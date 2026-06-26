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ലോകത്തെ മികച്ച സ്കൂളുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 7 വിദ്യാലയങ്ങൾ; ചരിത്രനേട്ടം

കൊവിഡ് മഹാമാരിക്ക് പിന്നാലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികച്ച മാതൃകകൾ അംഗീകരിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി യുകെ ആസ്ഥാനമായ T4എജ്യുക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച പുരസ്‌കാരമാണ് വേൾഡ്‌ ബെസ്റ്റ് സ്‌കൂൾ പ്രൈസസ്

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Representative image (IANS.ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 10:42 AM IST

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ലണ്ടൻ: ലോകത്തെ മികച്ച സ്കൂളുകളെ കണ്ടെത്താനായി നൽകുന്ന വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ പ്രൈസ് 2026-ൻ്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി ഏഴ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആദ്യ പത്തിൽ എത്തിയ ഈ നേട്ടം, പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ്.

ഇന്നൊവേഷൻ വിഭാഗം
ഇന്നൊവേഷൻ (നൂതനാശയം) വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഇടംപിടിച്ചത്. പുണെ കാസർവാഡിയിലെ പിസിഎംസി ഛത്രപതി ഷാഹുജി മഹാരാജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗിലുള്ള ആർമി ഗുഡ്‌വിൽ സ്കൂൾ വുസൂർ എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇവ രണ്ടും പബ്ലിക് കിൻ്റർഗാർട്ടൻ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളാണ്.

കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊളാബറേഷൻ
കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊളാബറേഷൻ (സാമൂഹിക സഹകരണം) വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളാണ് ആദ്യ പത്തിലുള്ളത്. നോയിഡയിലെ ഹെൽത്തി പ്ലാനറ്റ് ടിജിഎ ഏർലി ഇയേഴ്സ് സ്കൂൾ (ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കിൻ്റർഗാർട്ടൻ), ബെംഗളൂരുവിലെ ഇൻവെഞ്ചർ അക്കാദമി (ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കിൻ്റർഗാർട്ടൻ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി), ലഖ്നൗ ഗോമതി നഗറിലെ സേത്ത് എം.ആർ ജയ്പുരിയ സ്കൂൾ വിനീത് ഖണ്ഡ് (ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കിൻ്റർഗാർട്ടൻ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി) എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ യൂറോസ്കൂൾ ബന്നാർഘട്ട (ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കിൻ്റർഗാർട്ടൻ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി) ഇടംനേടി. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിങ് ഹെൽത്തി ലൈവ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ലഖ്നൗവിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്കൂളായ സേത്ത് ആനന്ദ്റാം ജയ്പുരിയ സ്കൂളും (ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കിൻ്റർഗാർട്ടൻ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി) ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.

വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നു
അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നേരിടാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിൽ ഈ സ്കൂളുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടി4 എജ്യുക്കേഷൻ സ്ഥാപകനും വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ പ്രൈസ് മേധാവിയുമായ വികാസ് പോട്ട പറഞ്ഞു. വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ, അസമത്വം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ വലിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള നേതാക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് സ്കൂളുകളുടെ ആവശ്യകതയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലൂടെ അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളും സ്കൂളുകളും ഇവരിൽ നിന്ന് മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുരസ്കാരവും തിരഞ്ഞെടുപ്പും
കൊവിഡിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്കൂളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടി4 എജ്യുക്കേഷൻ ആണ് ഈ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ജഡ്ജിങ് അക്കാദമിയാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നവംബറിൽ അന്തിമ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ചോയ്സ് അവാർഡിനായി ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള 50 സ്കൂളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പബ്ലിക് വോട്ടിങ്ങും ഈ ആഴ്ച ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2027 ജനുവരിയിൽ ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് സ്കൂൾസ് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് വിജയികളെയും ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയ സ്കൂളുകളെയും ക്ഷണിക്കും. ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായും നയരൂപകർത്താക്കളുമായും തങ്ങളുടെ മികച്ച ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായി വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ആകെ 2,50,000 യുഎസ് ഡോളറാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും വിജയികൾക്ക് 50,000 ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും. നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇത്രയധികം സ്കൂളുകൾ ഒരേവർഷം ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടംനേടുന്നത് എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ടിമധുരമായി.

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LIST OF BEST SCHOOLS IN INDIA
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7 INDIAN SCHOOLS
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