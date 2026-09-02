ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണം വാങ്ങരുത്..! മോദിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നിലെ കാരണമിത്; സാധാരണക്കാർ അറിയേണ്ടത്
നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സ്വർണം രാജ്യത്തെ തകർക്കുമോ? മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്നിലെ യഥാര്ഥ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...
Published : September 2, 2026 at 8:46 AM IST
"വിവാഹങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കൂ" എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനം രാജ്യത്ത് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് വഴിവച്ചത്. ഈ വാക്കുകൾ വെറുമൊരു ഉപദേശമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും ആഗോള എണ്ണവില വർധനവും ലോക വിപണിയെ ഉലയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മോദിയുടെ ഈ ആഹ്വാനം എന്നതും നിര്ണായകമാണ്. ആഭരണ പ്രേമികളുടെയും സ്വര്ണം നിക്ഷേപമായി കണ്ടവരുടെയും നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടിയ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിലെ യഥാര്ഥ കാരണങ്ങള് സാമ്പത്തി വിദഗ്ധരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ പരിശോധിക്കാം...
എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർണം 'അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ്' ആകുന്നത്?
വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്വർണം വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യമാണ്. എന്നാൽ ദേശീയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വർണം ഒരു 'ഡെഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ്' ആണ്. പണം ലോക്കറിൽ തളച്ചിടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളിലോ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, ആ പണം ബാങ്കുകളും കമ്പനികളും പുതിയ ഫാക്ടറികൾ നിർമ്മിക്കാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉത്പാദനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ സ്വർണം വാങ്ങി ലോക്കറിലോ അലമാരയിലോ വെക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വലിയൊരു തുക അവിടെ നിശ്ചലമായിപ്പോകുന്നു.
ഡോളർ ചോർച്ചയാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്വർണ ഖനികളില്ല. നാം വാങ്ങുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനായി രാജ്യം വലിയ തുക ഡോളറായി വിദേശത്തേക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 71.98 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്കായി ഇന്ത്യ ചെലവഴിച്ചത്. മറ്റൊരു പ്രധാനകാരണം രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച. ക്രൂഡ് ഓയിലിനും സ്വർണത്തിനുമായി രാജ്യം കൈയിലുള്ള ഡോളർ മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുകയും രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സ്വർണം ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായും വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമായും കണക്കാക്കാമെങ്കിലും, വാങ്ങുന്ന സ്വർണം പലപ്പോഴും ഒരു 'ഡെഡ്' അല്ലെങ്കിൽ 'അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് അസറ്റ്' (ഉത്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമ്പത്ത്) ആയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ (ജെഎൻയു) വിരമിച്ച പ്രൊഫസറുമായ അരുൺ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കാരണം, നിക്ഷേപമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും അത് ലോക്കറുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം അതിനുപകരം യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനോ, ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ ഉപയോഗിച്ചാൽ, അത് കൂടുതൽ ഉത്പാദനക്ഷമമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു.
ഇതിനു വിപരീതമായി, ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണം ആവശ്യത്തിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഡോളർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയേറിയ വിദേശനാണ്യം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ഭൗതികമായ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം കൂടുതൽ ഉത്പാദനക്ഷമമായ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, അത് നിക്ഷേപങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വിദേശനാണ്യത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെ പല രീതിയിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
വിദേശത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന സ്വർണത്തിന് പ്രധാനമായും യുഎസ് ഡോളറിലാണ് പണം നൽകേണ്ടത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ, ആ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഇറക്കുമതിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഡോളർ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇത് വിദേശനാണ്യത്തിന് അധിക ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോള വിപണികൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗുരുതരമാകും.ഒരു വ്യക്തിഗത വാങ്ങലുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സ്വർണ മാലയോ മോതിരമോ നാണയമോ വാങ്ങുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ വാങ്ങലുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യക്കാർ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പൂർണമായി നിറുത്തുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ലെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൗൺസിൽ (AIGJDC) ചെയർമാൻ രാജേഷ് റോക്ഡെ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം പ്രധാനമായും സ്വർണക്കട്ടികളും ബിസ്ക്കറ്റുകളും അനാവശ്യമായി വാങ്ങി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായി വേണം കാണാനെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനത്തോളം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെന്നും ഇതിനായി ഡോളറിൽ പണം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അനാവശ്യമായ സ്വർണ നിക്ഷേപങ്ങൾ കുറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിന്മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
‘ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് തുടരും’
എന്നിരുന്നാലും, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണെന്ന് റോക്ഡെ പറഞ്ഞു. വിവാഹങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, മറ്റ് ശുഭമുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി കുടുംബങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട്, ഈ പാരമ്പര്യം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വർഷം മുഴുവനും ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വർണക്കട്ടികളോ ബിസ്ക്കറ്റുകളോ നിക്ഷേപമായി വാങ്ങുന്നതിനെ ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ജിഡിപി വളർച്ച 7.8 ശതമാനത്തിലെത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തോട് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ജ്വല്ലറി മേഖല നൽകുന്ന സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജിഡിപിയിലേക്ക് ഏകദേശം 7 ശതമാനത്തോളം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയാണെന്നും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് തൊഴിലവസരം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്, സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഓൾ ഇന്ത്യ ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൗൺസിൽനൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ വലിയ വർധനവ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിൽ കാര്യമായ വർധനവ് ദൃശ്യമാണ്. 2026 ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യ ഏകദേശം 45 ടൺ സ്വർണ്ണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തപ്പോൾ, മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 30 ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ജൂണിൽ ഇറക്കുമതി 20 ടണ്ണായി ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും, ജൂലൈയിൽ 32 ടണ്ണായും ഓഗസ്റ്റിൽ 45 ടണ്ണായും വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഉയർന്ന വില നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഈ വർധനവ് സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ ആകെത്തുക
ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം വ്യക്തികൾക്ക് എതിരെയല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരന് സ്വർണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമാണെങ്കിലും, രാജ്യത്തിന് അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മുൻകരുതൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടാതെ, നിക്ഷേപങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്...
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