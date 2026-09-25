യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് നിരക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാണ്? അറിയേണ്ടതെല്ലാം
ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട്
Published : September 25, 2026 at 11:30 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുപിഐ (യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ്) ഇടപാടുകൾക്ക് മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (എംഡിആർ) ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായിരുന്ന യുപിഐ സേവനങ്ങൾക്ക് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും തുക എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. എംഡിആർ എന്നത് നികുതിയോ സെസ്സോ സർചാർജോ അല്ലെന്നും ഈ തുക സർക്കാരിലേക്കല്ല പോകുന്നതെന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ യുപിഐ വഴിയുള്ള 96 ശതമാനം വ്യാപാരികളുടെയും ഇടപാടുകളെ ബാധിക്കില്ല.
ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് സമാനമായി യുപിഐ ഇടപാടുകളെയും കാണണമെന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിലപാട്. വ്യാപാരികൾ എംആർപിയിൽ തന്നെ പേയ്മെൻ്റ് പ്രോസസിങ് ചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുപിഐ ഇടപാടുകളിലെ എംഡിആർ സംബന്ധിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും അകറ്റാൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐബിഎ) ഉടൻ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കും.
സൗജന്യ സേവനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള (പിടുപി) എല്ലാ യുപിഐ ഇടപാടുകളും തുകയുടെ പരിധിയില്ലാതെ സൗജന്യമായി തുടരും. വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകുന്ന 2000 രൂപ വരെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും എംഡിആർ ഈടാക്കില്ല. യുപിഐ ക്യുആർ വഴി പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും റുപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്കും നിരക്ക് ബാധകമല്ല. എന്നാൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികളിലേക്കുള്ള (പിടുഎം) ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4 ശതമാനം എംഡിആർ ഈടാക്കും.
75,000 രൂപയോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് പരമാവധി 300 രൂപയായിരിക്കും നിരക്ക്. റെയിൽവെ, ടെലികോം, ഇൻഷുറൻസ്, ഇന്ധനം, കാർഷിക മേഖല തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഈടാക്കുക. ഈ നിരക്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കരുതെന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തുക എങ്ങോട്ട് പോകും?
5000 രൂപയുടെ യുപിഐ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ 0.4 ശതമാനം നിരക്കിൽ 20 രൂപയാണ് വ്യാപാരി നൽകേണ്ടത്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഇത് രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ 100 രൂപ വരും. രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലും ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ വില 5000 രൂപ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ തുക നികുതിയല്ലെന്നും പേയ്മെൻ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവാണെന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലഭിക്കുന്ന 20 രൂപയിൽ 40 ശതമാനം കാർഡ് നൽകിയ ബാങ്കിനും 30 ശതമാനം മർച്ചൻ്റ് അക്വയറർ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് ഗേറ്റ്വേയ്ക്കും ലഭിക്കും. 20 ശതമാനം യുപിഐ ആപ്പിനും 10 ശതമാനം യുപിഐ ആപ്പിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പിഎസ്പി ബാങ്കിനുമാണ് ലഭിക്കുക. ഇതിൽ സർക്കാരിന് വിഹിതമൊന്നുമില്ല. ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഈ തുക ലഭിക്കുന്നത്.
നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന്?
യുപിഐ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താനാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. പേയ്മെൻ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സെർവറുകൾ, സൈബർ സുരക്ഷ, തട്ടിപ്പ് തടയൽ, ഉപഭോക്തൃ സേവനം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ തുക ഉപയോഗിക്കും. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ യുപിഐ, യുപിഐ 123പേ തുടങ്ങിയ പുതിയ സേവനങ്ങൾക്കും ഇത് സഹായകമാകും.
ബാങ്കുകളുമായും മറ്റ് പങ്കാളികളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. യുപിഐയുടെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ധനകാര്യ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും സമാനമായ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രസീലിൽ 0.22 മുതൽ 0.33 ശതമാനം വരെയും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 0.30 ശതമാനവും ചൈനയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും 0.40 ശതമാനവുമാണ് നിരക്ക്. ദക്ഷിണ കൊറിയ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതിലും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 0.50 ശതമാനം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ 0.30 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറോ ഈടാക്കാം. തായ്ലൻഡിൽ 10 ബാട്ട് വരെയും അമേരിക്കയിൽ 0.50 ശതമാനം വരെയുമാണ് നിരക്ക്.
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ഇന്ത്യയിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് എംഡിആർ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ഫിസിക്കൽ പോസ് ഇടപാടുകൾക്ക് 0.40 ശതമാനവും ക്യുആർ ഇടപാടുകൾക്ക് 0.30 ശതമാനവുമാണ് നിരക്ക്. ഇത് പരമാവധി 200 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിറ്റുവരവുള്ളവർക്ക് ഇത് യഥാക്രമം 0.90 ശതമാനവും 0.80 ശതമാനവുമാണ്. പരമാവധി 1000 രൂപ വരെയാണ് ഈടാക്കുക. റുപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് നിരക്ക് ബാധകമല്ല.
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