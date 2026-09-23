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ഐ.ഐ.ടി കാമ്പസുകളെ നടുക്കുന്ന ആത്മഹത്യകൾ; 5 വർഷത്തിനിടെ പൊലിഞ്ഞത് 45 ജീവനുകൾ, പകുതിയിലധികവും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആത്മഹത്യ ചെയ്ത 45 വിദ്യാർഥികളിൽ 28 പേർ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇതിൽ 12 പേർ ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും, 9 പേർ എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും, 7 പേർ എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ്.
Published : September 23, 2026 at 10:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐടി) കാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ (2020-21 മുതൽ 2024-25 വരെ) രാജ്യത്തെ 23 ഐ.ഐ.ടികളിലായി 45 വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിൽ 62 ശതമാനത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളും എസ്.സി, എസ്.ടി, ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നത് വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. 2025 ഡിസംബർ 8-ലെ ലോക്സഭയില് ഉയര്ന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി വിവിധ ഐ.ഐ.ടികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളുള്ളത്.
പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ആഘാതം
ആത്മഹത്യ ചെയ്ത 45 വിദ്യാർഥികളിൽ 28 പേർ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇതിൽ 12 പേർ ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും, 9 പേർ എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും, 7 പേർ എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ്. പൊതുവിഭാഗത്തിൽ (ജനറല് കാറ്റഗറി) നിന്ന് 16 വിദ്യാർഥികളും, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ (ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ് നിന്ന് ഒരു വിദ്യാർഥിയും ഈ കാലയളവിൽ ജീവനൊടുക്കി.
2022-23 വർഷത്തിൽ 6 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത്, 2023-24-ൽ ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം 16 ആയി കുത്തനെ ഉയർന്നു. തൊട്ടടുത്ത വർഷമായ 2024-25-ൽ 13 ആത്മഹത്യകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഐ.ഐ.ടി ഹൈദരാബാദിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യകൾ നടന്നത് (7 മരണങ്ങൾ). മറ്റ് പ്രമുഖ കാമ്പസുകളിലെ കണക്കുകൾ താഴെ നൽകുന്നു...
|ഐ.ഐ.ടി കാമ്പസ്
|ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം (5 വർഷം)
|ഐ.ഐ.ടി ഹൈദരാബാദ്
|7
|ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂർ
|6
|ഐ.ഐ.ടി ഡൽഹി
|6
|ഐ.ഐ.ടി കാൺപൂർ
|6
|ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ്
|5
|ഐ.ഐ.ടി വാരണാസി
|4
ഇതിനുപുറമേ, ഇതേ കാലയളവിൽ ആത്മഹത്യകളുടെ കണക്കിൽ പെടാത്ത 8 അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളും കാമ്പസുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ട് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടപ്പെടുന്നു?
ഐഐടികളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കേവലം കഠിനമായ സിലബസ് മൂലമുള്ള പഠനഭാരം മാത്രമല്ല. ക്യാമ്പസിനകത്തെ ഘടനാപരമായ ചില വിവേചനങ്ങളാണ് അവരെ കടുത്ത മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതെന്നാണ് ചില കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
'മെരിറ്റ്' സംവാദവും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലും
സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വഴി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് "യോഗ്യത" കുറവാണെന്ന തരത്തിലുള്ള പരോക്ഷമായ പരിഹാസങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ക്യാമ്പസുകളിൽ സാധാരണമാണ്. എൻട്രൻസ് റാങ്കുകളും സമുദായവും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളെ തരംതിരിക്കുന്ന പ്രവണത പല പ്രമുഖ ക്യാമ്പസുകളിലെയും സർവേകളിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ
സവർണ/ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും മാറ്റിനിർത്തപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആശയവിനിമയത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നു.
അധ്യാപകരിൽ നിന്നുള്ള പരോക്ഷ വിവേചനം
വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ആരോപണങ്ങൾ പ്രകാരം, ചില അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പോലും മാർക്ക് നൽകുന്നതിലും പ്രോജക്ട് ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നതിലും വിവേചനപരമായ സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അതിജീവനത്തിന് സഹായം തേടുന്നവർക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറായ 1056 ലോ, സ്നേഹ (044-24640050) പോലെയുള്ള മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.)
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