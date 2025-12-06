ETV Bharat / business

എങ്ങോട്ടേയ്ക്കാണ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഈ പോക്ക്; ഇന്നും ചാഞ്ചാട്ടം, വിപണിയെ ഉറ്റുനോക്കി നിക്ഷേപകര്‍

ഇന്നലെ രണ്ടുതവണയാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 95,840 രൂപയായിരുന്നു ഡിസംബര്‍ 5 ലെ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വിപണി നിരക്ക്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം.

Gold (Getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 11:11 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയില്‍ നേരിയ ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 95,440 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,930 രൂപയാണ് വിപണിയിൽ.

18 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 9,810 രൂപയാണ്. യഥാക്രമം ഒരു പവന് 78,480 രൂപയും. 14 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 7,640 രൂപയാണ്. ഒരു പവന് 61,120 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 4,930 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ്റെ വില 39,440 രൂപയാണ്. വെള്ളിയുടെ വിപണിവില ഗ്രാമിന് 190 രൂപയാണ്. ഇന്ന് വെള്ളിവിലയില്‍ ഉയര്‍ച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തില്‍ വില ഉയരുന്നത് വിവാഹാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റുമായി സ്വര്‍ണം വാങ്ങാനുള്ളവര്‍ക്ക് ആശങ്കയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. പണിക്കൂലി, ജിഎസ്‌ടി, ഹോള്‍ മാര്‍ക്കിങ് ഫീസ് എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 8,000 രൂപയോളം അധികം നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണിപ്പോള്‍. സ്വര്‍ണാഭരണത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ശതമാനമാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് ഒരുലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നതാണ്.

ഇന്നലെ വില ഉയര്‍ന്ന രണ്ടുതവണ

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടവും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 5) ആയിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ സ്വർണ വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 95,840 ആയിരുന്നു നിരക്ക്. ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ടു തവണയാണ് വിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

രാവിലെ ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 11,910 രൂപയും പവന് 95,240 രൂപയായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 11,980 രൂപയും പവന് 95,840 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണി നിരക്ക്.

ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് പിന്നില്‍

യുഎസ് തീരുവ വർധനയ്ക്കിടയിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും വില ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ലാഭമെടുപ്പുമൊക്കെ വില കുതിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് വിലകൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സാധിക്കും. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ വില പുതുക്കാറുണ്ട്.

