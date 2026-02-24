ETV Bharat / education-and-career
ഇറാനിലെ സംഘര്ഷ സാധ്യത; 'പരീക്ഷകള് മാറ്റിവയ്ക്കണം', പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് എഐഎംഎസ്എ
നിലവിലുള്ള സുഖകരമല്ലാത്ത ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിദ്യാർഥികൾ ഇറാനിൽ തുടരുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നും വിദ്യാർഥി അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനിലെ സംഘര്ഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇറാനിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ-ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് വിങ് (AIMSA-FMSW). ഇറാനിയൻ സർവകലാശാലകളുമായും അധികാരികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സുപ്രധാന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോടും ഉടൻ ഇറാൻ വിടാൻ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ഇതേ തുടർന്ന് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ഇവർ കത്തയച്ചു. നിലവിലുള്ള സുഖകരമല്ലാത്ത ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിദ്യാർഥികൾ ഇറാനിൽ തുടരുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റാനും സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും കലുഷിതമായ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കാരണം ഒരു വിദ്യാർഥിക്കും അക്കാദമിക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അസോസിയേഷൻ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകണമെന്നും പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം വിദ്യാർഥികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും കാരണമാകുന്നുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതവും ഭാവിയും നിങ്ങളുടെ നിർണായക ഇടപെടലിലൂടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നതായും അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.
അടിയന്തര നിര്ദേശവുമായി എംബസി: ജനുവരിയിലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 10,000ലധികം ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാനിൽ താമസിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ (വിദ്യാർഥികൾ, തീർഥാടകർ, ബിസിനസുകാർ, വിനോദ സഞ്ചാരികൾ) കൊമേഴ്സ്യൽ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ രാജ്യം വിടാൻ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്നലെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഇന്ത്യൻ വംശജരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ രേഖകൾ, പാസ്പോർട്ട്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ എന്നിവ കൈവശം കരുതണമെന്നും എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
ടെഹ്റാനിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലും ഇറാന് നേരെ അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പുതിയ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
