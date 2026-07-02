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32 ബിരുദങ്ങൾ സ്വന്തം; 75-ാം വയസിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷയെഴുതാൻ മിൽഖി റാം

1952 ഫെബ്രുവരി 10നാണ് മിൽഖി റാം ജനിച്ചത്. 1972ൽ വനംവകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം 1976ൽ ധർമശാലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കോളജിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ ആദ്യ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

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Milkhi Ram appearing for exam at IGNOU's Hamirpur Study Centre (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 2, 2026 at 1:05 PM IST

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ഷിംല: വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ, അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് പുതിയൊരു ചരിത്രം രചിക്കുകയാണ് ഹിമാചൽപ്രദേശുകാരനായ മിൽഖി റാം. 32 ബിരുദങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും പഠനത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശവുമായി 75കാരനായ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പരീക്ഷാഹാളിലെത്തിയത് ഏവർക്കും അദ്ഭുതമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രായം വെറുമൊരു അക്കമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അക്കാദമിക് യാത്ര.

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ കാൻഗ്ര ജില്ലയിലുള്ള ഗന്ദർ ഗ്രാമവാസിയായ മിൽഖി റാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ (ഇഗ്നോ) ഹമീർപുർ സ്റ്റഡി സെൻ്ററിലാണ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ എത്തിയത്. പിഎച്ച്ഡി ഉൾപ്പെടെ 32 അക്കാദമിക് ബിരുദങ്ങൾ സ്വന്തമായുള്ള അദ്ദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്കൃത പരീക്ഷയാണ് എഴുതിയത്. ഇഗ്നോയിലെ എംഎ സംസ്കൃതം പ്രോഗ്രാം 'ആചാര്യ' ബിരുദത്തിന് തുല്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഹമീർപുർ സെൻ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വിദ്യാർഥിയാണ് ഇദ്ദേഹം. രാജ്യത്തെ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇഗ്നോയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പുതിയ ബിരുദത്തിനായുള്ള പഠനം തുടരുന്നത്.

IGNOU ACHARYA EXAM 75 YEAR OLD APPEARS ACHARYA EXAM AGE NO BAR TO EDUCATION AGED MAN TAKES IGNOU EXAM
Milkhi Ram being welcomed by teachers of IGNOU's Hamirpur Study Centre (ETV Bharat)

പഠനവഴികൾ
1952 ഫെബ്രുവരി 10നാണ് മിൽഖി റാം ജനിച്ചത്. 1972ൽ വനംവകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം 1976ൽ ധർമശാലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കോളജിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ ആദ്യ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ജോലിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറായില്ല.

2010ൽ വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഗ്രേഡ്-ഒന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വിരമിക്കുമ്പോഴേക്കും 26 ബിരുദങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 32ൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. ബിഎഡ്, പ്രഭാകർ, എൽഎൽബി, ജേണലിസം, ബിഎ സംസ്കൃതം, എംബിഎ, എംഫിൽ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഹിന്ദി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, ചരിത്രം, ഇംഗ്ലീഷ്, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഹിന്ദിയിൽ പിഎച്ച്ഡിയും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ
സമൂഹത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിയുടെയും വികസനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ മാധ്യമം വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് മിൽഖി റാം വിശ്വസിക്കുന്നു. തൻ്റെ നീണ്ട അക്കാദമിക് യാത്രയിൽ ഭാര്യ വിദ്യാ ദേവി നൽകിയ പിന്തുണ വളരെ വലുതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കറാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാ ദേവിയും വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഗ്രേഡ്-ഒന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥയായി വിരമിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇവരുടെ മകൻ രാകേഷ് കുമാർ കേന്ദ്ര റെയിൽവെ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഐആർടിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഭാര്യയുടെയും മകൻ്റെയും മരുമകളുടെയും പിന്തുണയാണ് തന്നെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പഠനത്തിനും പരീക്ഷാ തയാറെടുപ്പുകൾക്കും തടസമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ നേത്ര ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനായിരുന്നു.

IGNOU ACHARYA EXAM 75 YEAR OLD APPEARS ACHARYA EXAM AGE NO BAR TO EDUCATION AGED MAN TAKES IGNOU EXAM
Milka Ram, aged 75, has 32 degrees, including a PhD (ETV Bharat)

പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ സജീവമാണെങ്കിൽ പ്രായം ഒരിക്കലും ഒരു തടസമാകില്ലെന്ന് മിൽഖി റാം പറഞ്ഞു. അറിവ് എന്നത് ഒരിക്കലും അപഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സമ്പത്തായതിനാൽ യുവാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച 'ആചാര്യ' പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ പുഷ്പഗുച്ഛം നൽകിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഇഗ്നോ ഹമീർപുർ സ്റ്റഡി സെൻ്റർ ഇൻ ചാർജ് പ്രൊഫസർ സഞ്ജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ചെറിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മിൽഖി റാം വലിയൊരു പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന പ്രായത്തിൽ, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും സഞ്ജയ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

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