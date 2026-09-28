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തൃശൂരിൽ നിന്നും ദുബായിലേക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യക്കൂട്ട്, വൻ ഹിറ്റായി 8-ാം ക്ലാസുകാരിയും 3-ാം ക്ലാസുകാരിയും ചേർന്നൊരുക്കിയ ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് "ഏസ്‌തറ്റിക്"

പുസ്തകസഞ്ചിയും പേനയുമായി സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഒരു ആഗോള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉടമകളാവുക! സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും സംഭവം തികച്ചും സത്യമാണ്. തങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ മികവ് കൊണ്ട് കേരളക്കരയെ ഒന്നടങ്കം വിസ്മയിപ്പിച്ച രണ്ട് കൊച്ചു സംരംഭകര്‍...

Kanishka and Ekansha Aesthetic Aesthetic solid perfume lip balm Organic cosmetics success story Homemade perfume and lip balm
കനിഷ്കയും ഏകാൻഷ്കയും അനുജത്തിയും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 2:36 PM IST

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തൃശൂര്‍: എട്ടാം ക്ലാസിലും മൂന്നാം ക്ലാസിലും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു? എന്നാൽ തൃശൂരിലെ ഈ രണ്ട് കൊച്ചു സഹോദരിമാർ സ്വന്തം ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ദുബായിലും ലണ്ടനിലും വരെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രായമെന്നത് വെറും അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് തൃശൂർ പേരാമംഗലം സ്വദേശികളായ രണ്ട് കൊച്ചു മിടുക്കികൾ.

ഒരാൾ എട്ടാം ക്ലാസുകാരി കനിഷ്ക, മറ്റൊരാൾ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരി ഏകാൻഷ്ക. പുസ്തക സഞ്ചിയും പേനയുമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ പ്രായത്തിൽ, തങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ മികവ് കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരിമാർ. 'ഏസ്തറ്റിക്' എന്ന പേരിൽ ഇവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നിർമിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്ന ലിപ് ബാമും സുഗന്ധ ലേപനങ്ങളും ഇന്ന് കേരളക്കരയിൽ മാത്രമല്ല, കടൽ കടന്ന് ദുബായിലും ലണ്ടനിലും വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
കനിഷ്കയും ഏകാൻഷ്കയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം (ETV Bharat)

സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകിയ 'ഏസ്തറ്റിക്'

വലിയ ഫാക്ടറികളോ കോർപ്പറേറ്റ് പിൻബലമോ ഇല്ലാതെ, സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ആശയമാണ് ഇന്ന് ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നത്. ഗുണമേന്മയുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഇവർ നിർമിക്കുന്ന ലിപ് ബാമുകൾക്കും മറ്റ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത്. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഈ കൊച്ചു പ്രായത്തിലും ഇവർ കാണിക്കുന്ന പക്വതയും ബിസിനസ് ബുദ്ധിയും മുതിർന്നവരെപ്പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്.

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
Product (ETV Bharat)

യങ് ഒൻട്രപ്രണേഴ്സ് കോൺക്ലേവിലെ താരങ്ങള്‍

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് വച്ച് നടന്ന 'യങ് ഒൻട്രപ്രണേഴ്സ് കോൺക്ലേവിൽ' വച്ചാണ് ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭകള്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അവിടുത്തെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലും സ്വന്തം കഴിവിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിന്ന കനിഷ്കയും ഏകാൻഷ്കയും ആ വേദിയിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി സംരംഭക ലോകത്ത് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഈ കുരുന്നുകളെ ആ പ്രമുഖ വേദിയിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് ആദരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറെ ഹൃദ്യവും മറക്കാനാകാത്തതുമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറിയെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പികെ കുഞ്ഞാലികുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഈ കൊച്ചു സംരംഭകരെ ഇടിവി ഭാരതിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്മ ഷാരി.

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
Product (ETV Bharat)

ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച് കുട്ടിസംരംഭകരെ കുറിച്ചുള്ള അമ്മയുടെ വാക്കുകളിങ്ങനെ...

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
Product (ETV Bharat)

ആറാം വയസിൽ സ്കൂളിൽ വച്ചുണ്ടായ ഒരു അപകടമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത്. മറ്റൊരു കുട്ടി തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആന്തരിക രക്തസ്രാവം മൂലം ഏകാൻഷ്ക എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കിക്ക് ഒരു പ്രധാന അവയവം തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പ്രതിരോധശേഷിക്കും രക്തം സംഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഈ അവയവം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ രണ്ടു വർഷത്തോളം പൂർണ വിശ്രമത്തിലായ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല.

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
കനിഷ്കയും ഏകാൻഷ്കയും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം (ETV Bharat)

എന്നാൽ, ആ ഇരുണ്ട നാളുകളിലാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയൊരു വെളിച്ചം തെളിഞ്ഞത്. വീടകങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയ സഹോദരിക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ കനിഷ്ക 'സോളിഡ് പെർഫ്യൂം' എന്ന ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. ഓൺലൈനായി പെർഫ്യൂമറി കോഴ്സ്‌‌ പൂർത്തിയാക്കിയ കനിഷ്കയും ഏകാൻഷ്കയും ചേർന്ന് നിർമിച്ച പെർഫ്യൂമുകൾക്കും ലിപ് ബാമുകൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കുമിടയിൽ വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ഇതിനെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാക്കി മാറ്റാൻ രക്ഷിതാക്കളായ ഷാരിയും ഭർത്താവ് ബിജിഷും തീരുമാനിച്ചത്.

