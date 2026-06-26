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അനധികൃതമായി സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ ലോഗോയും പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നു; കർശന നിർദേശവുമായി എയിംസ്

ഡിജിറ്റൽ, പ്രിൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്, ലോഗോ, ബ്രാൻഡിങ് എന്നിവയുടെ അനധികൃത ഉപയോഗം നിരോധിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവന.

AIIMS unauthorised use of AIIMS name AIIMS New Delhi Indian Medical Council Regulations
AIIMS - File (ETV Bharat)
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By ANI

Published : June 26, 2026 at 11:20 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും വേണ്ടി സമഗ്രമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്). ഡിജിറ്റൽ, പ്രിൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്, ലോഗോ, ബ്രാൻഡിങ് എന്നിവയുടെ അനധികൃത ഉപയോഗം നിരോധിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവന.

ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, ഡോക്‌ടറൽ, സൂപ്പർ-സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർഥികൾ, അംഗീകൃത വിദ്യാർഥി അസോസിയേഷനുകൾ, ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഗവേഷകർ, അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്, വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങൾ, എയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാം കക്ഷി സഹകാരികൾ എന്നിവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്. പുതിയ നയം പ്രകാരം, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു വിദ്യാർഥിക്കോ ജീവനക്കാരനോ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിനോ "എയിംസ്, ന്യൂഡൽഹി" എന്ന പേര്, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലോഗോ, ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക ബ്രാൻഡിങ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.

ഔദ്യോഗിക പരിപാടി പോസ്റ്ററുകൾ, ബാനറുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ, വീഡിയോകൾ, ബ്ലോഗുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ എന്നിവ ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ റെഗുലേഷൻസ്, 2002, ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്‌ട്, 2023 എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് പ്രസ്‌താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്.

രോഗികളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കണം

രോഗികളുടെ സ്വകാര്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും രോഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വിശദാംശങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എല്ലാ അനുബന്ധ വ്യക്തികൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പകർപ്പവകാശമുള്ള ഉള്ളടക്കം അംഗീകാരമില്ലാതെ പങ്കിടുന്നത്, റാഗിങ്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, വിദ്വേഷ പ്രസംഗം, അശ്ലീലം അല്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തികരമായ വാക്കുക്കൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കോപ്പിയടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ, ഉത്തരസൂചികകൾ എന്നിവ പോലുള്ള രഹസ്യ അക്കാദമിക് മെറ്റീരിയലുകൾ പങ്കിടുന്നതും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലക്കുന്നു.

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വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും ജീവനക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി എയിംസ് ഭരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരുടെ പേരുകളും സ്ഥാപന ഇമെയിൽ ഐഡികളും വെളിപ്പെടുത്തണം. ഉള്ളടക്ക അംഗീകാരത്തിനായി ഒരു മീഡിയ കോർഡിനേറ്ററെ നിയമിക്കണം. ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം വിദ്യാർഥി സൃഷ്‌ടിച്ചതാണോ അതോ വകുപ്പ് സൃഷ്‌ടിച്ചതാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കണം എന്നും നിബന്ധനയിലുണ്ട്.

ലംഘനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ലംഘനങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കപരവും നിയമപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ എയിംസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് രേഖാമൂലമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ആക്‌സസ് പ്രിവിലേജുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കൽ, വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കൽ എന്നീ നടപടികള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കും. എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളോടും കേന്ദ്ര മേധാവികളോടും ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ, താമസക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ, ഗവേഷകർ, അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കിടയിലും കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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