ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് വിദേശപഠന സ്കോളർഷിപ്പ്; അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിങ്ങനെ, ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രം
വിദേശ പഠനത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് സുവർണാവസരം. 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? എന്തൊക്കെ രേഖകള് സമർപ്പിക്കണം? അറിയാം വിശദമായി.
Published : October 23, 2025 at 4:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദേശ പഠനത്തിനായി സ്കോളർഷിപ്പ്. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒക്ടോബർ 31 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകള് നൽകുന്ന ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സുകള്ക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുക. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭിക്കുക. മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്സി, ജൈന എന്നീ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളത്.
വിദേശ സർവകലാശാലകളിലെ പഠനത്തിനായി ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നോ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തവരായിരിക്കണം വിദ്യാർഥികള്. ഈ വായ്പയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുക. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് കോഴ്സ് കാലാവധിക്കുളളിൽ പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ സ്കോളര്ഷിപ്പ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നിബന്ധനകള്
- അപേക്ഷകര്ക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- അപേക്ഷകനും മാതാപിതാക്കളും കേരളത്തിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരായിരിക്കണം എന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട്.
അർഹതയില്ലാത്തവർ
- വിദേശ സർവകാലാശാലയുടെ ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളും വിദേശ സർവകലാശാലകളും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടാകില്ല.
- വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനത്തിനായി മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ ധനസഹായമോ സ്കോളർഷിപ്പുകളോ ഇതിനകം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ അപേക്ഷിച്ചാലും പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല.
- പ്രവാസികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയില്ല. ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട്. ബിപിഎൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട അർഹത ഉള്ളവർ ഇല്ലെങ്കിൽ എപിൽ വിഭാഗത്തിലെ 8 ലക്ഷം വരെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും.
സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്
- പൂർണമായ അപേക്ഷ ഫോട്ടോസഹിതം
- എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു/ വിഎച്ച്എസ്ഇ, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം തുടങ്ങിയവയുടെ മാർക്ക്ലിസ്റ്റ് കോപ്പി
- വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്/ വിദ്യാർഥിയാണെന്നോ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്
- ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിൻ്റെ പകർപ്പ്
- നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്
- ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി
- മൈനോരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്
- വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്
- വിസ, പാസ്പോർട്ട്, റേഷൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്
- മറ്റു അനുബന്ധ രേഖകള്
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിങ്ങനെ
ഒക്ടോബർ 31 വൈകിട്ട് 5 നകം ഡയറക്ടർ, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവന്, തിരുവനന്തപുരം – 33 എന്ന വിലാസത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ നേരിട്ടോ, തപാൽ മുഖേനയോ ലഭ്യമാക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൻ്റെ മാതൃകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്ന വിജ്ഞാപനവും http://minoritywelfare.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക്: 0471-2300523, 0471-2300524, 0471-2302090 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് സബിൻ സമീദ് ഐ.എ.എസ് അറിയിച്ചു.