അമേരിക്ക-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ; ഏഷ്യൻ വിപണിയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം, എണ്ണവില ഉയർന്നു
യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂപ്പുകുത്തിയ എണ്ണവില ഇന്ന് വർധിച്ചു. വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നിരക്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തിലധികം വർധനയുണ്ടായി
Published : June 29, 2026 at 11:27 AM IST
ഹോങ്കോങ്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. വാരാന്ത്യത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എണ്ണവിലയിൽ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രതിസന്ധിയും നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും വിപണിയെ ഉലച്ചിരുന്നു. ഇതിനാൽ നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോഴും പൂർണമായി വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ടില്ല.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും സംഘർഷവും
സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനും അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ അന്തിമ ധാരണയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ഈ പ്രക്രിയയെ സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഈ പ്രധാന സമുദ്രപാതയിലൂടെയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. കടലിടുക്ക് ഇറാൻ വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി 10 ഇറാനിയൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിന് മറുപടിയായി കുവൈറ്റിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈറ്റും ബഹ്റൈനും അപലപിച്ചു. ഒമാൻ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കടലിടുക്കിലൂടെ പുതിയൊരു ബദൽ പാത ഒമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇറാനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര സമുദ്രയാന സംഘടനയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് മസ്കറ്റ് വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന് മുൻപില്ലാതിരുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രധാന പാതയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്.
ഖത്തറിൽ നിർണായക ചർച്ച
പരസ്പരമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചതായി മുതിർന്ന അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി ചൊവ്വാഴ്ച ഖത്തറിൽ യോഗം ചേരും. എന്നാൽ ഇറാൻ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ സൈനിക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാൻ അമേരിക്ക നിർബന്ധിതരായാൽ ഇറാൻ എന്നൊരു രാജ്യം ഭൂമുഖത്തുണ്ടാകില്ലെന്ന് ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങൾ നിർദേശിച്ച പാത ഒഴിവാക്കി കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സംഘർഷം വർധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഉന്നത നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ഞായറാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ധാരണാപത്രത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന് ഒരു അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഇരുപക്ഷവും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്നും കപ്പലുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂപ്പുകുത്തിയ എണ്ണവില ഇന്ന് വർധിച്ചു. വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നിരക്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തിലധികം വർധനയുണ്ടായി. ഓഹരി വിപണികളിൽ ഹോങ്കോങ്, സിഡ്നി, വെല്ലിങ്ടൺ, തായ്പേയ്, മനില എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടായപ്പോൾ ടോക്കിയോ, സിയോൾ, ഷാങ്ഹായ്, സിംഗപ്പൂർ, ജക്കാർത്ത വിപണികൾ നഷ്ടത്തിലായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ട ടെക് കമ്പനികൾ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചിപ്പ് നിർമാതാക്കളായ എസ്കെ ഹൈനിക്സ്, സാംസങ് എന്നിവയുടെ ഓഹരികളാണ് കൂടുതലായി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത്.
നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിച്ച കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ ലാഭം ലഭിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ടെക് മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ എസ്കെ ഹൈനിക്സിൻ്റെ ഓഹരികളിൽ 300 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സിയോൾ, ടോക്കിയോ, വാൾസ്ട്രീറ്റ് സൂചികകളെ റെക്കോഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു.
സാമ്പത്തിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ
നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിലെ വൻ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വലിയൊരു തകർച്ചയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ്സ് ഞായറാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ പരാമർശമുള്ളത്. പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ലഭിക്കാത്തത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അമേരിക്കയിലെ തൊഴിൽ വിവരങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിക്ഷേപകർ. ഇത് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പണനയ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും. ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ പണപ്പെരുപ്പത്തെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് കർശന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തുവന്ന മികച്ച കണക്കുകൾ നാസ്ഡാക്കിൽ നാല് ശതമാനം ഇടിവിന് കാരണമായെന്ന് ഐജി മാർക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റ് ഫാബിയൻ യിപ്പ് പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റദിവസത്തെ തകർച്ചയായിരുന്നു ഇത്. വ്യാഴാഴ്ചയും സമാനമായ കണക്കുകൾ വന്നാൽ വിപണിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. മറിച്ചാണെങ്കിൽ പലിശനിരക്ക് വർധനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന സൂചികകൾ
സിയോൾ കോസ്പി 1.9 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 8,254.35 ലും ടോക്കിയോ നിക്കെയ് 0.7 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 68,869.43 ലുമെത്തി. ഹോങ്കോങ് ഹാങ് സെങ് സൂചിക 1.7 ശതമാനം ഉയർന്ന് 23,048.81 ലും ഷാങ്ഹായ് കോമ്പോസിറ്റ് 0.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 4,032.52 ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബാരലിന് 1.1 ശതമാനം വർധിച്ച് 70.00 ഡോളറിലും ബ്രെൻ്റ് നോർത്ത് സീ ക്രൂഡ് 0.7 ശതമാനം വർധിച്ച് 72.47 ഡോളറിലുമെത്തി. ഡോളറിനെതിരെ യൂറോയുടെ മൂല്യം 1.1391 ആയും പൗണ്ടിൻ്റെ മൂല്യം 1.3208 ആയും ഉയർന്നു. യെന്നിനെതിരെ ഡോളർ മൂല്യം 161.79 ആയി വർധിച്ചു. യൂറോ പൗണ്ട് നിരക്ക് 86.25 പെൻസായി കുറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക് ഡൗ 0.1 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 51,876.11 ലും ലണ്ടൻ എഫ്ടിഎസ്ഇ 0.2 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 10,508.02 ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
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