കാനഡയെ പിണക്കിയാൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകരും; കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
പ്രതിദിനം നാല് ദശലക്ഷം ബാരൽ കനേഡിയൻ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ വാഹനങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
Published : August 27, 2026 at 12:12 PM IST
ഒട്ടാവ: അമേരിക്കയ്ക്ക് കാനഡയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളി കണക്കുകൾ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം തകർന്നാൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അമേരിക്കയ്ക്ക് കാനഡയെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർക്കാണ് തങ്ങളെ ആവശ്യമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിദിനം നാല് ദശലക്ഷം ബാരൽ കനേഡിയൻ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ വാഹനങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിനുപുറമെ അലുമിനിയം, കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പൊട്ടാഷ്, വാഹന നിർമാണത്തിനുള്ള യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയും കാനഡയിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്ക പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.
വ്യാപാരക്കമ്മിയും ഊർജ മേഖലയും
കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള അലുമിനിയത്തിന് ട്രംപ് 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് അലുമിനിയം അത്യാവശ്യമാണെന്നും അത് പ്രധാനമായും കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മെക്സിക്കോ കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് കാനഡ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 872 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വ്യാപാരമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്നത്. അമേരിക്കയുടെ മൊത്തം പെട്രോളിയം ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനവും കനേഡിയൻ ക്രൂഡ് ഓയിലാണെന്ന് യുഎസ് എനർജി ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അമേരിക്കയ്ക്ക് കാനഡയെ ആവശ്യമില്ലെന്ന ട്രംപിൻ്റെ വാദം തികച്ചും തെറ്റാണെന്ന് മക്ഗിൽ സർവകലാശാലയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊഫസർ ഡാനിയൽ ബിലാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. കനേഡിയൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രധാനമായും അമേരിക്കയിലെ മിഡ്വെസ്റ്റ് റിഫൈനറികളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് ഇവ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്നിവയാക്കി മാറ്റുന്നത്. കാനഡയുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ വ്യാപാരക്കമ്മിക്ക് പ്രധാന കാരണവും ഊർജ മേഖലയാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ കാനഡ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 50 ബില്യൺ ഡോളർ നേടിയെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അമേരിക്ക കാനഡയിൽ നിന്ന് ഊർജം വാങ്ങുന്നതാണ് ഈ വിടവിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 48.3 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വ്യാപാരക്കമ്മിക്ക് കാരണവും ഊർജ മേഖലയാണ്. ഊർജം ഒഴിവാക്കിയാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വ്യാപാര മിച്ചം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.
കാനഡയുടെ തിരിച്ചടി
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 20 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കനേഡിയൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാനഡയുടെ മൊത്തം കയറ്റുമതിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണിത്. ഇതിൽ ഊർജ മേഖലയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ എണ്ണയെ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാനഡയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്ന് ആൽബർട്ട പ്രീമിയർ ഡാനിയൽ സ്മിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ട്രംപ് വീണ്ടും പ്രകോപനം തുടർന്നാൽ എണ്ണ, ഇന്ധനം, പൊട്ടാഷ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് മുൻ ആൽബർട്ട പ്രീമിയർ ജേസൺ കെന്നി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ട് മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇത്തരം നടപടികൾ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അമേരിക്കയ്ക്ക് കാനഡയെ ആവശ്യമില്ലെന്ന ട്രംപിൻ്റെ വാദം വ്യാജമാണെന്ന് ഒൻ്റാറിയോ പ്രീമിയർ ഡഗ് ഫോർഡ് ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കൻ കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാഷ് കാനഡയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണെന്നും കയറ്റുമതി നിർത്തിയാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിഭവങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സസ്കാച്ചെവൻ പ്രീമിയർ സ്കോട്ട് മോ എതിർത്തു. ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ പൊട്ടാഷിൻ്റെ പകുതിയും നൽകുന്നത് സസ്കാച്ചെവനാണെന്നും കയറ്റുമതിക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കാനഡയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പകരമായി സെപ്റ്റംബർ എട്ട് മുതൽ അമേരിക്കൻ മദ്യത്തിന് 50 ശതമാനം നിരക്ക് ഈടാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അലുമിനിയം മുതൽ നിർമിത ബുദ്ധി വരെ
അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലുമിനിയം നൽകുന്നത് കാനഡയാണ്. കാനഡയുടെ അലുമിനിയം കയറ്റുമതി 10 ഹൂവർ ഡാമുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കൻ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ പൊട്ടാഷിൻ്റെ 80 ശതമാനവും കാനഡയിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് കാനഡയിൽ നിന്ന് പലതും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് യുഎസ് അംബാസഡർ പീറ്റ് ഹോക്സ്ട്രയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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വാഹന നിർമാണ മേഖലയിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമാണുള്ളത്. 2027 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ കനേഡിയൻ കാറുകൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കും വാഹന ഭാഗങ്ങൾക്കും 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് അമേരിക്കൻ വാഹന നിർമാതാക്കൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കടന്നുവരവോടെ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യകത വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2023ൽ അമേരിക്കയുടെ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതിയുടെ 85 ശതമാനവും കാനഡയിൽ നിന്നായിരുന്നു. 2050ഓടെ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിൻ്റെ ശേഷി ഇരട്ടിയാക്കാനാണ് കാനഡ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകാൻ കാനഡയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും മാർക്ക് കാർണി വ്യക്തമാക്കി.
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