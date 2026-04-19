കൊവിഡ് കാലത്ത് വഴികാട്ടിയായത് യൂട്യൂബ്; ഹാച്ചറിയിലൂടെ യുവസംരംഭകൻ നേടുന്നത് കോടികളുടെ വരുമാനം
താറാവ്, കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭത്തിലൂടെ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് 'ബിഹാർ ഡക്ക് ഫാം ആൻഡ് ഹാച്ചറി' സ്ഥാപകൻ അഭിഷേക് കുമാർ. കേരളമുൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുട്ടയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കയറ്റി അയക്കുന്നു.
Published : April 19, 2026 at 9:02 PM IST
പട്ന: കൊവിഡ് -19 മഹാമാരികാലം പലർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടമുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളുടെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭോജ്പൂർ സ്വദേശി അഭിഷേക് കുമാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 2019 കാലഘട്ടം ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറന്നിടകയാണുണ്ടായത്. മിക്ക ആളുകളും തൊഴിൽ തേടി അലഞ്ഞുനടന്നപ്പോൾ ഭോജ്പൂരിലെ കോയിൽവാർ നിവാസി അഭിഷേക് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റി.
ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത്, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ താറാവ്, കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് അത് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 'ബിഹാർ ഡക്ക് ഫാം ആൻഡ് ഹാച്ചറി' ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. കൃത്രിമ ഹാച്ചറി യൂണിറ്റ് സ്വന്തമായി നിർമിച്ചെടുത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചാണ് ഈ യുവാവ് സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാച്ചറി ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മുട്ടകളും കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
അതുവഴി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും കർഷകർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തരാകാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു. ആത്മനിർഭർ ഭാരത്, സശക്ത് ഭാരത് എന്നീ കാമ്പയ്നിന് കീഴിലാണ് അഭിഷേക് സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ ഹാച്ചറിക്ക് വെറും 30,000 മുട്ട സംഭരണ ശേഷിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പിന്നീടത് 60,000 മുട്ടകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഭാവിയിൽ 120,000 മുട്ടകൾ വരെ സൂക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിന് സംഭരണശേഷി വർധിപ്പിക്കാനാണ് അഭിഷേക് പദ്ധതിയിടുന്നത്.
കോടികളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ്
"ഹാച്ചറിയിൽ വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട താറാവ്, കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. സോണാലി, കടക്നാഥ്, ഡബിൾ എഫ്ജി, ലെയേഴ്സ്, ഫ്രിസിൽ ക്രോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്," യുവ സംരംഭകനായ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ബിസിനസ് ഏകദേശം 2.25 കോടി വാർഷിക വിറ്റുവരവുണ്ട്. ഇത് ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് സംരംഭക ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതെന്ന് അഭിഷേക് കുമാർ ഓർമിച്ചു.
ഒരിക്കൽ പരീക്ഷ എഴുതാനായാണ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വന്നത്. തിരികെ പോയ വഴി അവിടെ വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താറാവ്, കോഴി ഫാമുകളും ഹാച്ചറികളും കാണാനിടയായി. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിതരണവുമെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും മനസിലാക്കി. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ബിഹാറിലേക്കും വലിയ അളവിൽ മുട്ടകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ട്രക്കിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ മേഖലയിൽ സമാനമായ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം തനിക്കും ആരംഭിച്ച് കൂടെയെന്ന ചിന്ത ആയിരുന്നു പിന്നീട്. അവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു. യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഈ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചതെന്നും ഇന്ന് ഒരു സംരംഭകനാകാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിരവധിപേർക്ക് കൈത്താങ്ങ്
ജില്ലക്കകത്തും പുറത്തും യുവാക്കളടക്കം നിരവധി തൊഴിൽ രഹിതരുണ്ടായിരുന്നു. കൊവിഡ് സമയത്ത് നിരവധിപേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമായത് ഈ സാഹചര്യത്തെ കൂടുതൽ ദുഃസഹമാക്കി. ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ ഹാച്ചറിയിൽ പലർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറുകിട സംരംഭമായി ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് വിജയകരമായ സംരംഭമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫാമിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാച്ചറിയിൽ കോഴി, താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏകദേശം 60,000 മുട്ടകൾ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിഷേക് വിശദീകരിച്ചു.
ഇൻകുബേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താപനിലയും ഈർപ്പവും ക്രമീകരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മുട്ടകൾ വിരിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിരിയുകയും താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ 28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാകം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് 20 മുതൽ 25 രൂപ വരെ നിരക്കിലും താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ 30 മുതൽ 35 രൂപ വരെ എന്ന നിരക്കിലുമാണ് വിൽക്കുന്നത്.
അന്യ സംസ്ഥാനാങ്ങളിലേയ്ക്കും കയറ്റുമതി
ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുട്ടകൾക്കുമുള്ള ആവശ്യം ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ, ഈ ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ കേരളം, നേപ്പാൾ, അസം, ഉത്തർപ്രദേശ്, ചപ്ര, പട്ന, വിക്രം, പാലി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ജില്ലകളിലേക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് 'ബിഹാർ ഡക്ക് ഫാം ആൻഡ് ഹാച്ചറി' യുടെ മാനേജറും യുവ സംരംഭകനുമായ അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ സംരംഭം ആരഭിച്ചപ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായമോ സബ്സിഡികളോ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ തുടങ്ങിയ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അത്തരം ബിസിനസുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കൃഷി വകുപ്പ് സബ്സിഡികൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിഹാർ സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ സബ്സിഡി ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ യുവാക്കൾക്ക് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും സ്വയംപര്യാപ്തരാകാനും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
