഠിത പാസേജുകളിൽ ഡാറ്റയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. "ഡാറ്റയോടൊപ്പം വാചകവും നൽകുന്നു. പട്ടിക, ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് വിദ്യാർഥികൾ ഇത് വിശകലനം ചെയ്യണം. ഇവിടെ ചിന്തിച്ചും വിമർശനാത്മകമായും താരതമ്യം ചെയ്തും വേണം ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. ആയതിനാൽ ചോദ്യം ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുകയും തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേണുകൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ഉത്തരത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കാനെന്ന്", അധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിഭാഗം ബി: എഴുത്ത് കഴിവുകളും വ്യാകരണവും (20 മാർക്ക്)
ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ഇതിൽ ഏകദേശം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ സംഭാഷണ രൂപത്തിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ എളുപ്പമാക്കാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശീലനം മതിയെന്നാണ് അധ്യാപകൻ്റെ നിഗമനം.
ഇതിൽ എഴുത്ത് പ്രധാനമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എഡിറ്റർക്കുള്ള ഔപചാരിക കത്തിലാണ്. ഫോർമാറ്റിന് ഒന്ന്, ഉള്ളടക്കത്തിന് രണ്ട്, ആശയങ്ങളുടെ ഘടനയ്ക്ക് ഒന്ന്, കൃത്യതയ്ക്ക് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവഗണിക്കരുതെന്ന് അധ്യാപകൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു. കത്തുകൾ അതിൻ്റെ രീതിക്ക് എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളോടും കൂടി കൃത്യമായി എഴുതാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അർഥം.
സെക്ഷൻ സി: സാഹിത്യം (40 മാർക്ക്)
ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം കീവേഡുകളും ഓർത്തിരിക്കണം. സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. "ഓരോ അധ്യായത്തിൻ്റെ കഥയും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കീവേഡുകളും പഠിക്കുക. ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മുഴുവൻ വിവരണങ്ങളും മനസിലേയ്ക്ക് വരണം. അതിനാണ് മൈൻഡ് മാപ്പിൻ്റെ ആവശ്യകത", എന്ന് അധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇനി ഏത് അധ്യായങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളാണെങ്കിൽ, ' ഫോക്കസ് ഓൺ ഭോലി ആൻഡ് ദ നെക്ലേസ് ഫ്രം ദ ഫൂട്ട് പ്രിൻ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫീറ്റ്, ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്, ദ സെർമോൺ അറ്റ് ബനാറസ്, നെൽസൺ മണ്ടേല, ലോങ് വാക്ക് റ്റു ഫ്രീഡം, എ ലെറ്റർ റ്റു ഗോഡ് തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. താരതമ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള സമാനതകൾ, വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീമാറ്റിക് വൈരുധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വിദ്യാർഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടാറുമുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിക്കാനും ഓർത്തിരിക്കാനും ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ല ഉറക്കമാണ്. അതിന് ശേഷം ശാന്തമായ മനസോടെ പഠിക്കാൻ തയാറാകണം. പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരക്കടലാസിൽ ഒരു വാക്ക് എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ ചോദ്യവും രണ്ടുതവണ നിർബന്ധമായും വായിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സിബിഎസ്ഇ 10-ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സാഹിത്യവും എന്ന പേപ്പറിന് ഉയർന്ന മാർക്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അധ്യാപകൻ അനിൽ കുമാർ നിർദേശിക്കുന്നു.
