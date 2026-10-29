പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്ന നിലയിൽ; പലിശനിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ്
നിരക്ക് വർധന താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഫെഡിൻ്റെ അടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും കെവിൻ വാർഷ്
Published : October 29, 2026 at 10:05 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം തുടരുന്നതിനിടയിലും ബുധനാഴ്ച ഫെഡറൽ റിസർവ് അതിൻ്റെ പ്രധാന പലിശനിരക്ക് 3.9 ശതമാനമായി നിലനിർത്തി. തങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങിയതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഇതിനകം തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചെയർമാൻ കെവിൻ വാർഷ് വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ടുദിവസത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഫെഡ് അറിയിച്ചു. നിരക്ക് വർധന താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഫെഡിൻ്റെ അടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പണപ്പെരുപ്പം അതിവേഗം രണ്ട് ശതമാനം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരസിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം ഫെഡ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് കാൽ ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് ഫെഡിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വായ്പയെടുക്കുന്നതും ചെലവാക്കുന്നതും കുറയ്ക്കാനും വിലക്കയറ്റം തടയാനുമായി നിരക്കുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫെഡ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
ഫെഡിൻ്റെ അടുത്ത നടപടി എന്തായിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വാർഷ് വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും, ഡിസംബർ എട്ട്, ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത യോഗത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ പ്രധാന നിരക്ക് കാൽ ശതമാനം കൂടി ഉയർത്തുമെന്ന് മിക്ക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിഎംഇ ഫെഡ്വാച്ച് പ്രകാരം വാൾസ്ട്രീറ്റ് നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ നിരക്ക് വർധനവിനുള്ള സാധ്യത 85 ശതമാനമായാണ് കാണുന്നത്.
പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയന്ത്രിത പരിധിയിലേക്ക് പലിശനിരക്ക് എത്തിക്കാൻ ഫെഡിൽ നിന്ന് ഒരു വർധന കൂടി വേണ്ടിവരുമെന്ന് വെൽത്ത് അഡ്വൈസറി സ്ഥാപനമായ ഗ്ലെൻമീഡിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മൈക്കൽ റെയ്നോൾഡ്സ് പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയത്തിന് പങ്കില്ല
ജീവിതച്ചെലവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആറ് ദിവസം മുൻപാണ് ഫെഡിൻ്റെ തീരുമാനം വരുന്നത്. ഗ്യാസ്, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് വില കൂടിയതോടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ പൊതുവെ അതൃപ്തരാണ്. ഫെഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പങ്കുണ്ടെന്ന വാദം വാർഷ് നിഷേധിച്ചു.
തീരുമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും, രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും അവിടെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പകരം, പണപ്പെരുപ്പം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഫെഡിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് വാർഷ് അടിവരയിട്ടു.
സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ഊർജത്തിൻ്റെയും അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും വില വീണ്ടും ഉയർന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില മേഖലകളിലെ ആപേക്ഷിക വിലമാറ്റങ്ങൾ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലുടനീളം വ്യാപിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ജോലിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിരക്ക് വർധന താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത് ഒരു വെടിനിർത്തലായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നും, പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെപിഎംജി ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഡയാൻ സ്വാങ്ക് ഇടപാടുകാർക്ക് നൽകിയ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
നിരക്ക് വർധന എഐ നിക്ഷേപ കുതിപ്പിനെ ബാധിച്ചേക്കാം
പണപ്പെരുപ്പം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വാർഷ് നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില ഘടകങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നിർമാണം, ഉയർന്ന ഊർജ വില എന്നിവയെ ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
എങ്കിലും, തങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്നാണ് ഫെഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലുള്ള പൊതുവായ അഭിപ്രായമെന്ന് വാർഷ് പറഞ്ഞു. ചില ബിസിനസുകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വായ്പാ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ നിർമിക്കാൻ വൻകിട ടെക് കമ്പനികൾ വായ്പകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ, ഉയർന്ന നിരക്കുകൾക്ക് ആ നിക്ഷേപത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു.
