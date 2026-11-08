അളവ് എത്ര? കിട്ടുന്നത് 'മായം കലർന്ന' പെട്രോളോ? കേരളത്തിലെ എഥനോള് ടെസ്റ്റിലെ പിന്നിലെന്ത്? അറിയേണ്ടതെല്ലാം
Why is Kerala testing ethanol levels in petrol: വാഹന പ്രേമികള്ക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പോ? കേരളത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് എഥനോള് ടെസ്റ്റ്, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ടിലേക്ക്..
Published : November 8, 2026 at 1:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധന ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ആയുസ് ഇല്ലാതാവുകയാണോ ? അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാഹനപ്രേമികളെയും സാധാരണക്കാരെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി കേരളത്തിലും കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ.
പെട്രോളിൽ അനുവദനീയമായ പരിധിയിലും അധികം എഥനോൾ കലർത്തുന്നുവെന്ന പരാതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തില് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ പ്രധാന ജില്ലകളിലെ പെട്രോൾ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈയൊരു ഘട്ടത്തില് എന്ത് കൊണ്ടാണ് എഥനോള് പരിശോധനയെന്നും, ഈ മിശ്രതത്തെ കുറിച്ചും ഇത് കൂടുതലായാല് വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളെ കുറിച്ചും പരിശോധിക്കാം..
എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധന? എന്താണ് ലക്ഷ്യം?
പെട്രോളിൽ എഥനോൾ കലർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടിക്ക് കാരണം. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച 20 ശതമാനം പരിധിക്ക് വിരുദ്ധമായി ചില പമ്പുകളിൽ 26 മുതൽ 31.2 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു കർണാടകയുടെ കണ്ടെത്തൽ. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിത എഥനോൾ മിശ്രണം ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വഞ്ചന തടയുന്നതിനുമാണ് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ഈ പരിശോധന.
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കൂടുതൽ എഥനോൾ കലർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
പെട്രോളിൽ നിശ്ചിത അളവിലധികം എഥനോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് മെക്കാനിക്കല് വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. കാറുകളുടെയും ബൈക്കുകളുടെയും മൈലേജ് കുത്തനെ കുറയുന്നതിനും ഇന്ധന പൈപ്പുകൾ കേടാക്കുന്നതിനും എൻജിൻ പെട്ടെന്ന് തകരാറിലാകുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും. ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ വില നൽകി വാങ്ങുന്ന ഇന്ധനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാര തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്കാണെന്നും നീങ്ങുന്നതെന്നും ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. അതേസമയം, ഇക്കാര്യത്തില് കേരളത്തില് ആശങ്ക വേണോ? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങള്ക്കും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് അഖില കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സ് (AKFPT) പ്രസിഡൻ്റ് ടോമി തോമസ്.
പരിശോധനകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം; ടോമി തോമസ്
കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഇന്ധന പരിശോധനകൾ കർശനമായ നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കണമെന്ന് ടോമി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ധന പരിശോധനകൾ ഒ.എം.സി (ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി) ലബോറട്ടറികളിലോ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ലാബിലോ മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എം.എസ്/എച്ച്.എസ്.ഡി കൺട്രോൾ ഓർഡർ പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ-III പദവിയുള്ള ലാബുകളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്താൻ അനുവാദമുള്ളൂ. എഫ്.ടി.ഐ.ആർ (ഫുറിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി), ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളാണ് ഇതിനായി വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരണത്തിലും കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഒ.എം.സി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സംയുക്ത സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാവൂ. അംഗീകൃത കണ്ടെയ്നറുകളിൽ മാത്രമേ ഇവ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും ടോമി തോമസ് പറഞ്ഞു. പെട്രോളിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിൽ കലർത്തുന്ന എഥനോളിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
" മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിലെ പമ്പുകളെല്ലാം പൂർണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവുമുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ല," എന്ന് അഖില കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സ് പ്രസിഡൻ്റ് ടോമി തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
നിയമവും അധികാരങ്ങളും: നടപടി എന്തായിരിക്കും?
Recent claims of excessive ethanol blending at certain retail outlets in Karnataka are not supported by testing conducted through prescribed procedures. All 893 samples tested across 27 States and UTs, including 56 from Karnataka, were found to be within the prescribed 19–21% ethanol range. IndianOil, along with BPCL and HPCL, has sought joint, transparent testing with the State Government to establish the facts. IndianOil remains steadfast in its commitment to fuel quality, transparency and customer trust. We urge customers to rely on verified information from official sources. #IndianOil #E20 @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 6, 2026
2005-ലെ സെൻട്രൽ മോട്ടർ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ (റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മാൽപ്രാക്റ്റിസസ്) ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അധികാരമുള്ളത്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ മുതൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർക്ക് വരെ ഇതിനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടോ നിലവാരത്തകർച്ചയോ കണ്ടെത്തിയാൽ പമ്പുകൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികളും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ ശിക്ഷാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നിലപാടും ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രതയും
അതേസമയം, തങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇ E20 പെട്രോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (BIS) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചുള്ളതാണെന്നും കർണാടകയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയായ പരിശോധനാ രീതികളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്നും പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളായ IOCL, BPCL, HPCL എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആശങ്കയകറ്റാൻ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിശോധനകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. വാഹന ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ ഇന്ധന ഗുണനിലവാരത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട സമയമാണിത്.
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