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ഇനി ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലും യുപിഐ വിപ്ലവം;ഇന്ത്യന്‍ ഡിജിറ്റൽ കരുത്ത് കൂടുതല്‍ വിദേശ മണ്ണുകളിലേക്ക്

ദേശീയ പേയ്‌മെൻ്റ് ശൃംഖലയായ 'ഹ്യുമോ' യുമായി എൻ പി സി ഐ അന്താരാഷ്ട്ര വിഭാഗം കരാറിലെത്തിയതോടെ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലും ഇനി യു പി ഐ ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കാം.

UZQR merchant payments NIPL HUMO agreement India Uzbekistan digital payments UPI in Uzbekistan
Representative Image (ETV Bharat)
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By ANI

Published : August 31, 2026 at 7:55 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ബിസിനസ് യാത്രക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമേകി ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലും യു പി ഐ (UPI) സേവനം ലഭ്യമാകുന്നു. നാഷണൽ പേയ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (NPCI) അന്താരാഷ്ട്ര വിഭാഗമായ 'എൻ പി സി ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേയ്‌മെൻ്റ്സ് ലിമിറ്റഡും' (NIPL) ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ പേയ്‌മെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായ 'ഹ്യുമോ'യും (HUMO) തമ്മിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു.

ഇതനുസരിച്ച് ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലെ വ്യാപാരികളുടെ 'യു സെഡ് ക്യു ആർ' (UZQR) കോഡുകൾ സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത ഇന്ത്യൻ യു പി ഐ ആപ്പുകൾ വഴി സുഗമമായി പണമടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശന വേളയിലാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും (RBI) സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനും (CBU) ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നോട്ട് മാറലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഇനി വേണ്ട; വിദേശത്തും ഡിജിറ്റൽ ഭാരതം

പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദേശ കറൻസിക്കായോ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്കായോ ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. സ്വന്തം ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാദേശിക കറൻസി മൂല്യത്തിൽ പണം കൈമാറാനാകും. വിദേശ കറൻസി പരിവർത്തന നിരക്കുകളിൽ (Forex markup) ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. റീട്ടെയിൽ കടകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ടൂറിസം സേവനങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലെല്ലാം യു പി ഐ ഉപയോഗിക്കാനാകും.

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നിലവിൽ സിംഗപ്പൂർ, യു എ ഇ, ഫ്രാൻസ്, മൗറീഷ്യസ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ഖത്തർ, ശ്രീലങ്ക, കംബോഡിയ, ഗ്രീസ് എന്നീ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ യു പി ഐ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ആഗോളതലത്തിലേക്ക് യു പി ഐ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതോടൊപ്പം ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനും ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനുമായി കൈകോർത്തതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പെരുമ (Digital Public Infrastructure) വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ യാത്രകളിൽ പണം കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ മുന്നേറ്റം വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കും.

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TAGGED:

UZQR MERCHANT PAYMENTS
NIPL HUMO AGREEMENT
INDIA UZBEKISTAN DIGITAL PAYMENTS
UPI IN UZBEKISTAN
NPCI INTERNATIONAL UPI FOOTPRINT

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