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സാങ്കേതിക തടസം; കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി
തിങ്കളാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റേണൽ, പ്രാക്ടിക്കൽ, വൈവ പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Published : October 24, 2026 at 4:48 PM IST
കോഴിക്കോട്: സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച (26.10.2026) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ല. അവ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച (26.10.2026) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റേണൽ, പ്രാക്ടിക്കൽ, വൈവ പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഇടിമിന്നലും ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനവും നിലച്ചതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച (23.10.2026) നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളും കാലിക്കറ്റ് സർവകാലാശാല നേരത്തെ മാറ്റി വച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പരീക്ഷ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
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