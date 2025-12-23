ETV Bharat / business

എന്ത് കൊണ്ട് സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു? കാരണമിത്... സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു

സ്വർണം വെള്ളി വിലകൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നേട്ടം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികളിൽ പുതിയ റെക്കോഡുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുപിന്നിലെ കാരണങ്ങള്‍ വിശദമായി...

Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില റെക്കോഡ് ഭേദിച്ചു. രാജ്യത്തും ആഗോളതലത്തിലും ഇരു ലോഹത്തിൻ്റെയും വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ അടക്കം ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടായി. ഒരു പവന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില കുതിച്ചുയരുന്നത്? എന്താണ് ഇതിനുപിന്നിലെ കാരണമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചാലോ?

വർധിച്ച് വരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുതിപ്പെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു. അടുത്ത വർഷം യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഉയർന്നതോടെ ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികളിൽ പുതിയ റെക്കോഡുകളാണ് സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചരക്ക് കൈമാറ്റത്തിൽ (മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ), ഫെബ്രുവരിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്വർണത്തിന് 1,637 രൂപ അഥവാ 1.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് 10 ഗ്രാമിന് 1,38,381 രൂപ എന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി.

വെള്ളിയുടെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നു. 2025 മാർച്ചിലെ കരാറനുസരിച്ച് വെള്ളി വില 3,724 രൂപ അഥവാ 1.75 ശതമാനം ഉയർന്ന് കിലോഗ്രാമിന് 2,16,596 രൂപ എന്ന റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ഔൺസിന് 61.4 യുഎസ് ഡോളർ അഥവാ 1.37 ശതമാനം വർധിച്ച് 4,530.8 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി.

"സ്വർണ വില ഔൺസിന് 4,480 യുഎസ് ഡോളറിനു മുകളിൽ പുതിയ റെക്കോഡിലെത്തി. ഈ വർഷത്തെ 50-ാംമത്തെ റെക്കോർഡാണിത്. യുഎസ് പണനയം അയയുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളും വർധിച്ച് വരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും ഇതിന് കാരണമായി", എന്ന് റിലയൻസ് സെക്യൂരിറ്റീസിലെ സീനിയർ റിസർച്ച് അനലിസ്‌റ്റ് ജിഗർ ത്രിവേദി വിലയിരുത്തുന്നു.

പണപ്പെരുപ്പം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും അടുത്ത വർഷം ഫെഡറൽ റിസർവ് രണ്ട് ക്വാർട്ടർ പോയിൻ്റ് നിരക്ക് കുറയ്‌ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ, ഇതോടെ ഇരുലോഹത്തിനും വില കുതിച്ചുയരും.

യുഎസിലെ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ടാങ്കർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്‌തതിനെത്തുടർന്ന് യുഎസും വെനിസ്വേലയും തമ്മിൽ വർധിച്ച് വരുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങളും സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വര്‍ധിക്കാൻ കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വർഷം ഇതുവരെ സ്വർണ വില 70 ശതമാനം ഉയർന്നു. ഇത് 1979 ന് ശേഷമുള്ള റെക്കോഡ് വര്‍ധനവാണ്. കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വാങ്ങലുകളും സ്ഥിരമായ ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപവും ഈ സ്വർണ വിലയുടെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ത്രിവേദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വില കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍

ആഗോള സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, യുഎസ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ നയങ്ങൾ എന്നിവ നിക്ഷേപകരെ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ കരുതൽ ശേഖരം: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വില വർധിപ്പിക്കുന്നു.

പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ: യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തെ ബാധിക്കുകയും സ്വർണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച: ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ വില ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ്: വിവാഹ സീസണുകളും ഉത്സവങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണത്തിന് വൻ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു

