ETV Bharat / education-and-career
കൗമാരക്കാരായ അമ്മമാരെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന വേറിട്ടൊരു വിദ്യാലയം;ശിശു പരിചരണത്തോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസവും നേടാം
ലൈംഗിക പീഡനവും നിര്ബന്ധിത വിവാഹങ്ങളും മൂലം പ്രായപൂര്ത്തിയാകും മുമ്പേ ഗര്ഭിണികളാകുകയും പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് പഠനം തുടരാനവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാലയം.
Published : April 4, 2026 at 10:24 AM IST
കാജിയാദോ(കെനിയ):ഈ പെണ്കുട്ടിക്ക് വിദ്യാലയത്തിലെ ഇടവേള നേരത്ത് വിശ്രമിക്കാന് തെല്ലും സമയമില്ല. കയ്യിലൊരു ലഘു ഭക്ഷണവുമായി ഇവള് നേരെ പോകുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്.
Also Read: അന്നനാളത്തില് കുടുങ്ങിയ കൃത്രിമപല്ല് റേസര് കട്ടറിലൂടെ നീക്കി
പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാലങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇതങ്ങ് കെനിയയിലാണ് കെനിയയിലെ ഗ്രീന്ലാന്ഡ് പെണ്പള്ളിക്കൂടത്തിലെ വലേറി വെയ്രിമുവിന്റെ തിരക്കിട്ട ദിനചര്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവള് ലഘുഭക്ഷണവുമായി പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നല്ലേ? ഈ വിദ്യാലയത്തില് തന്നെയുള്ള നഴ്സറിയിലേക്കാണ്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആയമാര് അവിടെയുള്ള അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ പത്തൊന്പതുകാരി പോകുന്നത്. കേദന് എന്ന സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നോക്കാന് ഇടവേളകളില് വലേറി ഇവിടേക്ക് എത്തും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൗമാരക്കാരായ അമ്മമാര്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക വിദ്യാലയമാണിത്. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവിടെ പരിചരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആകെ 310 വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവരുടെ എണ്പത് കുട്ടികളെയും ഇവിടെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് ശിശുക്കള് മുതല് അല്പ്പം മുതിര്ന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് വരെയുള്ളവരുണ്ട്. കൗമാരത്തില് തന്നെ അമ്മമാരാകേണ്ടി വന്നവര്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാന് ഒരവസരം കൂടി നല്കുകയാണ് ഗ്രീന്ലന്ഡ്. യുവ അമ്മമാരെ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാം എന്നതിന്റെ മികച്ച ഒരുദാഹരണമാണ് ഇതെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. താന് ഗര്ഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള് തനിക്ക് ഈ വിദ്യാലയം മാത്രമായിരുന്നു ആശ്രയമെന്ന് വെയ്രിമു പറയുന്നു. ക്ലാസ് പരീക്ഷകളില് എന്നും ഒന്നാമതെത്തുന്ന ഇവള്ക്ക് ഡോക്ടര് ആകണമെന്നാണ് മോഹം.
2015ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. നൂറ് കണക്കിന് പെണ്കുട്ടികള്ക്കാണ് ഈ വിദ്യാലയം അഭയകേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഠിച്ച ചിലര് മികച്ച പദവികളില് വിളങ്ങുന്നു. വിടെ നിന്ന് വിജയകരമായി പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ പെണ്കുട്ടികള് സര്ക്കാര് ജോലികളും വൈദ്യവൃത്തിയുമടക്കമുള്ള ജോലികള് ചെയ്യുന്നു.
സര്ക്കാരിത സംഘടനയായ ഷൈനിങ് ഹോപ് ഫോര് കമ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാര്. പലരും ഗ്രാന്റുകള് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. സമീപത്തുള്ള കജിയാദോ കൗണ്ടിയില് നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവരില് ഭൂരിപക്ഷവും. നെയ്റോബിക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തായാണ് ഈ സ്ഥലം. സമീപത്തുള്ള ഗര്ഭിണികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് വിദ്യാലയം ശേഖരിക്കുന്നു.
ഈ വിദ്യാലയം പല സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള അധ്യാപകര്ക്ക് ഈ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. വെയ്രുമു ഏറെ അകലെയുള്ള നാട്ടില് നിന്നാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവള് വളരെ ദരിദ്രമായ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില് നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിതാവും ഒരു സഹോദരനും മാത്രമാണ് ഇവള്ക്കുള്ളത്. അവര്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടി വളര്ത്താനുള്ള ശേഷിയില്ല. ഇവളുടെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഈ വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരാണ് ഇവളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. ഇവിടെയുള്ള മിക്ക വിദ്യാര്ത്ഥികളും മോശമായ കുടുംബസാഹചര്യങ്ങളുള്ളവരാണ്. ഇവിടെയുള്ള അമ്മമാര് പലരും ഗര്ഭിണി ആയത് ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങള്ക്കിരയായതിന്റെ ഫലമായും ആണ്. ഇതിന് പുറമെ നിര്ബന്ധിത വിവാഹത്തിലൂടെ അമ്മമാരായവരും ഉണ്ട്.
