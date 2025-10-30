വിദേശത്ത് സൂക്ഷിച്ച സ്വര്ണം തിരികെ കൊണ്ട് വന്ന് ഇന്ത്യ; തിടുക്കത്തിലുള്ള ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നില്?
റിസര്വ് ബാങ്കിന്റെ പക്കലുള്ള കരുതല് സ്വര്ണത്തിന്റെ 65 ശതമാനവും ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയില് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം രാജ്യം നടത്തിയത്. വിശദമായി അറിയാം.
Published : October 30, 2025 at 5:17 PM IST
ആര്ബിഐയുടെ സ്വര്ണശേഖരം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയുടെ പ്രധാന അടയാളമാണ്. എന്നാല് ഈ സ്വര്ണം മുഴുവന് ഇന്ത്യയില് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം പകുതിയോളം സ്വര്ണം ലണ്ടനിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലെ ചില വോള്ട്ടുകള് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷിത വിദേശ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ചില പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് വിദേശ ബാങ്കുകളില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കരുതല് സ്വര്ണത്തില് നിന്നും നല്ലൊരു പങ്ക് ഇന്ത്യ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന എന്ന വാര്ത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നാം കണ്ടത്.
സ്വര്ണം തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതോടെ ചര്ച്ചകള് വീണ്ടും ശക്തമാവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് വിദേശത്ത് സ്വര്ണം സൂക്ഷിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില് ചിലത് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്?
ഏപ്രില് തൊട്ടുള്ള ആറു മാസത്തിനിടയില് നിന്ന് ഏകദേശം 64 ടണ് സ്വര്ണമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വിദേശ വിനിമ കരുതല് ശേഖരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അര്ധവാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് റിസര്വ് ബാങ്ക് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. റിസര്വ് ബാങ്കിന്റെ പക്കലുള്ള കരുതല് സ്വര്ണത്തിന്റെ 65 ശതമാനവും ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയില് തന്നെയാണ്. നാലുവര്ഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പകുതി സ്വര്ണം മാത്രമാണ് വിദേശത്ത് ഇപ്പോള് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലുവര്ഷം കൊണ്ടു തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് 280 ടണ് സ്വര്ണമാണ്.
വിദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്
ഇന്ത്യന് റിസര്വ് ബാങ്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വര്ണശേഖരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വിശ്വാസ്യതയും വിനിമയ സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കാനാണ്. ലണ്ടനിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള സുരക്ഷിത വോള്ട്ടുകളിലാണ് ഈ സ്വര്ണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകള് നടത്താനും അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് തത്സമയം പണമായി ഉപയോഗിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം, ആര്ബിഐ അടുത്തിടെ വിദേശത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില സ്വര്ണം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്, ഈ നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്വയംഭരണത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്.
1. ആഗോള വിനിമയ സൗകര്യം
സ്വര്ണം വിദേശ ബാങ്കുകളില് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകള് എളുപ്പമാക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് അത് നേരിട്ട് പണമായി മാറ്റാനോ ഗ്യാരണ്ടിയായി ഉപയോഗിക്കാനോ ആര്ബിഐക്ക് കഴിയും.
2. സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആഗോള തലത്തില് ഉയര്ന്ന വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്. രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കാനും സ്വര്ണത്തിന്റെ മൂല്യം സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താനും ഇതു സഹായിക്കുന്നു.
3. സുരക്ഷാ ഭീഷണി
എല്ലാ സ്വര്ണവും ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളില് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോള് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും ലൊജിസ്റ്റിക് വെല്ലുവിളിയുമാകാം. അതിനാല് സ്വര്ണശേഖരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
സ്വര്ണശേഖരം കൂട്ടി ഇന്ത്യ
2025 സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കൈവശം 880.18 മെട്രിക് ടൺ കരുതല് ശേഖരമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 575.82 മെട്രിക് ടൺ ആഭ്യന്തരമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വിദേശ വിനിമയ കരുതല് ഒക്ടോബര് പകുതി വരെ 70,200 കോടി ഡോളറാണ്.
ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയുടെ സ്വര്ണത്തിന്റെ കരുതല് ശേഖരത്തിന്റെ അനുപാതം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഡോളറിനേയും മറ്റും ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള് മൊത്തം ശേഖരത്തില് 13.92 ശതമാനവും സ്വര്ണമാണ്. 290.37 മെട്രിക് ടൺ സ്വർണ്ണം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് (BoE), ബാങ്ക് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് (BIS) എന്നിവയിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, 13.99 മെട്രിക് ടൺ സ്വർണ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (USD), മൊത്തം വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിലെ സ്വർണത്തിന്റെ വിഹിതം 2025 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ 11.70 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2025 സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ഏകദേശം 13.92 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. അതേസമയം മുംബൈയിലും നാഗ്പൂരിലുമാണ് ഇന്ത്യയില് സ്വര്ണം സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗുണകരമാണോ
അടുത്തിടെ ആര്ബിഐ വിദേശത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില സ്വര്ണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ഇതിന് പിന്നില് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്.
- സ്വയംഭരണം ശക്തിപ്പെടുത്തല്: രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്തികള് നാട്ടില് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്വയംഭരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.
- സംഭരണ സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെട്ടത്: ഇന്ത്യയിലെ റിസര്വ് ബാങ്ക് വോള്ട്ടുകള് ഇപ്പോള് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്നിട്ടുള്ളതിനാല് കൂടുതല് സ്വര്ണം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാം.
- ഭൗതിക നിയന്ത്രണവും ഓഡിറ്റും എളുപ്പം: സ്വര്ണം നാട്ടിലുണ്ടെങ്കില് ആര്ബിഐക്ക് അതിന്റെ വിലയിരുത്തലും പരിശോധനയും എളുപ്പമാകും.
വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് സ്വര്ണം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആത്മവിശ്വാസത്തെയും സ്ഥിരതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാല് ദേശീയ ആസ്തികളില് കൂടുതല് നിയന്ത്രണം പുലര്ത്തുക എന്നത് സ്വാഭാവിക നീക്കമാണെന്നും അവര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
വിദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അപകട സാധ്യതകള്
വിദേശത്ത് സ്വര്ണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനകരമെന്നതില് സംശയമില്ലെങ്കിലും, അതിനൊപ്പം ചില അപകടസാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും നിലനില്ക്കുന്നു. ആര്ബിഐ ഇതിനെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. എങ്കിലും അപകടസാധ്യത പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനാകില്ല.
1. രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം
വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങള്, യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങള്, സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങള് തുടങ്ങിയവ സ്വര്ണം തിരികെ എടുക്കുന്നതില് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്, അവിടെയുള്ള സ്വര്ണം താല്ക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും.
2. നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കുറവ്
സ്വര്ണം വിദേശ വോള്ട്ടുകളില് സൂക്ഷിക്കുമ്പോള്, ഇന്ത്യക്ക് അതിന്മേലുള്ള ഭൗതിക നിയന്ത്രണം കുറയുന്നു. അത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആശ്രിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല് സ്വര്ണം പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാന് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാം.
3. നിയമപരമായ സങ്കീർണതകൾ
വിദേശ ബാങ്കുകളുമായുള്ള കരാറുകള് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും ധനകാര്യ മാനദണ്ഡങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് സ്വര്ണത്തിന്റെ പുനര്വിനിമയമോ ട്രാന്സ്ഫറോ ചെയ്യുമ്പോള് നിയമപരമായ വൈകിപ്പോക്കുകള് ഉണ്ടാകാം.
4. ഗതാഗത സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികള്
സ്വര്ണം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുമ്പോള് അതിന്റെ ഗതാഗതം, സുരക്ഷ, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ്. ചെറിയ പിഴവുകള് പോലും വൻ നഷ്ടങ്ങളിലേക്കു നയിക്കാം.
