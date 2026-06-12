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അമേരിക്കയുടെ ആഗോള ഇറക്കുമതി തീരുവ തുടരും; ട്രംപിന് അനുകൂലമായി ഫെഡറൽ കോടതി വിധി

നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള 10 ശതമാനം ആഗോള തീരുവ അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന് തുടർന്നും ഈടാക്കാം

TRUMP TARIFFS US APPEALS COURT US GOVERNMENT INTERNATIONAL PAYMENTS PROBLEMS
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 12:35 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ പത്ത് ശതമാനം ആഗോള ഇറക്കുമതി തീരുവ (താരിഫ്) ഈടാക്കുന്നത് തുടരാമെന്ന് ഫെഡറൽ കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. തീരുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളും വ്യവഹാരങ്ങളും കോടതികളിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ ഈ ഇടക്കാല വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വാഷിങ്ടണിലെ കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽസ് ഫോർ ദി ഫെഡറൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു നടപടിക്രമ വിജയമായാണ് ഈ കോടതി വിധിയെ വിലയിരുത്തുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നും കേസിൻ്റെ മെറിറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ആഗോള വ്യാപാര രംഗത്ത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ വിധി.

വ്യാപാര നിയമത്തിലെ 122-ാം വകുപ്പ്

ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും മേൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇരട്ട അക്ക ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് താത്കാലികമായി പത്ത് ശതമാനം ആഗോള തീരുവകൾ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 1974-ലെ വ്യാപാര നിയമത്തിലെ 122-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഈ പുതിയ തീരുവകൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഈ തീരുവകളുടെ കാലാവധി ജൂലായ് 24-ന് അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്.

ഇറക്കുമതി നികുതികൾ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുൻപ് ഒരിക്കലും 122-ാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ പ്രത്യേക വകുപ്പ് പ്രകാരം പരമാവധി 15 ശതമാനം വരെ ആഗോള തീരുവകൾ 150 ദിവസത്തേക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം തീരുവകൾ നീട്ടണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം അനിവാര്യമാണ്.

അടിസ്ഥാനപരമായ അന്താരാഷ്ട്ര പേയ്‌മെൻ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് 122-ാം വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിലെ വാക്കുകൾ വ്യാപാര കമ്മിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രധാന തർക്കവിഷയം. അമേരിക്ക മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് വ്യാപാര കമ്മി. ട്രംപ് ഭരണകൂടം വാദിക്കുന്നത് ഈ വ്യാപാര കമ്മി പരിഹരിക്കാൻ പ്രസ്തുത നിയമം ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്. എന്നാൽ എതിർഭാഗം ഇതിനെ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യത

ചെറുകിട ബിസിനസ് ഉടമകൾ ഈ ആഗോള തീരുവകൾ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രത്യേക കോർട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലെ മൂന്നംഗ ജഡ്ജിമാരുടെ പാനൽ പത്ത് ശതമാനം ആഗോള തീരുവകൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നിയമപ്രകാരം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള തീരുവ അധികാരങ്ങൾ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ലംഘിച്ചുവെന്ന് രണ്ടിനെതിരെ ഒന്നെന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വ്യാപാര കോടതി വിധിച്ചു. ഈ തീരുവകൾ അസാധുവാണെന്നും നിയമപരമായി അധികാരമില്ലാത്തതാണെന്നും ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ ജഡ്ജിമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ കേസ് വൈകാതെ തന്നെ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

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TRUMP TARIFFS
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