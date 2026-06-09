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ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വ്വകലാശാലയില് വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു; ജൂൺ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് (BFA), ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പാ തെറാപ്പി എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനത്തിന് അവസരമുള്ളത്.
Published : June 9, 2026 at 8:38 PM IST
എറണാകുളം: ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വ്വകലാശാലയുടെ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിലായി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ അക്കാദമിക വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് (BFA), ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പാ തെറാപ്പി എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനത്തിന് അവസരമുള്ളത്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജൂൺ 15 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
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1. ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് (ബി. എഫ്. എ.) പ്രോഗ്രാം
യൂണിവേഴ്സ്റ്റിയുടെ കാലടി മുഖ്യ ക്യാമ്പസിലാണ് 2026-27 അക്കാദമിക വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്.
കാലയളവും ഘടനയും: നാല് വർഷമാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി. ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ (CBCS) സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ: പെയിന്റിംഗ്, മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ്, സ്കൾപ്ചർ (ശില്പകല) എന്നീ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.
യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻ്ററി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡ് പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രായപരിധി: അപേക്ഷകർക്ക് 2026 ജൂൺ ഒന്നിന് 17 വയസ് തികഞ്ഞിരിക്കണം. പരമാവധി പ്രായം 35 വയസാണ്.
പ്രവേശന രീതി: അപേക്ഷകരുടെ സർഗ്ഗാത്മക ശേഷി അളക്കുന്ന അഭിരുചി നിർണ്ണയ പരീക്ഷയുടെ (Aptitude Test) കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം.
2. ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പാ തെറാപ്പി ഡിപ്ലോമ
സംസ്കൃത സര്വ്വകലാശാലയുടെ ഏറ്റുമാനൂർ പ്രാദേശിക ക്യാമ്പസിലാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മികച്ച തൊഴിൽ സാധ്യതകളുള്ള മേഖലയാണിത്.
സീറ്റുകളും കാലാവധിയും: ഒരു വർഷമാണ് കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി. ആകെ 20 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻ്ററി (VHSE) ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇതുകൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏത് വിഷയത്തിലും ബിരുദം നേടിയവർക്കും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
പ്രായപരിധി: 2026 ജൂൺ ഒന്നിന് 17 വയസിനും 35 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ.
പ്രവേശന രീതി: അപേക്ഷകരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയും നേരിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവും വിലയിരുത്തിയായിരിക്കും അർഹരായവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം
രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ സർവ്വകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജൂൺ 15നകം അപേക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഫീസ് ഘടന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർവ്വകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
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