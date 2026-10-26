അടുക്കള ബജറ്റ് തകിടം മറിഞ്ഞു; കേരളത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും മുരിങ്ങക്കായയും റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലേക്ക്
ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ചാല മാർക്കറ്റിലും പെരുമ്പാവൂരിലുമാണ് ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്
Published : October 26, 2026 at 7:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ കൈ പൊള്ളിച്ച് പച്ചക്കറികള്ക്ക് വില കുതിച്ചിയരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി വില കുത്തനെ കുതിച്ചുയരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മാർക്കറ്റുകളിൽ ചെറിയ ഉള്ളി വില കിലോയ്ക്ക് 140 രൂപ വരെയെത്തി.
ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ (ചുവന്നുള്ളി) ചില്ലറ വിപണി വില കിലോഗ്രാമിന് 110 രൂപ മുതൽ 120 രൂപ വരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വില. ഒറ്റയടിക്കാണ് കിലോയ്ക്ക് 20 രൂപയില് അധികം വര്ധനവുണ്ടായത്. ഓണവിപണിക്ക് ശേഷം നേരിയ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച വിപണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കനത്ത വിലക്കയറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയും വിളവെടുപ്പിലെ കുറവുമാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറി വരവ് കുറയാനും വില കുതിച്ചുയരാനും കാരണമായി വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
അതേസമയം വലിയ ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയവയുടെ വില വിവിധ ജില്ലകളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ഇടുക്കിയിലെ തൊടുപുഴയിലാണ് മിക്ക പച്ചക്കറികൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളിലെ ചില്ലറ വിലവിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരമാണ്.
ചെറിയ ഉള്ളി (കിലോയ്ക്ക് 80 മുതൽ 140 രൂപ വരെ)
ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ചാല മാർക്കറ്റിലും പെരുമ്പാവൂരിലുമാണ് ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് (140 രൂപ). തൃശ്ശൂർ, മഞ്ചേരി മാർക്കറ്റുകളിൽ കിലോയ്ക്ക് 130 രൂപയും, തലശ്ശേരി, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 122 രൂപയുമാണ് വില. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം മാർക്കറ്റുകളിൽ 120 രൂപയ്ക്കും ആലുവയിൽ 100 രൂപയ്ക്കും വ്പന നടന്നു. ചെറിയ ഉള്ളി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് തൊടുപുഴയിലാണ്. കിലോയ്ക്ക് 80 രൂപ.
വലിയ ഉള്ളി (കിലോയ്ക്ക് 45 മുതൽ 70 രൂപ വരെ)
വലിയ ഉള്ളി വിലയിലും വിവിധ ജില്ലകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ചാല മാർക്കറ്റിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70 രൂപ. തൃശ്ശൂരിൽ 65 രൂപയും, ആലപ്പുഴ, ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ, തലശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 60 രൂപയുമാണ് കിലോയ്ക്ക് വില. കോട്ടയം, എറണാകുളം മാർക്കറ്റുകളിൽ 58 രൂപയ്ക്കും മഞ്ചേരിയിൽ 56 രൂപയ്ക്കും വലിയ ഉള്ളി വിറ്റു. ഇവിടെയും തൊടുപുഴ തന്നെയാണ് ആശ്വാസം. കിലോയ്ക്ക് 45 രൂപ.
തക്കാളി (കിലോയ്ക്ക് 30 മുതൽ 50 രൂപ വരെ)
തക്കാളി വില നിലവിൽ പൊതുവെ നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. കോട്ടയത്താണ് തക്കാളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ. ആലുവയിൽ 40 രൂപയും, തലശ്ശേരി, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 38 രൂപയുമായിരുന്നു വില. പെരുമ്പാവൂരിൽ 36 രൂപയ്ക്കും, തിരുവനന്തപുരം ചാല, തൊടുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 35 രൂപയ്ക്കും തക്കാളി ലഭിച്ചു. മഞ്ചേരിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തക്കാളി വിറ്റത്. കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപ.
