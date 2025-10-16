ETV Bharat / business

പിഎഫ് നിയമ പരിഷ്‌കരണം തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന വിമർശനങ്ങള്‍ വിശദമായി

ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു അംഗത്തിന് 75 ശതമാനവും രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള 25 ശതമാനവും പിൻവലിക്കാം എന്നതാണ് പുതിയ നിർദേശം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 3:09 PM IST

തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കുള്ള സമ്പാദ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് എപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻസ് (പിഎഫ്) ഫണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ പിഎഫിൽ അടുത്തിടെ ചില നിയമപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവനക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പുതുക്കിയ നിയമം ദശലക്ഷ കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഇപിഎഫ്ഒയുടെ 238 -ാമത് യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം. ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു അംഗത്തിന് 75 ശതമാനവും രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള 25 ശതമാനവും പിൻവലിക്കാം എന്നതാണ് പുതിയ നിർദേശം. എന്നാൽ മുൻപ് ഇപിഎഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മുഴുവൻ തുകയും പിൻവലിക്കാമായിരുന്നു.

കേന്ദ്ര തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് (സിബിടി) അനുമതി നൽകിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിരമിക്കൽ വരെ എല്ലാ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിലും 25 ശതമാനം മിനിമം ബാലൻസ് നിർബന്ധമായും നിലനിർത്തണം. ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിൻവലിക്കൽ കാലയളവ് 12 മാസമായി നീട്ടിയതുമാണ് സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ.

മിനിമം ബാലൻസ് 25 ശതമാനം

പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ 25 ശതമാനം മിനിമം ബാലൻസ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കാമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ജോലി നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ നിക്ഷേപവും അടിയന്തരമായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുന്നതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം

ഇപിഎഫിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി സാകേത് ഗോഖലെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വിരമിക്കൽ വരെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമമെന്ന് ഗോഖലെ പ്രതികരിച്ചു.

"നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടും ബില്ലുകളും ഇഎംഐകളും അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പണം പിൻവലിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 75 ശതമാനം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതും നിങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം,” ഗോഖലെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

തൊഴിലാളികളുടെ സ്വന്തം പണത്തിൻ്റെ പരസ്യമായ മോഷണമെന്നാണ് ഗോഖലെ ഈ നയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്നും ഗോഖലെ ചോദിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യം സർക്കാർ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നതായി കോൺഗ്രസ് എംപി മാണിക്കം ടാഗോർ ആരോപിച്ചു.

തൊഴിലാളികളോട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രൂരതയാണെന്നും ടാഗോർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബില്ലുകളും ഇഎംഐകളും അടയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തൊഴിലില്ലാത്ത പൗരന്മാരെ ഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നുവെന്നും ടാഗോർ പറഞ്ഞു.

ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന കാലയളവ്

രണ്ട് വർഷം തൊഴിൽരഹിതരായാലേ അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നതെന്ന് ഗോഖലെ ആരോപിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിലേക്കുള്ള അവകാശം അന്യായമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഗോഖലെ പറഞ്ഞു. ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സിബിടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

13 വ്യവസ്ഥകൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പിൻവലിക്കൽ ചട്ടക്കൂട് (സിബിടി) സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രഷറി ലളിതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിവാഹം, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാം എന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനുമുള്ള ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ മൂന്ന് തവണയായി പിൻവലിക്കാമായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പത്തും വിവാഹത്തിന് അഞ്ചും ഇപ്പോൾ പിൻവലിക്കാം. ദീർഘകാല വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകളും ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങളും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അംഗങ്ങളെ ഈ വർധനവ് സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

ഇപിഎഫ് അംഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത്?

അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ നിയമം അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. നിക്ഷേപങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള അടിയന്തര പ്രവേശനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ദീർഘകാല തൊഴിലില്ലായ്‌മയോ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളോ നേരിടുന്നവരെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

ഇപിഎഫ് നിക്ഷേപകർക്കുള്ള പ്രധാന നിർദേശങ്ങള്‍

അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ 75 ശതമാനം വരെ പിൻവലിക്കാം. അതേസമയം 25 ശതമാനം വിരമിക്കൽ വരെ തുടരും. പൂർണമായും പിഎഫ് പിൻവലിക്കലിന് ഇപ്പോൾ 12 മാസം ആവശ്യമാണ്. പിൻവലിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ 13 ൽ നിന്ന് മൂന്നായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കാലതാമസവും പേപ്പർ വർക്കുകളും കുറയ്ക്കുന്നു. പാസ്ബുക്ക് ലൈറ്റ്, ആധാർ അധിഷ്‌ഠിത കൈമാറ്റങ്ങൾ, എന്നിവയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രക്രിയകളെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു.

അംഗങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണം?

ആധാർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, കെവൈസി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, 25 ശതമാനം ബാലൻസ് നിലനിർത്തുക, പിൻവലിക്കലുകൾ ഒഴിവാക്കുക, പെട്ടന്നുള്ള സേവനത്തിനായി ഇപിഎഫ്ഒയുടെ ​​പോർട്ടലോ 'ഉമാങ്' ആപ്പോ ഉപയോഗിക്കാം.

