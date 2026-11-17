കറുത്ത പൊന്നിന് സുവർണകാലം! ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം റെക്കോഡ് കുതിപ്പിൽ കുരുമുളക് വില, കാരണമിത്...
10 വർഷത്തെ റെക്കോഡുകൾ തകർന്നു; വയനാടൻ കുരുമുളകിന് ക്വിൻ്റലിന് 74,000 രൂപ. വിപണിയിൽ വൻ വിലക്കുതിപ്പ്. Black pepper rate in Kerala 2026
Published : November 17, 2026 at 6:24 PM IST
വയനാട്: കുരുമുളക് വിപണിയിൽ സർവകാല റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വയനാടൻ കുരുമുളകിന് കിലോയ്ക്ക് 740 മുതൽ 750 രൂപ വരെയാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 2014–2015 സീസണിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വിപണിയിൽ കുരുമുളക് വില ഇത്രയധികം ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ, ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞത് കാരണം കരുതൽ ശേഖരമുള്ള ചുരുക്കം കർഷകർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ റെക്കോഡ് വിലയുടെ നേട്ടം ലഭിക്കുന്നത്.
2014-ലെ റെക്കോഡും തകർന്നു!
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് നിലവിൽ കുരുമുളക് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വയനാടൻ കുരുമുളകിന് ക്വിൻ്റലിന് 74,000 രൂപ വരെയാണ് വിപണിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ കിലോയ്ക്ക് 740 മുതൽ 750 രൂപ വരെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 2014–2015 സീസണിലായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് കുരുമുളകിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിച്ചത്. അന്ന് ക്വിൻ്റലിന് 72,500 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. എന്നാൽ പിന്നീട് വില കുത്തനെ ഇടിയുകയായിരുന്നു.
വില കുത്തനെ കൂടിയത് കര്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണെന്ന് കര്ഷകൻ സാബു പ്രതികരിച്ചു. ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞതും പല കര്ഷകരും കുരുമുളക് കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചതുമാണ് നിലവില് വില കയറാൻ കാരണം. ആത്മാര്ഥമായി കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്തവര്ക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടായെന്നും ക്വിൻ്റലിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സാബു വ്യക്തമാക്കി.
പുറത്ത് ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞതും വിപണിയില് ആവശ്യമേറി വന്നതുമാണ് നിലവില് ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരി സുരേഷ് പ്രതികരിച്ചു. ഇനിയും വില കൂടാനാണ് സാധ്യതയെന്നും പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഉല്പാദനം വലിയ തോതില് കുറഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നേട്ടം ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രം; ഉൽപ്പാദന തകർച്ച തിരിച്ചടിയായി
വിപണിയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നിലവിലുള്ളതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പൂർണമായ നേട്ടം കൊയ്യാൻ വയനാട്ടിലെ എല്ലാ കർഷകർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രോഗബാധയും കാരണം ഇത്തവണ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുൻകൂട്ടി കരുതിവെച്ച (കരുതൽ ശേഖരമുള്ള) ചുരുക്കം ചില കർഷകർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വമ്പൻ വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ലാഭം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.
എങ്കിലും, വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും വരവിലെ കുറവും കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലും കുരുമുളക് വില ഈ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ വിലക്കുതിപ്പ് നൽകുന്നത്.
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