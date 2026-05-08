വാണിജ്യ കരാർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി; യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുമോ അതോ അത് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാകുമോ എന്നതിൽ യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 8, 2026 at 10:56 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാണിജ്യ വ്യാപാര കരാർ ജൂലൈ നാലിനകം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ വാഹനങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം ഉയർന്ന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അവസാന തീയതി നീട്ടി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പ്രഖ്യാപനം അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 27 രാജ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ.

ഉർസുലയുമായി സംസാരിച്ചു

യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്നുമായി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയ വ്യാപാര കരാർ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ് ഇതുവരെ അന്തിമമായി അംഗീകരിക്കാത്തതിൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ പരസ്പരം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമേൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആദ്യം അദ്ദേഹം ചില നികുതികൾ ചുമത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനായി രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ സുപ്രധാന വിധി നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നികുതികൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ 250-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം വരെ അവർക്ക് സമയം നൽകാൻ താൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ നികുതികൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നികുതി വർധനവിൽ അവ്യക്തത

പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുമോ അതോ അത് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാകുമോ എന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല. യൂറോപ്യൻ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തുമെന്ന മുൻ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തത്കാലം പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നാണ് പുതിയ പ്രസ്താവന നൽകുന്ന പ്രധാന സൂചന.

കരാർ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി സമയം അനുവദിക്കുകയാണെന്നാണ് നയതന്ത്ര നിരീക്ഷകർ കണക്കാക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കുമെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളിലെ വിയോജിപ്പാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടുത്ത മാനദണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് യുഎസിനെ നയിക്കുന്നത്.

തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക പോരാട്ടം

മുൻപ് തയ്യാറാക്കിയ രൂപരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും അമേരിക്ക 15 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരിയിലെ നിർണായകമായ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഭരണകൂടം ഇത് 10 ശതമാനമായി കുറച്ചു.

അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു താത്കാലിക തീരുമാനം ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചത്. കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കുകൾ കാരണം രാജ്യത്തിന് വന്നുചേർന്ന ഭീമമായ വരുമാന നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി പുതിയ വ്യാപാരനയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് നിലവിൽ അമേരിക്ക. വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തീരുമാനത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആഗോള വിപണിയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

