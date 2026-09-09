ETV Bharat / education-and-career

വാക്കാണ് അത് പാലിക്കണം! 'മന്ത്രി അങ്കിളെ ഞങ്ങളെ സ്‌കൂളിനൊരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്‌ വേണം',തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനം നിറവേറ്റാന്‍ അലന്‍

സ്‌കൂൾ ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനം പാലിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ നേരില്‍ കണ്ട് നാലാം ക്ലാസുകാരൻ അലൻ.

ALAN NITHIN GOPI Alan Nithin Gopi school election Alan Nithin Gopi meets N Shamsuddin school election promises Kerala
Alan meets N Shamsuddin (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥികളും മുന്നണികളും വോട്ടർമാർക്ക് ധാരാളം വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവരെല്ലാം അത് മറന്ന മട്ടിലായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കഴിയണം പുതിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളുമായി ഇവരെത്താൻ. അപ്പോഴേക്കും വോട്ടർമാർ പഴയ കാര്യമെല്ലാം മറന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും.

എന്നാൽ വെള്ളിപ്പറമ്പ് ജിഎൽപി സ്‌കൂളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനം നൽകിയ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലായത്. നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന അലൻ നിധിൻ ഗോപി എന്ന കൊച്ചു മിടുക്കനാണ് സ്‌കൂൾ ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വോട്ടർമാരായ സഹപാഠികൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്രദ്ധേയമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനം നല്‍കിയത്. സ്‌കൂളിനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് എന്നതായിരുന്നു അലൻ നിതിൻ ഗോപിയുടെ ഉറപ്പ്. ഇതേ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അലൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനം നിറവേറ്റാന്‍ അലന്‍. (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചിഹ്നമായ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നാലെ ഞാൻ ജയിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയത്. മന്ത്രി അത് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തൂവെന്ന് അലൻ നിതിൻ ഗോപി പറഞ്ഞു.

ആവശ്യത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് തന്നെ വലിയ വിഘാതമായിരുന്നു. ഈ പ്രയാസം അലൻ നിതിൻ ഗോപിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്‌ത് അലൻ നിതിൻ ഗോപിയെ വിജയിപ്പിച്ച് സ്‌കൂൾ ലീഡറാക്കി. രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിൽ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ എല്ലാം മറക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അലന് അത് പറ്റിയില്ല. ഉടൻ തന്നെ മനസിലൊരു ആശയമുദിച്ചു. രാവിലെ പത്രം വായിച്ചപ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലായത്. പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല, അച്ഛൻ നിതിൻ ഗോപിക്കും അമ്മ കെഎസ് ചിഞ്ചുവിനുമൊപ്പം ഗസ്‌റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വച്ചുപിടിച്ചു.

ALAN NITHIN GOPI Alan Nithin Gopi school election Alan Nithin Gopi meets N Shamsuddin school election promises Kerala
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് അലൻ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗസ്‌റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തി മന്ത്രിയെ കണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനം പാലിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം കേട്ട മന്ത്രിയും ആദ്യം ഒന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കാരണം ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ വിഷയം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകി. അതിന് ശേഷമാണ് സംഭവം സ്‌കൂളിൽ അറിയുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനം പാലിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അലൻ നിതിൻ ഗോപി ഇപ്പോൾ സ്‌കൂളിലെ താരമാണ്.

ആദ്യം ഒരി തമാശായായിട്ടാണ് കണ്ടത്. പക്ഷേ മന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടൂവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞെട്ടി. എന്നിരുന്നാലും ലാബ് വരികണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് സഹായമാകുമെന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചർ അപർണ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയെന്ന് അലൻ വന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. സ്‌കൂളിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപിക ജസീറ വ്യക്തമാക്കി. അലൻ നിതിൻ ഗോപിയുടെ പ്രവർത്തി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും മികച്ചൊരു മാതൃകയാണ്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നൽകുന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ മറക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ അധികമുള്ള കാലത്ത് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ്റെ പ്രവർത്തി നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്.

Also Read: ക്ലാസ് മുറികൾ മാറണം, ഫോൺ വിലക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല; വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്‌ടർ പി സുരേഷ്

TAGGED:

ALAN NITHIN GOPI
ALAN NITHIN GOPI SCHOOL ELECTION
ALAN NITHIN GOPI MEETS N SHAMSUDDIN
SCHOOL ELECTION PROMISES KERALA
ALAN MEETS N SHAMSUDDIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.