പച്ചമുളകും വെണ്ടയ്ക്കയും
പച്ചമുളകിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് തൊടുപുഴയിലാണ്. കിലോയ്ക്ക് 70 രൂപ. ആലപ്പുഴയിൽ 58 രൂപയും, എറണാകുളത്ത് 57 രൂപയും, തലശ്ശേരിയിൽ 56 രൂപയുമാണ് വില. കോട്ടയം, പെരുമ്പാവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 55 രൂപയ്ക്കും, മഞ്ചേരി, ആലുവ മാർക്കറ്റുകളിൽ 50 രൂപയ്ക്കും വ്പന നടന്നു. ചാലയിലും തൃശ്ശൂരിലും കിലോയ്ക്ക് 45 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു പച്ചമുളക് വില. ആലപ്പുഴ മാർക്കറ്റിൽ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 54 രൂപയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വില. തലശ്ശേരിയില് കിലോയ്ക്ക് 46 രൂപയും തൊടുപുഴ 45 രൂപയും തൃശ്ശൂര്, പെരുമ്പാവൂര്, മഞ്ചേരി, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ആലുവ മാര്ക്കറ്റുകളില് 40 രൂപയുമായിരുന്നു വെണ്ട വില. തിരുവനന്തപുരം ചാലയില് വെണ്ട വില കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപയായിരുന്നു.
മുരിങ്ങക്കായ വില സെഞ്ചുറി കടന്നു; കാരറ്റും വെള്ളരിയും പല മാർക്കറ്റുകളിലും പല വില, ആശ്വാസമായി ചേനയും വഴുതിനങ്ങയും
കാരറ്റിന് ചാലയിലും തൊടുപുഴയിലും കിലോയ്ക്ക് 55 രൂപയായിരുന്നു വില. കോട്ടയത്ത് 50 രൂപയും ആലപ്പുഴയിലും പെരുമ്പാവൂരിലും48 രൂപയും എറണാകുളത്ത് 47 രൂപയും തലശ്ശേരിയില് 46 രൂപയും ആലുവയില് 40 രൂപയും മഞ്ചേരിയില് 35 രൂപയും തൃശ്ശൂരില് 30 രൂപയുമായിരുന്നു വില. വെള്ളരിക്ക് തലശ്ശേരിയില് കിലോയ്ക്ക് 46 രൂപയായിരുന്നു വില. കോട്ടയത്ത് 50 രൂപയും മഞ്ചേരിയിലും തൊടുപുഴയിലും 45 രൂപയും ആലപ്പുഴയില് 42 രൂപയും തൃശ്ശൂര്, ആലുവ, പെരുമ്പാവൂര് എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളില് 40 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
ചാലയില് വെള്ളരി കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപയായിരുന്നു. മുരിങ്ങക്കായക്ക് തൃശ്ശൂര്, പെരുമ്പാവൂര്, ആലുവ എന്നിവിടങ്ങളില് കിലോയ്ക്ക് 120 രൂപയായിരുന്നു. തലശ്ശേരിയില് കിലോയ്ക്ക് 115 രൂപയും ആലപ്പുഴയില് 105 രൂപയും മഞ്ചേരിയിലും എറണാകുളത്തും 100 രൂപയും കോട്ടയത്തും തൊടുപുഴയിലും 90 രൂപയും ചാലയില് 80 രൂപയുമായിരുന്നു കിലോയ്ക്ക് വില.