പലിശനിരക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച വാർഷ്, അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നതായി താൻ കരുതുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഫെഡ് നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിപണി ശക്തികൾ ഉയർത്തിയ ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരാശരി 30 വർഷത്തെ മോർട്ട്ഗേജ് നിരക്ക് ഈ മാസമാദ്യം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 7.4 ശതമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായി. ഉയർന്ന മോർട്ട്ഗേജ് നിരക്കുകൾ ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ 50 ലക്ഷത്തിലധികം അമേരിക്കക്കാർക്ക് വീട് വാങ്ങുന്നത് അപ്രാപ്യമാക്കിയതായി കൺസൾട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇക്കണോമിക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാലക്രമേണ, ഫെഡ് നിരക്ക് വർധന മോർട്ട്ഗേജുകൾ, വാഹന വായ്പകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വായ്പകൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാക്കും. ഇത് വീടുകൾക്കും കാറുകൾക്കും വില വർധിക്കുകയാണെന്ന അമേരിക്കക്കാരുടെ തോന്നൽ വർധിപ്പിക്കും.
വിയോജിപ്പുള്ള രണ്ട് വോട്ടുകൾ
ഫെഡ് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു പണപ്പെരുപ്പ അളവുകോലായ പേഴ്സണൽ കൺസംപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവരും. ഇത് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ 3.6 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് 3.4 ശതമാനമായിരുന്നു. ഭക്ഷണ, ഊർജ വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാന വിലകൾ മുൻ മാസത്തെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 3.1 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപഭോക്തൃ വില 3.7 ശതമാനം വർധിച്ചപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്നതായി ഈ മാസമാദ്യം കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് കാണിച്ചിരുന്നു.
നിരക്കുകൾ കാൽ ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായി ഫെഡ് ഗവർണർ ലിസ കുക്കും ഫെഡറൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്ലീവ്ലാൻഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ബെത്ത് ഹാമാക്കും വോട്ട് ചെയ്തതോടെ രണ്ട് ഫെഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുധനാഴ്ചത്തെ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിച്ചു. 2022ൽ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ ബോർഡിലേക്ക് നിയമിച്ചതിന് ശേഷം കുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വിയോജിപ്പാണിത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ലിസ കുക്കിനെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടം അവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യവഹാരം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർക്ക് ജോലിയിൽ തുടരാമെന്ന് ജൂണിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫെഡിൻ്റെ ദീർഘകാല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഇതുവരെ ഒരു പ്രസിഡൻ്റും ഒരു ഫെഡ് ഗവർണറെയും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. കുക്ക് മോർട്ട്ഗേജ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം അവരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ട്രംപ് പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുക്ക് ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു.
പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നതിന് ഫെഡിൻ്റെ നിരക്ക് നിർണയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് ഈ വിയോജിപ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.
അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഫെഡ് അതിൻ്റെ പതിവ് യോഗങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും വാർഷ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ വർഷത്തിൽ എട്ട് നയരൂപീകരണ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നത് തുടരും. എന്നാൽ 2027ലെ യോഗങ്ങളിലൊന്ന് ദീർഘകാല തന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ പലിശനിരക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. 2028ൽ രണ്ട് യോഗങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫെഡിന് എപ്പോഴും നിരക്കുകൾ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വിപണികളിലോ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലോ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് റെയ്നോൾഡ്സ് പറഞ്ഞു. മുൻപും ഫെഡ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ തിരക്കേറിയ ആഴ്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് ഫെഡിൻ്റെ നയരൂപീകരണ യോഗവും നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ യോഗം ചേർന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് കാനഡ അതിൻ്റെ പ്രധാന നിരക്ക് കാൽ ശതമാനം ഉയർത്തി 2.5 ശതമാനമാക്കിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിലെയും ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാനിലെയും നയരൂപീകരണ നിർമാതാക്കൾ വ്യാഴാഴ്ച യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ പ്രധാന നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിയമനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ആരോഗ്യകരമായ വേഗതയിൽ വളരുകയാണെന്നും തൊഴിലില്ലായ്മ 4.2 ശതമാനമെന്ന കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണെന്നതുമാണ് വാർഷിനും ഫെഡിനുമുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന പരിഗണന. ജൂലായ്-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിലെ വളർച്ച മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായിരിക്കുമെന്ന് വാർഷ് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിലെ 2.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വർധന.
പലിശനിരക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്നതല്ലെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ശക്തമായ വളർച്ചയെന്നും, പണപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാൻ ഉയർന്ന നിരക്കുകളെ ചെറുക്കാൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും പല സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും വാദിക്കുന്നു.
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