പലപ്പോഴും അവരുടെ മാതാപിതാക്കള് പഠിക്കാന് വിടുന്നതിനോട് വലിയ താത്പര്യം കാട്ടാറില്ലെന്ന് സ്കൂളിന്റെ മാനേജര് പോള് മുകില്യ പറയുന്നു. സ്കൂളില് നിന്നുള്ളവര് ഇവരുടെ സമുദായ നേതാക്കളെ കണ്ട് അവരുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്തിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ സ്കൂളില് എത്തിക്കുന്നത്.
കുടുംബവും സമുദായവുമാണ് മിക്ക കുട്ടികളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പലര്ക്കും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാനാകുന്നില്ല. ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ തങ്ങള് കൗണ്സിലിങ് നടത്തിയും മറ്റുമാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. പതിനെട്ട് വയസിന് താഴെയുള്ളവരുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം കെനിയയില് കുറ്റകരമാണ്. പുരുഷന്മാരെ മാത്രമാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രായപൂര്ത്തിയാകും മുമ്പുള്ള ഗര്ഭധാരണം കോടതിയും കേസുമായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ഈ വിദ്യാലയവും ഇത്തരം പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് പിന്തുണ ഏകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപൂര്ത്തിയാകും മുമ്പ് വിവാഹിതരാകുന്നവര്ക്ക്.
കുട്ടികള് ക്ലാസിലായിരിക്കുമ്പോള് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം വിദ്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാര് നോക്കുന്നു. ചില അമ്മമാര്ക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഒരു ബാധ്യതയാണെന്നും കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന കരോലിന് മുംബൈ പറയുന്നു. ഇവര്ക്ക് സ്വന്തമായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തങ്ങള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ശീലിപ്പിക്കുന്നു.
കൗമാരക്കാരായ അമ്മമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കെനിയയില് വലിയ ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം രാജ്യത്ത് യുവ ജനസംഖ്യയില് വന് കുതിപ്പാണ്. പത്തൊന്പത് വയസില് താഴെയുള്ള 125,000 പെണ്കുട്ടികളാണ് 2024ല് രാജ്യത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ജന്മം നല്കിയതെന്ന് കെനിയയിലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പറയുന്നു. കൗമാരക്കാരായ മൂന്നില് രണ്ട് പേരും പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഗര്ഭം കാരണമാണെന്ന് പോപ്പുലേഷന് കൗണ്സില് എന്ന ആരോഗ്യ-വികസന സംഘടന പറയുന്നു.
സ്കൂള് ഫീസ് നല്കാന് പണമില്ലാത്തത് മൂലം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര് കഴിഞ്ഞാല് അനാവശ്യ ഗര്ഭം മൂലം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് രാജ്യത്ത് ഏറെയെന്ന് 2022ല് ഐഡി ഇന്സൈറ്റ് നടത്തിയ പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി.
കെനിയയുടെ തീരമേഖലകളില് നിന്നുള്ള നിരന്തര ആവശ്യത്തെ തുടര്ന്ന് കില്ഫി കൗണ്ടിയിലും ഇത്തരത്തില് ഇവര് തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കാമ്പസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗര്ഭിണി ആയത് കൊണ്ട് പഠനം നിര്ത്തേണ്ടി വന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ഇവിടെ പുനപ്രവേശനം നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമറെഫ് ഹെല്ത്ത്ആഫ്രിക്കയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗിതിഞ്ജി ഗിതാഫി പറയുന്നു. ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങള് നയചട്ടക്കൂട്ടിന്റെ ഭാഗമാകണം. സമത്വമില്ലായ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
സമ്മര്ദ്ദങ്ങളില്ലാത്ത ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം തങ്ങള്ക്കൊരുക്കി നല്കുന്നതിനെ കുട്ടികള് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പഠനം തുടരാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഗര്ഭിണി ആയതോടെ തന്നെക്കുറിച്ച് ആളുകള്ക്ക് മോശം അഭിപ്രായമുണ്ടായെന്ന് മേരി വാന്ജി കു എന്ന ഇരുപതുകാരി പറയുന്നു. ഇവരുടെ മകന് ഇപ്പോള് പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമുണ്ട്. അഭിഭാഷകയാകണമെന്നാണ് ഇവളുടെ മോഹം. താനിവിടെ എത്തിയ നിമിഷം സ്നേഹത്തോടെയായിരുന്നു സ്വീകരണമെന്നും അവള് പറയുന്നു.