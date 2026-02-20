ETV Bharat / education-and-career
നല്ല എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജുകൾക്കായുള്ള തിരച്ചിലിലാണോ?, പ്ലേസ്മെൻ്റും, ഫീസ് ഇളവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില കോളജുകൾ നോക്കാം
ഫെബ്രുവരി 16 നായിരുന്നു നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ജെഇഇ ഫലം പ്രസദ്ധീകരിച്ചത്. ബാച്ച്ലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് (ബിഇ), ബാച്ച്ലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (ബിടെക്) എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
Published : February 20, 2026 at 6:19 PM IST
എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ജെഇഇ മെയിൻ ഒന്നാം സെഷൻ പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്ത് വന്നത്തോടെ ഇനി എല്ലാവരും തിരയുന്നത് എവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിലാണ്. ഫെബ്രുവരി 16 നായിരുന്നു നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ഫലം പ്രസദ്ധീകരിച്ചത്. 12 പേരാണ് 100 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയത്. ബാച്ച്ലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് (ബിഇ), ബാച്ച്ലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (ബിടെക്) എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നല്ല കോളജുകൾ എതാണ്, ഏത് കോളജുകളിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക, റാങ്ക് കുറവായതിനാൽ നല്ല കോളജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷനിലാണോ നിങ്ങൾ?. എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബിടെക്ക് സീറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ, സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളജുകൾ എതെക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ഡൽഹി ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഡിടിയു), നേതാജി സുഭാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻഎസ്യുടി)
ഈ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ജെഇഇ മെയിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജെഎസി ഡൽഹി കൗൺസിലിങ് വഴിയാണ് പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഐടി മേഖലകളിലേക്ക് പ്ലേസ്മെൻ്റുകളും കോളജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ,മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.
പഞ്ചാബ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് (പിഇസി)
ഇവിടെ ജെഇഇ മെയിൻ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം. എയറോസ്പേസ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നീ കോഴ്സുകൾക്കും പിഇസിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹാർകോർട്ട് ബട്ട്ലർ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എച്ച്ബിടിയു), ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ലഖ്നൗ
രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ജെഇഇ മെയിൻസിലെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. ഇവിടെ സ്കോളർഷിപ്പുകളും മറ്റ് കോളജുകളിൽ നിന്ന് താരതമ്യേന ഫീസില് ഇളവുമുണ്ട്.
കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് പൂനെ (സിഒഇപി), വീർമാത ജിജാബായ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (വിജെടിഐ)
സംസ്ഥാന കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് സെൽ നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ വഴിയാണ് കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം നൽകുന്നത്. നിരവധി പ്ലേസ്മെൻ്റുകളും കോളജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഫീസ് ഘടനയാണ് രണ്ട് കോളജുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
ജി.എഫ്.ടി.ഐ
സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജി.എഫ്.ടി.ഐ. 50,000 നും 100,000 നും ഇടയിൽ റാങ്കുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജി.എഫ്.ടി.ഐയിൽ നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്.
Also Read: സിബിഎസ്ഇ 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുകയാണോ..? മികച്ച വിജയത്തിന് ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക