'ടെൻഡർ നടപടികൾ സുതാര്യം, വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകരുത്'; ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി
കിഫ്ബി വഴി 6000 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിച്ചെന്നും ഇതിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അടുത്തിടെ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു
Published : October 31, 2026 at 11:44 AM IST
കോഴിക്കോട്: കിഫ്ബി വഴി 6000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് (യു.എൽ.സി.സി.എസ്) ലഭിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സൊസൈറ്റി ഭരണസമിതി. തുറന്ന ടെൻഡർ വഴിയാണ് പദ്ധതികൾ ലഭിച്ചതെന്നും വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകി സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
കിഫ്ബി വഴി 6000 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിച്ചെന്നും ഇതിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അടുത്തിടെ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ് സൊസൈറ്റി.
കിഫ്ബിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ വഴി മാത്രമേ സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു. കർക്കശ വ്യവസ്ഥകളുള്ള കിഫ്ബിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചതുകൊണ്ടും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടുമാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ലഭിച്ചത്.
ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾ കിഫ്ബിയുടെ കർക്കശ വ്യവസ്ഥകളും ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൊസൈറ്റി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻഡർ മുതലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തികച്ചും സുതാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണത്തിന് മുൻപ് ഇന്നുവരെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്നും സൊസൈറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ദുരൂഹത സൃഷ്ടിച്ചും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ വാർത്ത നൽകരുതെന്ന് മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളോടും അവർ അഭ്യർഥിച്ചു.
നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം
18000 കുടുംബങ്ങളുടെ അത്താണിയും 100 വർഷത്തെ കളങ്കരഹിതമായ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. സംസ്ഥാനത്തെ 4-ാമത്തെ വലിയ തൊഴിൽദാതാവ് കൂടിയായ സൊസൈറ്റിയെ തളർത്തുന്ന നടപടികൾക്ക് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആരും മുതിരരുതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്.
1925ൽ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമാണ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാണ്. ഐ.ടി പാർക്കുകൾ, പാലങ്ങൾ, റോഡുകൾ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക വൻകിട പദ്ധതികളുടെയും നിർമാണം ഏറ്റെടുത്ത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കിഫ്ബിയും വിവാദങ്ങളും
കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് അഥവാ കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെയും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിയമവിധേയമാണെന്നും യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സൊസൈറ്റി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സൊസൈറ്റി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചതെന്നും, വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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