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
Product (ETV Bharat)

"6 വയസുള്ള സമയത്ത് സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഏകാൻഷ്കയെ മറ്റൊരു കുട്ടി തള്ളിയിട്ടു. മോള്‍ക്ക് ഇൻ്റേണല്‍ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുകയും ഒരു ഓര്‍ഗാൻ പൂര്‍ണമായും സര്‍ജറി ചെയ്‌ത് മാറ്റേണ്ട സ്ഥിതിയിലെത്തുകയും ചെയ്‌തു. രക്തം സംഭരിക്കാനും പ്രതിരോധ ശേഷിക്കുമുള്ള ഓര്‍ഗാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയതോടെ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം വിശ്രമം വേണ്ടി വന്നു. ഈ സമയത്ത് സ്‌കൂളില്‍ പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി. ഇതിനിടെയാണ് സഹോദരി കനിഷ്‌കയുടെ മനസില്‍ സോളിഡ് പെര്‍ഫ്യൂം എന്ന ആശയം ഉദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവര്‍ നിര്‍മിച്ച പെര്‍ഫ്യൂമും ലിപ് ബാമുകളും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൂട്ടുകാരുമെല്ലാം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. തുടര്‍ന്നാണ് ഇത് എന്ത് കൊണ്ട് സംരംഭമാക്കി കൂടാ എന്ന ചിന്തയിലെത്തിയത്" അമ്മ ഷാരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

പഠനവും സംരംഭവും ഒരുമിച്ച്

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
Product (ETV Bharat)

തൃശൂർ കാക്കശ്ശേരി വിദ്യാവിഹാർ സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ കൊച്ചു സംരംഭകർ. പഠനത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്തുമാണ് ഇരുവരും ഉൽപ്പന്ന നിർമാണത്തിലും ബിസിനസിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ കൊച്ചു നിർമാണ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഷാരി വിശദീകരിച്ചു.

ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് വളരുന്ന ബ്രാൻഡ്

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
Product (ETV Bharat)

ഇവരുടെയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് നിലവിൽ മികച്ച വിപണി മൂല്യമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തൃശൂർ, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. അത് പിന്നീട് വിവിധ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. കേരളത്തിലെ വിപണിക്ക് പുറമെ യു.എ.ഇ, യു.കെ എന്നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിജയകരമായി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എങ്ങനെയാണ് മാര്‍ക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത്

"വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഈ സംരംഭത്തിനായി നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവര്‍ പ്രൊഡക്‌റ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കന്നത്. നിലവില്‍ വിതരണക്കാര്‍ ഇവിടെ വന്ന് മൊത്തത്തില്‍ വാങ്ങുകയും മറ്റുള്ള റീട്ടെയിലേഴ്‌സിന് വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തില്‍ തൃശൂര്‍, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ മേഖലകളിലായി വിതരണക്കാര്‍ മൊത്തത്തിലാണ് പ്രൊഡക്‌റ്റ് വാങ്ങുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറമെ യുഎഇ, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഉത്പന്നങ്ങള്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്" ഷാരി പറഞ്ഞു.

'സിആർസെവനും' 'ഓണം മൂഡും'; ട്രെൻഡായി 'ഏസ്തറ്റിക്' ബ്രാൻഡ്

കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരുകളിലാണ് ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. 'ഏസ്തറ്റിക്' എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിലാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ക്ലാസ് മുറികളിൽ കൂട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പേര് മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയതെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പെർഫ്യൂമുകൾക്ക് സിആർസെവൻ, ഓണം മൂഡ്, കാൻഡിമിസ്റ്റ്, വൈൽഡ് ജാസ്മിൻ തുടങ്ങി ആകർഷകങ്ങളായ വിവിധ സുഗന്ധങ്ങളുണ്ട്.

പൂർണമായും പ്രകൃതിദത്തം; മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ധൈര്യമായി ഉപയോഗിക്കാം

കേവലം ഒരു പെർഫ്യൂം ബ്രാൻഡ് എന്നതിനപ്പുറം, കെമിക്കലുകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഇവർ ഉൽപ്പന്ന നിർമാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബീറ്റ്‌റൂട്ട്, ചെറി, സ്ട്രോബെറി, കോഫി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലിപ് ബാമുകൾ തയാറാക്കുന്നത്. പൂർണമായും പ്രകൃതിദത്തമായതിനാൽ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ധൈര്യമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രായം തടസമല്ല; അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ

ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ പ്രായം ഒരു തടസമല്ലെന്നും രക്ഷിതാക്കളുടെ പിന്തുണയും ഒരു പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്തും സാധ്യമാകുമെന്നും ഷാരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇവരുടെ ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിനും സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കും അംഗീകാരമായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്‌സൽ റെക്കോർഡ് ഫോറത്തിൻ്റെ 'യങ് ഒൻട്രപ്രണേഴ്സ്' അവാർഡും ഇവരെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു.

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TAGGED:

KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC
AESTHETIC SOLID PERFUME LIP BALM
ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY
HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
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