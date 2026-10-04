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വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നില് മുട്ടുമുടക്കി അംബേദ്കർ സർവ്വകലാശാല; പി എച്ച് ഡി ഫെലോഷിപ്പ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തു
വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെയും സമരങ്ങളെയും തുടർന്നാണ് സർവ്വകലാശാല പുതിയ ഇളവുകളോടെയുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്
By PTI
Published : October 4, 2026 at 7:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെയും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട സമരങ്ങളെയും തുടർന്ന്, ഫെലോഷിപ്പ് കൈപ്പറ്റുന്ന മുഴുവൻ സമയ പി എച്ച് ഡി ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി (AUD) ഔദ്യോഗികമായി ഭേദഗതി ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31-ന് സർവ്വകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ വിവാദ ഉത്തരവാണ് പുതിയ സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗവേഷകരുടെ സ്വതന്ത്രമായ അക്കാദമിക, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് സർവ്വകലാശാലയുടെ ഈ നിർണായക തിരുത്തൽ.
ഹാജർ വ്യവസ്ഥയും പുതിയ ഇളവുകളും
പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുഴുവൻ സമയ ഗവേഷകർ നിർബന്ധമായും കോഴ്സുകളിലും സെമിനാറുകളിലും പങ്കെടുക്കണമെന്നും കൃത്യമായ അക്കാദമിക പുരോഗതി നിലനിർത്തണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇളവുകളും പ്രായോഗികമായ സമീപനങ്ങളും പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ രേഖകൾ അതത് റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസറും പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററും സൂക്ഷിക്കുകയും, ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ ഡീൻ അവ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.
കൂടാതെ, ഗവേഷകൻ്റെ ആകെ അക്കാദമിക ഇടപെടലുകളും ഗവേഷണ പുരോഗതിയും തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ചുമതല റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസർക്കായിരിക്കും. ഈ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണമായും അക്കാദമിക സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും, സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിലവിലുള്ള യു ജി സി ചട്ടങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും വിധേയമായാണ് ഇവ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും സർവ്വകലാശാലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാമ്പസിലെ ഗവേഷണ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കാമ്പസിലെ പ്രതിഷേധവും സംഘർഷങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പുതിയ ഹാജർ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനാവശ്യ കാമ്പസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (AISA) നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നടന്നുവന്നിരുന്നത്. സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചെന്നും, അടിയന്തിരമായി ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്ന ഒരു വിദ്യാർഥി കുഴഞ്ഞുവീണപ്പോൾ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ അധികാരികൾ വൈകിയെന്നും സമരക്കാർ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.
എന്നാൽ, മെഡിക്കൽ സംഘം വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യം നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ ആരോഗ്യ സഹായങ്ങളും നൽകിയിരുന്നുവെന്നും സർവ്വകലാശാല ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചു. അടിയന്തിര സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറിയും ലബോറട്ടറികളും താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെയാണ് നിരാഹാര സമരവും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടത്തിയതെന്നും, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ചില വിദ്യാർഥികൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്ന പരാതി ഡൽഹി പൊലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സർവ്വകലാശാലയുടെ വാതിലുകൾ ചർച്ചകൾക്കായി എപ്പോഴും തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിദ്യാർഥികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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