University Of Calicut (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 5:09 PM IST

1 Min Read
കോഴിക്കോട്: കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പില്‍ ഗുരുതര വീഴ്‌ച. പരീക്ഷയ്‌ക്കെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പര്‍. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്‌സ് (എംഡിസി) രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയിലാണ് ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബറിലാണ് ഇതേ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ വച്ചുള്ള പരീക്ഷ നടത്തിയത്. 2024ന് പകരം 2025 എന്ന് മാത്രമാണ് ചോദ്യ പേപ്പറില്‍ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ. സംഭവം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 25നാണ് 'ആർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്‍റ്' എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരീക്ഷ നടന്നത്. വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ആവർത്തനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതോടെ വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതെന്ന് പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

സാധാരണയായി മൂന്ന് സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ് അധ്യാപകര്‍ പരീക്ഷയ്‌ക്കായി തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ സമര്‍പ്പിച്ചതിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷയുടെ തനിപകർപ്പാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ക്രോസ് ചെക്കിങ്ങില്‍ ഇത് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിച്ച് സര്‍വകലാശാല: സംഭവം തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. പുതിയ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനായി ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിസീനെ സമീപിക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ ഇതുവരെ പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

