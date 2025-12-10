Kerala Local Body Elections2025

കേരളത്തില്‍ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവരാണോ? എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇതാ സുവര്‍ണാവസരം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ പാലക്കാട് ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് നിരവധി തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. ബിരുദവും ഡിപ്ലോമയും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 2:13 PM IST

1 Min Read
കേരളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണാവസരം, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ പാലക്കാട് ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിരവധി തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 61 തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. എൻജിനീയർ, ട്രെയിനി എൻജിനീയർ, അപ്രൻ്റിസ്, പ്രോജക്‌റ്റ് സ്‌റ്റാഫ് എന്നീ തസ്‌തികകളിലാണ് ഒഴിവ്. താത്‌ക്കാലിക നിയമനമായിരിക്കും. അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 30 വരെയാണ്.

എൻജിനീയർ (10 ഒഴിവ്)

  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പ്രോജക്‌റ്റ് എൻജിനീയർ

മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ഡിപ്ലോമയും ജോലി പരിചയവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. 25,500 മുതൽ 30,000 വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

  • അസോഷ്യേറ്റ് പ്രോജക്‌റ്റ് എൻജിനീയർ

സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഇൻസ്‌ട്രുമെൻ്റേഷൻ, മെക്കട്രോണിക്‌സ് എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ബിഇ/ ബിടെക്കും ജോലി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 35,000 മുതൽ 43,000 വരെ ശമ്പളവും ലഭിക്കും.

ട്രെയിനി എൻജിനീയർ (25 ഒഴിവ്)

  • ട്രെയിനി എൻജിനീയർ

ഉദ്യോഗാർഥികൾ മെക്കാനിക്കൽ, ഇൻസ്‌ട്രുമെൻ്റേഷൻ, ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, സിവിൽ വിഭാഗത്തിൽ ബിഇ/ബിടെക് യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരിക്കണം. 30 വയസാണ് പ്രായപരിധി. സ്‌റ്റൈപൻ്റ് 28,000 രൂപ.

  • ട്രെയിനി എൻജിനീയർ

മെക്കാനിക്കൽ, ഇൻസ്‌ട്രുമെൻ്റേഷൻ, ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, സിവിൽ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി 28 വയസ്. സ്‌റ്റൈപൻ്റ് 21,000 രൂപ.

അപ്രൻ്റിസ് (12 ഒഴിവ്)

  • ഐടിഐ അപ്രൻ്റിസ്

ഫിറ്റർ, മെഷിനിസ്‌റ്റ്, വെൽഡർ, ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ, പ്ലംബർ, സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് & സ്‌റ്റെനോഗ്രഫർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഐടിഐ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി 18- 26 വയസ് വരെയാണ്. 9,600 രൂപയാണ് സ്‌റ്റൈപൻ്റ്.

ഗ്രോജ്വേറ്റ് അപ്രൻ്റിസ് (നോൺ ടെക്‌നിക്കൽ)

ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി 18-26 വയസ് വരെ. സ്‌റ്റൈപൻ്റ് 12,300

പ്രോജക്‌റ്റ് സ്‌റ്റാഫ് (ടെക്‌നീഷ്യൻ)

മെഷിനിസ്‌റ്റ്, ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, പ്ലംബർ, ഇലക്‌ട്രിക്കൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഐടിഐ ഡിപ്ലോമയും ജോലി പരിചയവുമാണ് യോഗ്യത. പ്രായപരിധി 28 വയസ്. 17500 മുതൽ 19500 വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചും ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെക്കുറിച്ചും കൂടതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി www.fcriindia.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

