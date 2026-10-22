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പഠിക്കുമ്പോൾ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? പരീക്ഷകളിൽ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ...
വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തെ സഹായിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവും നൈപുണ്യങ്ങളും ആർജ്ജിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
By PTI
Published : October 22, 2026 at 2:53 PM IST
സിഡ്നി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) കടന്നുവന്നതോടെ ഹൈസ്കൂൾ, സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾക്ക് എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്ത് തരാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടിയാണ് ഒപ്പമെത്തിയത്. എന്നാൽ അസൈൻമെൻ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലും മറ്റ് പഠനാവശ്യങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുമെങ്കിലും, അവരുടെ ദീർഘകാല പഠനത്തെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം എന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഹൈസ്കൂൾ, സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾ വർഷാവസാന പരീക്ഷാ കാലയളവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ പഠനരീതികളിൽ എഐ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തെ സഹായിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവും നൈപുണ്യങ്ങളും ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പഠനത്തിനായി എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണോ?
ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണ മേഖലയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പഠനസമയത്ത് ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠനം, പ്രചോദനം, വിമർശനാത്മകവും സർഗാത്മകവുമായ ചിന്ത എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മാനസിക അധ്വാനം കുറയ്ക്കുമെന്നും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമായി പഠനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൃത്യസമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നതിനും വിദ്യാർഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും എഐ നൽകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠനങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാൽ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പഠനങ്ങളുടെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ രീതികളും സുതാര്യതയില്ലായ്മയും കാരണം ചില ഗവേഷകർ ഈ അവകാശവാദങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർഥം വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നല്ല. അതോടൊപ്പം വരുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപകട സാധ്യകളിൽ ഒന്നാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഓഫ്ലോഡിങ്. വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എഐ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുകയും ചിന്താശേഷി പൂർണമായും എഐക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. എന്തും എഐയോട് ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾ, ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാതെതന്നെ പോയേക്കാം.
അതേസമയം, ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ഓഫ്ലോഡിങ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പുനരവലോകനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷാ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ആയതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം സന്ദർഭങ്ങളിലും ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ മാറ്റിവയ്ക്കുക. പരീക്ഷാ സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് ടൈമർ സജ്ജീകരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എത്രത്തോളം വിവരങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും എഴുതാനും കഴിയുമെന്നും നോക്കുക.
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പരീക്ഷകൾക്കായി നിങ്ങൾ എഐ സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യാജ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയേക്കാം. കാരണം എഐക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ താത്കാലികമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർഥ പരീക്ഷയെ നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തും.
ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ എഐ ഉപയോഗം അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പഠനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്ന് ജൂണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ചൈനീസ് പഠനത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. വിദ്യാർഥികളുടെ എഐ ഉപയോഗം അവരുടെ ഹോംവർക്ക് സ്കോറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ പ്രതിമാസ പരീക്ഷാ സ്കോറുകൾ ഏകദേശം 20 ശതമാനം കുറയുന്നതിനാണ് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എഐയെ സമീപിക്കാൻ.
പഠനത്തിൽ എഐ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ചില വഴികൾ
പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആശയങ്ങൾ സ്വയം ഓർത്തെടുക്കാനും വിവരിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും എഴുതാനും ശ്രമിക്കണം. ഉള്ളടക്കം സ്വന്തമായി ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാനും അതിൽ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങൾക്ക് എഐ ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് എഐ മറ്റുപല രീതിയിലും ഫലവത്തായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യക്തിഗതമായ അഭിപ്രായ നിർദേശങ്ങൾ തേടാനും വിശദീകരണങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. എഴുതിയ കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുതകൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വിപരീത വാദങ്ങളും മറ്റ് ബദൽ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താം. ഇത്തരത്തിൽ എഐ ഫലപ്രദമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകി സ്വയം വിലയിരുത്താം
ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മികവിനെ കണ്ടെത്താൻ എഐയ്ക്ക് ചില പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകി സ്വയം വിലയിരുത്താവുന്നതുമാണ്. അതിനായി പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തയാറാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് സ്വയം ഉത്തരം തയാറാക്കിയതിന് ശേഷം എഐയോട് നിർദേശങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇതിൽ എൻ്റെ ഉത്തരത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായമില്ലാതെ ദീർഘനേരം പഠനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ മൂലം ശ്രദ്ധ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഗുണം.
നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ച് മടുപ്പ് തോന്നുകയും വ്യക്തികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, പരീക്ഷകൾക്കായി തയാറെടുക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായി ഒത്തുചേരാവുന്നതാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ എഐ സഹായകരമാകുമെങ്കിലും, മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നതാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ആയിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എഐ എന്നും മനസിലാക്കിയിരിക്കുക.
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