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സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകി അപർണ; ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി പരീക്ഷയില് ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്കോടെ വയനാടിൻ്റെ അഭിമാനം
തൻ്റെ അറിവിലൂടെയും കഴിവിലൂടെയും സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് താങ്ങാവണമെന്നാണ് അപർണയുടെ ആഗ്രഹം. ദേശീയതല പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് തിളക്കവുമായി വയനാടിൻ്റെയും മേപ്പാടിയുടെയും അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപർണ
Published : June 25, 2026 at 1:19 PM IST
വയനാട്: "സമൂഹത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനും തങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാടാളുകളുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താങ്ങാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അതിന് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും..." മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അപർണ ഈ വാക്കുകൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജനതയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും തൻ്റെ തൊഴിലിനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണവുമുണ്ട്.
പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ചുണ്ടിൽ തങ്ങിനിൽക്കുമ്പോൾ, ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ലോകം അടഞ്ഞുപോയവർക്ക് തണലാകാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഈ മിടുക്കി ഇന്ന് ഒരു നാടിൻ്റെയാകെ അഭിമാനമാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ആയുഷ് ഇ-2026 മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് യുവ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അപർണ വയനാടിൻ്റെ പേര് രാജ്യത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിഭ തെളിയിച്ച കഠിനാധ്വാനം
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാറ്റുരച്ച കഠിനമായ മത്സരപരീക്ഷയിലാണ് അപർണ ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയം കൈവരിച്ചത്. വയനാട് മേപ്പാടി മാൻകുന്ന് സ്വദേശികളായ അനീഷ് കുമാർ - ബബിത ദമ്പതികളുടെ മകളായ അപർണ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെപ്പോലും കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ട് മറികടക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഈ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്.
കരിയറിലെ വലിയ സാധ്യതകൾ
നിലവിലെ ആരോഗ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്പീച്ച് പാത്തോളജി മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അപർണയ്ക്ക് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. "ഓട്ടിസം, എഡിഎച്ച്ഡി, ഡൗൺ സിൻഡ്രം, വോയിസ് ഡിസോർഡറുകൾ എന്നിവ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്പീ ച്ച് പാത്തോളജിസ്റ്റ്, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ അവസരങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഒരുപാട് വിദഗ്ദ്ധരെ ഇനിയും ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. വരുംതലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ഈ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കരിയറിലേക്ക് കടന്നുവരണം," അപർണ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ വേറിട്ട വഴിയിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ച പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും, ഈ റാങ്ക് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനപ്പുറം കൂടെനിന്ന എല്ലാവരുടേതുമാണെന്നും അപർണ വിനയത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
'തണലായി' സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ
വെറുമൊരു പരീക്ഷാ വിജയത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശമായി അപർണ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ 'തണൽ' കേന്ദ്രത്തിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഈ മിടുക്കി. സംസാര വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപർണയ്ക്ക് ഇനി സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിയിൽ ഉന്നത പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്തി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് തന്റെ സേവനം എത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം.
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല
കുടുംബത്തിനും അധ്യാപകർക്കും മേപ്പാടി ഗ്രാമത്തിനും ഒരേപോലെ അഭിമാന നിമിഷമാണ് അപർണ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന് ഈ വിജയം അടിവരയിടുന്നു. ലക്ഷ്യബോധവും കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൊടുമുടിയും കീഴടക്കാമെന്ന സന്ദേശമാണ് അപർണയുടെ ഈ ദേശീയ നേട്ടം ബാക്കിവെക്കുന്നത്. വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയ അപർണയെ തേടി ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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