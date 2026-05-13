അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠനം നിർത്തി; പ്രതിസന്ധികളെ തോൽപിച്ച് 33 ബിരുദങ്ങൾ നേടി ഈ 68കാരൻ
വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ബിരുദങ്ങൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേദ ഗണിതത്തിലും വേദപഠനത്തിലും എം.എയും ചെയ്തുപോരുന്നു.
Published : May 13, 2026 at 1:14 PM IST
തിരുപ്പതി: പഠിക്കാൻ പ്രായം ഒരു തടസമല്ലെന്ന് പലരും പറയും. എന്നാൽ തിരുപ്പതിയിൽ നിന്നുള്ള 68കാരൻ്റെ ജീവിതം കേട്ടാൽ ആരും ഒന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടും. തുടർച്ചയായി നേരിട്ട ദാരിദ്ര്യം കാരണം അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് നേടിയത് 11 സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നായി 33 ബിരുദങ്ങളാണ്.
ലക്ഷ്യം നേടാൻ ദൃഢനിശ്ചയവും കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും എളുപ്പത്തിൽ അതിജീവിക്കാം എന്ന് ഈ ജീവിതം തെളിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയങ്ങൾ എക്കാലവും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ്. തിരുപ്പതി ജില്ലയിലെ ദമലചെരുവ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കല്ലുരു സാഹി പീരുസാഹെബിൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് ആർക്കും വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്.
1958ലാണ് പീരുസാഹെബ് ജനിച്ചത്. കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും ദാരിദ്ര്യവും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠനം പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ജീവിതത്തിലെ 11 വർഷക്കാലം വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പടി കയറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പത്താം ക്ലാസോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റോ പാസാകാതെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അനായാസം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് പീരുസാഹെബ് ഇതിനിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആന്ധ്ര സർവകലാശാലയുടെ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉന്നത പഠനം സാധിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താണെന്നാണ് പീരുസാഹെബിൻ്റെ പക്ഷം. ദാരിദ്ര്യം കാരണം കുറച്ചുകാലം പഠനം മുടങ്ങിയാലും അത് എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
തുടർപഠനത്തിനായി 1980ൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശന പരീക്ഷയെഴുതി ജയിച്ചു. ബിഎ കോഴ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചേർന്നത്. ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുഴുവൻ സമയവും പഠനത്തിനായി മാറ്റിവച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണദേവരായ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് 1985നും 1987നും ഇടയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. അന്ന് സ്വർണ മെഡലോടെയാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. പിന്നീട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പഠിച്ച അദ്ദേഹം 1989ൽ ബിഎഡും 1990ൽ എംഎഡും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.
വെറുമൊരു ജോലി ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തുടർന്നും പഠിച്ചത്. 1995ൽ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ തെലുങ്ക് അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2018ൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ഈ സേവനം തുടർന്നു. അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും വ്യത്യസ്ത അക്കാദമിക് യോഗ്യതകൾ നേടാനും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി. ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പലരും അദ്ദേഹത്തോട് അന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഠനം തനിക്ക് ഒരു ശീലമാണെന്നും അതിൽനിന്ന് വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവർക്ക് മറുപടി നൽകുമായിരുന്നു.
അധ്യാപന ജീവിതത്തിനൊപ്പം നിരവധി വിഷയങ്ങളിലും ഭാഷകളിലുമായി 33 ബിരുദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. സംസ്കൃതത്തിൽ സാഹിത്യം, പുരാണേതിഹാസം, ജ്യോതിഷം എന്നിവയിൽ എംഎ കോഴ്സുകൾ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിന് പുറമെ എംഫിൽ, ഡോക്ടറേറ്റ് (പിഎച്ച്ഡി) യോഗ്യതകളും അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി. തെലുങ്ക്, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, തമിഴ്, ഉറുദു, അറബിക്, പേർഷ്യൻ എന്നീ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം ബിരുദം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 10 ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അനായാസം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രായം ഒരിക്കലും ഒരു വിഷയമേ അല്ലെന്നാണ് ഈ 68കാരൻ കാട്ടിത്തരുന്നത്. സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനയാത്ര തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേദ ഗണിതത്തിലും വേദപഠനത്തിലും അദ്ദേഹം എംഎ ചെയ്തുവരികയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം.
കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ഈ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പ്രായമോ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളോ ഒരു തടസമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് കല്ലുരു സാഹി പീരുസാഹെബിൻ്റെ ഈ വലിയ നേട്ടം. വിജ്ഞാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം.
