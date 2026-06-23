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തോൽക്കാൻ മനസില്ല; പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ 500ൽ 500 മാർക്ക് നേടി അവ്‌നി കെജ്‌രിവാൾ

കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിലെ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിലും 500 ൽ 500 മാർക്ക് നേടിയാണ് റാഞ്ചി സ്വദേശിനിയായ അവ്‌നി കെജ്‌രിവാൾ 100 ശതമാനം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

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സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ പുനഃമൂല്യനിർണയത്തിൽ 500 ൽ 500 മാർക്ക് നേടിയ അവ്‌നി കെജ്‌രിവാൾ (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 10:14 AM IST

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റാഞ്ചി: പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തതിലെ നിരാശയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരിയിലേക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കുതിപ്പിനാണ് റാഞ്ചി നഗരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ 500ൽ 500 മാർക്കും നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റാഞ്ചി സ്വദേശിനിയായ അവ്‌നി കെജ്‌രിവാൾ. കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിലും മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയാണ് അവ്‌നി രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയത്.

മെയ് 13ന് പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 95.2 ശതമാനം മാർക്കാണ് അവ്‌നിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. അക്കൗണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇംഗ്ലിഷിന് 81ഉം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് 95ഉം മാർക്കാണ് ലഭിച്ചത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ വിജയത്തിൽ തൃപ്തരായിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾക്ക് ഇതിലും മികച്ച മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവ്‌നിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.

സിബിഎസ്ഇയുടെ ഉത്തരസൂചിക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മാർക്ക് കുറയാനുള്ള യാതൊരു കാരണവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെയാണ് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സിബിഎസ്ഇ വെബ്സൈറ്റിലെ പുനർമൂല്യനിർണയ പേജ് തുറക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പുതിയ ഫലത്തിൽ താൻ സന്തുഷ്ടയാണെന്നും അവ്‌നി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഈ തീരുമാനം അവ്‌നിയുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇംഗ്ലിഷിൽ 19 മാർക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ അഞ്ച് മാർക്കും വർധിച്ചതോടെ ആകെ മാർക്ക് 500ൽ 500 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിനുപുറമെ അധിക വിഷയമായ ഗ്രാഫിക്സിൽ 99 മാർക്കും ഈ മിടുക്കി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹിച്ച അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവ്‌നിയും കുടുംബവും.

ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പഠനം
പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ 100 ശതമാനം മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ വേളയിൽ തൻ്റെ പഠനരീതികൾ ഡിപിഎസ് റാഞ്ചിയിലെ വിദ്യാർഥിയായ അവ്നി പങ്കുവച്ചു. ദിവസവും മണിക്കൂറുകളോളം പുസ്തകത്തിന് മുന്നിലിരിക്കുന്നതിന് പകരം, ഓരോ വിഷയത്തിലും പഠിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുതീർക്കാൻ ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കും.

അതിന് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുവെന്നത് തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും അവ്‌നി വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അവ്‌നി പ്രതികരിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നും എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും അവരുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കരുതെന്നും അവ്‌നി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള പഠനമാണ് ഈ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.

ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ
റാഞ്ചിയിലെ വ്യവസായി മിതേഷ് കെജ്‌രിവാളിൻ്റെയും വീട്ടമ്മയായ പൂനത്തിൻ്റെയും മകളായ അവ്‌നിക്ക് ഭാവിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹം. ബിസിനസ്, ഫിനാൻസ് മേഖലകളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്താനായി ഡൽഹിയിലെയും ബെംഗളൂരുവിലെയും മികച്ച കലാലയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഈ കൊമേഴ്‌സ് വിദ്യാർഥി. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ അവ്നിയെ ഡിപിഎസ് റാഞ്ചി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ജയ ചൗഹാൻ അഭിനന്ദിച്ചു.

നിശ്ചയദാർഢ്യം, ശ്രദ്ധ, ശരിയായ മാർഗനിർദേശം എന്നിവയിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന ഉദാഹരണമാണ് അവ്‌നിയുടെ നേട്ടമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവ്നിയുടെ വിജയം ഡിപിഎസ് റാഞ്ചിക്ക് ബഹുമതികൾ നേടിക്കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, എണ്ണമറ്റ വിദ്യാർഥികളെ മികവിനായി പരിശ്രമിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നേട്ടത്തിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അവ്നിക്ക് ഭാവിയിൽ എല്ലാവിധ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

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