5. ആഗോള സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുടെ സ്വാധീനം
ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് അല്ലെങ്കില് സ്വര്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരതകള് സ്വര്ണശേഖരത്തിന്റെ കണക്കുകളെയും മൂല്യത്തെയും ബാധിക്കും.
ഈ കാരണങ്ങള് കണത്തിലെടുത്താണ് വിദേശത്തെ സ്വര്ണശേഖരം കുറയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. വിദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും വലിയ പ്രയാസം ഇന്ത്യയില് ഉണ്ടാവില്ല, മാത്രമല്ല ചെലവും കുറവാണ്. റിസര്വ് ബാങ്കിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണവുമാകും.
വിദേശത്ത് സ്വര്ണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പിന്നില്
190-91 കാലഘട്ടത്തില് 15 ദിവസത്തെ ഇറക്കുമതിക്ക് മാത്രം ധനസഹായം നല്കാന് പര്യാപ്തമായ വിദേശനാണ്യ കരുതല് ശേഖരം രാജ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നപ്പോള് 1991 മെയ് മാസത്തില് അവരുടെ സ്വര്ണ കരുതല് ശേഖരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പണയം വച്ചിരുന്നു. അന്ന് അവര് 46.91 ടണ് സ്വര്ണം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാനില് നിന്നുള്ള പണയവും ഉള്പ്പെടെ 405 മില്യണ് ഡോളര് വായ്പ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.
1991 നവംബറോടെ വായ്പ തിരിച്ചടച്ചു. പിന്നീട് റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടില് കൂടുതല് സ്വര്ണം സൂക്ഷിച്ചു. വിദേശവിനിമയ കരുതല് ശേഖരം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കറന്സിയുടെ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായാല് സ്വര്ണം ഹെഡ്ജിംഗിനായി റിസര്വ് ബാങ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ സ്വര്ണം ഷോക്ക് അബ്സോര്ബറായി മാറുന്നു. വായ്പ്, വ്യാപാരം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടിനായി സ്വര്ണമാണ് കൂടുതല് എളുപ്പം. വിദേശത്തെ ഭദ്രമായ സൂക്ഷിക്കല് വിശ്വാസ്യത കൂട്ടാന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പല കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെയും നിഗമനം.
ഇന്ത്യന് റിസര്വ് ബാങ്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വര്ണശേഖരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വിശ്വാസ്യതയും വിനിമയ സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കാനാണ്. ലണ്ടനിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള സുരക്ഷിത വോള്ട്ടുകളിലാണ് ഈ സ്വര്ണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകള് നടത്താനും അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് തത്സമയം പണമായി ഉപയോഗിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം, ആര്ബിഐ അടുത്തിടെ വിദേശത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില സ്വര്ണം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്, ഈ നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്വയംഭരണത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്.
കറന്സി ചാഞ്ചാട്ടത്തിനും എതിരായ സംരംക്ഷണത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഡോളര് ആസ്തികളിലുള്ള അത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നു എന്നതാണ്. യുഎസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, യുഎസ് ഇതര സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ യുഎസ് ട്രഷറി ബോണ്ടുകളുടെ കൈവശം 2023 മാർച്ചിൽ 49.8% ആയിരുന്നത് 2024 മാർച്ചിൽ 47.1% ആയി കുറഞ്ഞു എന്നതാണ്.
ആർബിഐയുടെ കൈവശം എത്ര സ്വർണ്ണമുണ്ട്?
2024 മാർച്ച് വരെ, ആർബിഐയുടെ ആകെ സ്വർണ ശേഖരം 822.10 മെട്രിക് ടൺ ആണ്. അതിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം വിദേശത്താണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് പ്രാദേശികമായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് 408 മെട്രിക് ടണ്ണായി വര്ധിപ്പിച്ചു.
2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ 308 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം സ്വർണവും, ബാങ്കിംഗ് വകുപ്പിന്റെ ആസ്തിയായി 100.28 ടണ്ണിലധികം സ്വർണവും പ്രാദേശികമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മൊത്തം സ്വർണ ശേഖരത്തിൽ 413.79 മെട്രിക് ടൺ വിദേശത്താണ്.
