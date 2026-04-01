UPI ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ? നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വമ്പൻ മാറ്റവുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

യുപിഐ ആപ്പ് തുറന്ന് വെറും പിൻ നമ്പർ മാത്രം നല്‍കി പണം അയക്കുന്ന പതിവ് ഇനി പഴങ്കഥയാകും. പകരം, 'ടു-ഫാക്‌ടര്‍ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ' എന്ന ഇരട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനം എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കും ഇനി നിർബന്ധം...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 7:04 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ നമ്മുടെ കീശയിൽ എപ്പോഴും ചില്ലറത്തുട്ടുകളുടെ കിലുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബസിലിരിക്കുമ്പോഴും കടയിൽ പോകുമ്പോഴും "ബാക്കി തരാൻ ചില്ലറയില്ല" എന്ന കടക്കാരൻ്റെ പല്ലവി നമ്മൾ സ്ഥിരം കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ചിത്രം മാറി. കൈയ്യിൽ ഒരു സ്‌മാർട്ട്ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് രാജാവിനെപ്പോലെ നടക്കാം. ഇതിന് പിന്നിലെ മാന്ത്രികശക്തിയാണ് യു.പി.ഐ.

ഗൂഗിള്‍ പേ, ഫോണ്‍ പേ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ടെങ്കില്‍ ഉടനടി കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും. രാജ്യത്ത് എവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടും സെക്കൻഡുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പണം അയയ്‌ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. തെരുവുയോരത്തെ ചായക്കടകൾ മുതൽ വൻകിട ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ വരെ ഇന്ന് ഒരു ക്യു.ആർ കോഡിൻ്റെ നിഴലിലാണ്.

സുരക്ഷ, ടു-ഫാക്‌ടര്‍ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ

വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന യുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് സുരക്ഷയും അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1) മുതൽ പുതിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ യുപിഐ ആപ്പ് തുറന്ന് വെറും പിൻ നമ്പർ മാത്രം നല്‍കി പണം അയക്കുന്ന പതിവ് ഇനി പഴങ്കഥയാകും. പകരം, 'ടു-ഫാക്‌ടര്‍ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ' എന്ന ഇരട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനം എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കും നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക്.

എന്താണ് ഈ മാറ്റം?

നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ പിൻ നമ്പർ ആരെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞുനോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും, ഇനി അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം, പിൻ നമ്പറിന് പുറമെ രണ്ടാമതൊരു സുരക്ഷാ പരിശോധന കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇടപാട് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് മുതൽ പണം അയക്കുമ്പോൾ പിൻ നമ്പറിനൊപ്പം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് കൂടി നല്‍കേണ്ടി വരും.

  • ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് (OTP)
  • നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം
  • അല്ലെങ്കിൽ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്ക് വിലക്ക്

ബാങ്കിങ് ആപ്പുകളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു കർശന നിയന്ത്രണം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ബാങ്കിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനോ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് നടത്താനോ സാധിക്കില്ല. തട്ടിപ്പുകാർ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് തടയാനാണ് ഈ നീക്കം.

ഇടപാടുകളിൽ ചെറിയ താമസം

രണ്ടാമതൊരു പരിശോധന കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പണം കൈമാറാൻ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ അധികം എടുത്തേക്കാം. എങ്കിലും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പണം നഷ്‌ടമാകുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ഈ 'ഇരട്ടപ്പൂട്ട്' അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

"നമ്മൾ ആരാണ്, നമുക്ക് എന്തറിയാം, നമ്മുടെ പക്കൽ എന്തുണ്ട്" എന്നീ കാര്യങ്ങൾ തത്സമയം പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ പൂർണ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബ്യൂറോ ഡയറക്‌ടർ അനിൽ തടിമേതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ്. പക്ഷേ, ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഒടിപി കൂടി കൈവശം കരുതാൻ മറക്കരുതെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

