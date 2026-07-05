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2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ രാജ്യത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയത് 58 കോളജുകൾ; ഉത്തർ പ്രദേശും മഹാരാഷ്ട്രയും മുന്നിൽ
നിലവിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (എഐസിടിഇ) ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : July 5, 2026 at 3:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 58 എഞ്ചീനീയറിങ്, ടെക്നിക്കൽ കോളജുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. വിവിധ കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നിലവിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (എഐസിടിഇ) ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം കുറയുന്നുതും ആവശ്യമായ അധ്യാപകരെ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതും ആണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവും സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ എഐസിടിഇയുടെ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
അടച്ചുപൂട്ടിയവയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും
രാജ്യത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയ 58 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉത്തർ പ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമാണ് ഏറ്റവുമധികം അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ നടന്നത്. പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിൽ എട്ടും തെലങ്കാനയിൽ നാലും പഞ്ചാബിൽ നാലും സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത്. അതേസമയം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും മൂന്ന് കോളജുകൾ വീതവും, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, പൂനെ, തമിഴ്നാട്, ഹരിയാന, ഒഡിഷ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ട് കോളജുകൾ വീതവും അടച്ചുപൂട്ടി. അടച്ചുപൂട്ടിയവയിൽ മൂന്നെണ്ണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും ബാക്കിയുള്ളവ സ്വകാര്യ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു.
'2025-2026 കാലയളവിൽ ആകെ 58 എഞ്ചിനീയറിങ്, ടെക്നിക്കൽ കോളജുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. തന്മൂലം അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യായന വർഷത്തിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും നിലവിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരും', എന്ന് എഐസിടിഇയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള നിയമാനുസൃതമായ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉപദേശക സമിതിയാണ് എഐസിടിഇ. എഞ്ചിനീയറിങ്, ആർക്കിടെക്ച്ചർ, മാനേജ്മെൻ്റ്, ഫാർമസി എന്നിവയിലെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വികസനവും ഒപ്പം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
950 ലധികം കോഴ്സുകളും നിർത്തി
അതേസമയം, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ടെക്നിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 950 ലധികം കോഴ്സുകളും ഈ കാലയളവിൽ നിർത്തലാക്കിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ തടസമില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഷയം ബാധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും എഐസിടിഇയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
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