നാടന് ചേനക്ക് മഞ്ചേരിയില് 35 രൂപയും തൃശ്ശൂരില് 40 രൂപയും എറണാകുളത്ത് 45 രൂപയും ആലപ്പുഴയില് 48 രൂപയും ആലുവയില് 50 രൂപയുമായിരുന്നു വില. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നെത്തിച്ച് ചേനക്കും മഞ്ചേരിയില് കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപയായിരുന്നു വില. എറണാകുളത്ത് 40 രൂപയും ചാലയിലും പെരുമ്പാവൂരിലും 45 രൂപയും തൊടുപുഴയിലും കോട്ടയത്തും 50 രൂപയും തലശ്ശേരിയില് 52 രൂപയുമായിരുന്നു വില. വഴുതിനങ്ങക്ക് മഞ്ചേരിയില് 30 രൂപയും തൃശ്ശൂരിലും ആലുവയിലും 40 രൂപയും എറണാകുളത്ത് 42 രൂപയും തൊടുപുഴയിലും പെരുമ്പാവൂരും 45 രൂപയും ആലപ്പുഴയില് 44 രൂപയും കോട്ടയത്ത് 50 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
ബീറ്റ്റൂട്ട് വില- ആലുവ-40കോട്ടയം-50, മഞ്ചേരി-50, തലശ്ശേരി-52, തൃശ്ശൂര്-55, ചാല-60, തൊടുപുഴ-60, എറണാകുളം-72, ആലപ്പുഴ- 72.
കയ്പക്ക വില( നാടന്): ആലപ്പുഴ-78, ചാല-80, കോട്ടയം-85, മഞ്ചേരി-60, പെരുമ്പാവൂര് 65, തൃശ്ശൂര്-80. കയ്പക്ക വില (സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നെത്തിച്ചത്): ആലുവ-60, എറണാകുളം-72, കോട്ടയം-75, മഞ്ചേരി-55, തലശ്ശേരി-72, തൊടുപുഴ- 70, തൃശ്ശൂര്-75.
ബീന്സ്: ചാല-105, തൃശ്ശൂര് 100, തൊടുപുഴ-90, തലശ്ശേരി-83, എറണാകുളം-82, ആലപ്പുഴ-82, ആലുവ-80, പെരുമ്പാവൂര്-75, കോട്ടയം-75, മഞ്ചേരി-70.
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: ആലപ്പുഴ-38, തൃശ്ശൂര്-45, തൊടുപുഴ-40, തലശ്ശേരി-30, പെരുമ്പാവൂര്- 34, മഞ്ചേരി-38, കോട്ടയം-35, എറണാകുളം-45, ചാല- 35, ആലുവ45.
ക്വാളിഫ്ലവര്: ആലപ്പുഴ-62, ആലുവ-50, ചാല-60, എറണാകുളം-55, കോട്ടയം-60, മഞ്ചേരി-45, പെരുമ്പാവൂര്-55, തലശ്ശേരി-56,തൊടുപുഴ-50, തൃശ്ശൂര്-65.
പടവലം: ആലപ്പുഴ(നാടന്)-58, കോട്ടയം(നാടന്)-50, മഞ്ചേരി(നാടന്)-40, തൃശ്ശൂര്( നാടന്)-65. ആലുവ-40, ചാല-40, എറണാകുളം-47, കോട്ടയം-48, മഞ്ചേരി-40, പെരുമ്പാവൂര്-48, തലശ്ശേരി-46, തൊടുപുഴ-50,തൃശ്ശൂര്-55.
കൊത്തവര: ആലപ്പുഴ-54, ചാല-35, എറണാകുളം-42, കോട്ടയം-60, മഞ്ചേരി-45, പെരുമ്പാവൂര്-50, തലശ്ശേരി-56, തൊടുപുഴ-45, തൃശ്ശൂര്-50.
ചീര: ആലുവ(നാടന്)-60, ചാല(നാടന്)-65, മഞ്ചേരി(നാടന്)-30,എറണാകുളം-47,
തൃശ്ശൂര്-50, തൊടുപുഴ-50, തലശ്ശേരി-42, പെരുമ്പാവൂര്-35,മഞ്ചേരി-30, കോട്ടയം-42.
പയര് : ചാല(നാടന്)-100,എറണാകുളം( നാടന്)-50, കോട്ടയം( നാടന്)-70, മഞ്ചേരി( നാടന്)-55, തൃശ്ശൂര്( നാടന്)-60. ആലപ്പുഴ-58, ആലുവ-60,എറണാകുളം- 45, കോട്ടയം-55, മഞ്ചേരി-40, പെരുമ്പാവൂര്-50, തലശ്ശേരി-52, തൊടുപുഴ 45, തൃശ്ശൂര് 55.
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