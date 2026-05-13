ആഡംബര ഉപഭോഗത്തിന് മൂക്കുകയർ, ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ട് സ്വര്ണ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടി?
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയവയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 15 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും അത്യാവശ്യ ഇറക്കുമതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനുമാണ്
Published : May 13, 2026 at 4:32 PM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികള് ദേശീയതലത്തില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ സർക്കാർ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്വര്ണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിപണിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശനാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഇറക്കുമതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമാണ് കേന്ദ്രം തീരുവ വര്ധിപ്പിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അസ്ഥിരമായ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കാനും കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി വികസിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണം പോലുള്ള ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് പകരം ഊർജ്ജം, വളം, പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ, വ്യാവസായിക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാനാണ് നയരൂപകർത്താക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നത്..
പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ നിലവിലുള്ള 6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ തീരുവ 6.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15.4 ശതമാനമായാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ സ്വർണം, വെള്ളി, നാണയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ വസ്തുക്കളുടെ തീരുവയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയതെന്ന് വിശദമായി അറിയാം.
സിഎഡി സംരക്ഷണം
ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടവും കപ്പൽ ഗതാഗത മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും ഇന്ത്യയുടെ കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റിനെ (CAD) ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി ബില്ല് വർധിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിന് കാരണമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണം പോലുള്ള നിക്ഷേപ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾക്കായി വൻതോതിൽ വിദേശനാണ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള അസ്ഥിരതയുടെ സ്വാധീനം
രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അസംസ്കൃത എണ്ണ, വളങ്ങൾ, പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ, നിർണായക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, വ്യവസായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതിക്കായി വിദേശനാണ്യ ശേഖരം മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. സ്വർണം പോലുള്ള ലോഹങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെങ്കിലും, അവ ഉപഭോഗ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. വ്യവസായ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുമായി ഇതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ, ആഗോള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വിദേശനാണ്യം സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്കായി അമിതമായി ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം
ഈ നടപടി ഉപഭോക്തൃ വിരുദ്ധമല്ലെന്നും മറിച്ച് ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കരുതലോടെയുള്ള ഇടപെടലാണെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. അനാവശ്യമായ വിദേശ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും ആഭ്യന്തര ബദലുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഊർജ്ജം ലാഭിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉപഭോഗത്തിലൂടെ ദേശീയ സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ നികുതി പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
