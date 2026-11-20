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ക്ലോഡ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് സൗജന്യ സേവനം 2028 ജൂലായ് 30 വരെ നീട്ടി ആന്ത്രോപിക്; അധ്യാപകർക്ക് നേട്ടം
പാഠഭാഗങ്ങൾ തയാറാക്കാനും പഠന സാമഗ്രികൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിക്കാനും വിലയിരുത്തലുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും അധ്യാപകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ സേവനം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
Published : November 20, 2026 at 8:35 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ അംഗീകൃത കെ-12 അധ്യാപകർക്കായി ആന്ത്രോപിക് നൽകുന്ന ക്ലോഡ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് സേവനത്തിൻ്റെ സൗജന്യ കാലാവധി 2028 ജൂലായ് 30 വരെ നീട്ടി. യോഗ്യരായ അധ്യാപകർക്കും സ്കൂളുകൾക്കും സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസില്ലാതെ ക്ലോഡിൻ്റെ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ടൂളുകളും പാഠ്യപദ്ധതി വിഭവങ്ങളും തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
നിർമിത ബുദ്ധി സുരക്ഷ, വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത, അധ്യയന തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ നിയന്ത്രണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപക സംഘടനകളുമായി ഒപ്പുവച്ച കരാറിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് സൗജന്യ സേവനം ദീർഘിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇടിഐഎച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പാഠഭാഗങ്ങൾ തയാറാക്കാനും പഠന സാമഗ്രികൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിക്കാനും വിലയിരുത്തലുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും അധ്യാപകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ സേവനം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അധ്യാപകരിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് ക്ലോഡ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ്
2026 ജൂലായ് മാസത്തിലാണ് ആന്ത്രോപിക് വ്യക്തിഗത ക്ലോഡ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 28ന് സ്കൂളുകളിലേക്കും സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലേക്കും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചു. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന സേവനത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിംഗിൾ സൈൻ ഓൺ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ഉപയോഗം, അനുമതികൾ, പൊതുവായ നയങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കും.
അമേരിക്കയിലെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിന് അനുസൃതമായി തയാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതികളുമായി അധ്യാപകരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലേണിങ് കോമൺസ് സംവിധാനവും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ലഭ്യമാണ്. ക്ലാസ് മുറികളിലെ ദൈനംദിന അധ്യയന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാൻ ഈ സൗകര്യം സഹായകമാകും.
ഡിട്രോയിറ്റിലെ പരിശീലനവും ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഉപയോഗവും
നവംബറിൽ ഡിട്രോയിറ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾസ് കമ്യൂണിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിനിടെ നൂറുകണക്കിന് അധ്യാപകർക്ക് കമ്പനി പരിശീലനം നൽകിയതായി ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ്സ് വിഭാഗം മേധാവി എലിസബത്ത് കെല്ലി ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ അധ്യാപകർ സ്വന്തമായി ക്ലാസ് മുറി വിഭവങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും അവർ പങ്കുവച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ പഠന ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിറവേറ്റുന്നതിനായി രണ്ടാം ക്ലാസ് അധ്യാപിക നിർമിച്ച ഫോണിക്സ് ട്രാക്കർ ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമായി എലിസബത്ത് കെല്ലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റൈസ് എന്ന അധ്യാപിക തൻ്റെ ചിന്തയും ശബ്ദവുമാണ് തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായും കെല്ലി കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചു. ക്ലാസ് മുറികളിൽ എഐ സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർക്ക് വിശ്വാസവും മതിയായ സമയവും അനിവാര്യമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കി സംഘടനകളുമായുള്ള കരാർ
അമേരിക്കൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സും (എഎഫ്ടി) ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ യുണൈറ്റഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സും (യുഎഫ്ടി) നവംബർ 10ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കരാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. നിയമപരമായി പ്രാബല്യമുള്ള ഈ കരാർ വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിവരങ്ങൾക്ക് കർശന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ ബാധിക്കുന്ന അധ്യയന തീരുമാനങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം അധ്യാപകരിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനും കരാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
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കരാറിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ എഐ മോഡൽ പരിശീലനത്തിനോ പരസ്യങ്ങൾക്കോ വിൽപനയ്ക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിമിതമായ പരിശോധനകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇളവുള്ളൂ. നിലവിൽ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ ക്ലോഡ് ഡോട്ട് എഐ സേവനം ലഭ്യമല്ല. അംഗീകൃത അധ്യാപകർക്ക് കമ്പനിയുടെ ടീച്ചർ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് വഴി സേവനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. സ്കൂൾ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അധികൃതർക്ക് കെ-12 വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിദ്യാർഥി വിവര സ്വകാര്യതാ കരാറിനും വിധേയമായി കേന്ദ്രീകൃത സേവനത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്.
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