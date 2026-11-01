വാണിജ്യ എല്പിജി പാചകവാതക വില കുത്തനെ ഉയര്ന്നു, സൗദിയില് വെടിപൊട്ടിയാല് ഇന്ത്യയും പേടിക്കണം
നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 10 രൂപ മുതൽ 11.50 രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.
Published : November 1, 2026 at 9:20 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്സവ സീസണിൽ രാജ്യത്തെ ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതം നൽകിക്കൊണ്ട് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു. നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 10 രൂപ മുതൽ 12.50 രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ എത്തിയ ഈ വിലവർധനവ് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെയും ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെയും പ്രവർത്തനച്ചെലവ് ഉയർത്തും.
പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ (19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടർ):
- ഡൽഹി: 10 രൂപ വർധിച്ചു | പുതുക്കിയ വില: 2,820
- മുംബൈ: 10 രൂപ വർധിച്ചു | പുതുക്കിയ വില: 2,774.50
- കൊൽക്കത്ത: 10 രൂപ വർധിച്ചു | പുതുക്കിയ വില: 2,964
- ചെന്നൈ: 12.50 രൂപ വർധിച്ചു | പുതുക്കിയ വില: 2,994.50
- ബെംഗളൂരു: 10 രൂപ വർധിച്ചു | പുതുക്കിയ വില: 2,908
- തിരുവനന്തപുരം: വില 2860
എന്ത് കൊണ്ട് വിലക്കയറ്റം?
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലവ്യത്യാസങ്ങളും ആഗോള പ്രതിസന്ധികളുമാണ്. ഇന്ത്യ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൽപിജിയുടെ 60 ശതമാനത്തോളം ഭാഗവും വിദേശത്തുനിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ വിപണിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും
സൗദി അരാംകോ കരാർ വിലയിലെ വർധനവ്: ഇന്ത്യയിലെ പാചകവാതക വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ആഗോള ബെഞ്ച്മാർക്ക് ആയ സൗദി അരാംകോയുടെ കരാർ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലേക്ക് സൗദി അരാംകോ പ്രൊപ്പെയ്ൻ, ബ്യൂട്ടെയ്ൻ (LPG-യുടെ ഘടകങ്ങൾ) നിരക്കുകൾ ഗണ്യമായി ഉയർത്തിയതാണ് നിലവിലെ വിലവർധനവിന് പ്രധാന കാരണം. അതേസമയം, ഇറാനും ഹൂത്തികളും സൗദിയെ ആക്രമിക്കുന്നതും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 113-117 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നത് എൽപിജി നിരക്കുകളെയും സ്വാധീനിച്ചു.
വർധിച്ച ആഗോള ഡിമാൻഡും വിതരണത്തിലെ കുറവും: ശീതകാലം അടുക്കുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ധനത്തിനായുള്ള ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നതും ആഗോള വിപണിയിലെ വിതരണക്ഷാമവും വില ഉയരാൻ കാരണമായി.
കയറ്റിറക്ക് കൂലിയിലുണ്ടായ വർധനവ്: ഹോര്മുസ് അടക്കം കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കപ്പൽക്കൂലിയും ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് ഉയർത്തി.
ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം
അതേസമയം, സാധാരണക്കാരായ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കൂടിയതോടെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വില വരും ദിവസങ്ങളിൽ വർധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പൊതുജനം.
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