ഇതുവരെ ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്തുപോയിട്ടില്ല, ആദ്യ യാത്ര നാസയിലേക്ക്; ശാസ്ത്രീയ ജിജ്ഞാസക്ക് പുതിയ ചിറകുകൾ തേടി വിദ്യാർഥികള്
ജില്ലാ കൗൺസിലിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാസ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരവസരം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണിത്.
Published : November 16, 2025 at 1:21 PM IST
മുംബൈ: ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്തുപോകാത്ത അവർ ആദ്യമായി ഒരു യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി. അധികമാർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരിടത്തേക്കാണ് അവരുടെ യാത്ര. നാസയിലേക്ക്.
ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ കഥയാണ്. ജില്ലാ കൗൺസിലിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് നാസ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. അതിനായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകാണ് ഒരു കൂട്ടം കൊച്ചു മടുക്കർ.
ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ ഓഫിസറുടെയും ജില്ല കൗൺസിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മുംബൈയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കും വിദ്യാർഥികൾ പറക്കും. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തുന്നതിനായി നാസ പര്യടനത്തിന് വിദ്യാർഥികളെ അയക്കാൻ ജില്ല കൗൺസിൽ തിരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി ഇൻ്റർ-യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻ്റർ ഫോർ ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഒരു പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. അതിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
13,000 ലധികം വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 75 വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അതിൽ നിന്നും 50 വിദ്യാർഥികളെ ഐഎസ്ആർഓയിലേക്കും (ISRO) 25 വിദ്യാർഥികളെ നാസയിലേക്കും അയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
"നാസയിലേക്ക് പോകുന്നതില് ഞങ്ങൾ വളരെ അധികം സന്തോഷത്തിലാണ്. നാസയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരുടെ ജോലി എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്നും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് പോകാത്ത ഞങ്ങൾ ഇതാദ്യമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതുകൂടാതെ മെറ്റയുടെ ഓഫിസും സന്ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്", വിദ്യാർഥിയായ ഉമർ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു.
ജില്ല കൗൺസിൽ വഴി പൂനെ മോഡൽ സ്കൂൾ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കൗൺസിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഗജാനൻ പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തുപോകാനും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനുമുള്ള അവസരം വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.
വിദ്യാർഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഗജാനൻ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ കൗൺസിൽ വഴി നടത്തുന്ന ഈ സംരംഭം വളരെ മികച്ചതാണെന്നും ആദ്യ ബാച്ചിനെ ഐഎസ്ആർഒയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കമ്മിഷണർ ഡോ ചന്ദ്രകാന്ത് പുൽകുന്ദ്വാർ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾ നാസയിൽ പോയി ശസത്രജ്ഞരുമായി സംവദിച്ച് നടത്തി അവരുടെ അറിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
